“Тарифна війна” в Києві: уряд проти Черновецького, всі разом – проти киян

З початком літа столична влада різко підняла ціни на комунальні послуги. Уряд на чолі з Тимошенко та столична опозиція на чолі з Кличком закликали киян: не платіть по-новому, лише за старими цінами. Черновецький обурився: не слухайте їх, платіть. Одні пішли в суд і виграли. А потім інші пішли в суд і теж виграли. Як тепер платити, ніхто не знає. Хаос. А урядовці, які енергійно обіцяли киян навчити, як платити “по-старому”, тепер втікають та ховаються від журналістів. УНІАН спробував з`ясувати, як же слід платити киянам…

Як заплутували киян

“Шановні мешканці! Переконливо просимо Вас оплатити квартплату за червень місяць 2009 року по квитанціях за новими тарифами. Рішення Шевченківського районного суду про незаконність впровадження нових тарифів скасовано Апеляційним судом м. Києва. Адміністрація ЖЕК-506”. Таке оголошення тривалий час майоріло на вхідних дверях будинку моєї колеги, яка проживає на Оболоні.

- Мої батьки, щоправда, справно платять за новими тарифами. Вони пенсіонери, в них загострене почуття відповідальності, - пояснює колега.

- А у нас на будинку розклеїли оголошення, заплатіть хоча б за старими тарифами, мовляв комунальне господарство Києва і так на ладан дихає, - повідомила інша журналістка, мешканка Солом’янського району.

Очевидно одне: в останні місяці добросовісних платників комунальних послуг в столиці суттєво поменшало. Ніхто не знає, як реально платити: за новими тарифами “жаба давить”, за старими ніби можна, але та ж міська влада лякає невідворотними карами.

Як це починалось? З 1 червня у Києві, згідно з розпорядженнями КМДА, тарифи на воду і опалення зросли приблизно удвічі. Тарифи на послуги за утримання будинків, споруд і прибудинкових територій, які надаються ЖЕО, визначені по кожному будинку окремо. Шевченківський районний суд Києва зупинив дію розпоряджень столичного градоначальника. Та незабаром Київський апеляційний адміністративний суд повернув нові тарифи Черновецького. Кабмін у свою чергу теж призупинив дію трьох розпоряджень КМДА про підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Черновецький назвав такий крок незаконним.

Юлія Тимошенко закликала киян не оплачувати послуги ЖКГ до завершення перерахунків, які буцімто мають зробити житлово-комунальні підприємства столиці у зв`язку з відміною урядом рішень київської влади про підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.

- На дану хвилину немає жодних юридичних підстав, жодних рішень місцевої київської влади, які б діяли для того, аби виставляти киянам підвищені тарифи. Ще раз звертаюся до киян – не платіть за новими тарифами, бо вони необгрунтовані і всі перерахунки мають бути проведені для того, аби повернутися до колишніх тарифів, - сказала Тимошенко і запевнила киян, що “уряд не допустить застосування підвищених тарифів у Києві”.

Отримавши союзника в особі самого прем’єра, багато киян з полегшенням зітхнули і вирішили не тільки не платити за новими тарифами, а й почекати з оплатою за старими рахунками, до серпня. Але жодних перерахунків так і не було зроблено. З приходом серпня до столичних мешканців почали надходити нові платіжки із вказаною за новими тарифами сумою “до оплати”. У багатьох з’явилася графа “борг” за попередній місяць.

Як заплатити за старими тарифами? А ніхто не знає…

Платити за старими тарифами сьогодні майже неможливо. Якщо в липні кияни якось примудрялися виправляти цифри у квитанціях, а співробітники ЖЕКів через відсутність інформації приймали їх, то з серпня таку практику припинили. Ми обдзвонили більше десятка столичних ЖЕКів і звідусіль отримували однакову відповідь: “Оплату за старими тарифами не приймаємо. Виключно за новими”.

Міністр з питань ЖКГ Олексій Кучеренко раніше зізнався пресі, що сам платить за старими тарифами і порадив киянам робити так само. Ми вирішили звернутися до міністра по коментар, щоб він пояснив киянам, яким чином платити за старими тарифами по нових платіжках, як це йому вдається самому. Надіслали запит минулої п’ятниці зранку. Спочатку міністр був зайнятий важливими справами, потім було засідання Кабміну. Тож у прес-службі нам пообіцяли роз’яснити схему оплати у понеділок. З приходом нового тижня у міністра назріло нове рішення – днями скликати великий брифінг і окреслити для всіх киян механізм оплати за комунальні послуги. Вівторок і середа минули, про брифінг забули. Сьогодні у міністра знов Кабмін. Напередодні він так само відмовився давати коментар нашим-колегам телевізійникам. Тож поради чиновників “платіть за старими тарифами” виглядають щонайменше дивними, якщо ніхто не в змозі пояснити, яким чином це робити.

Столична влада шукає власних методів впливу на недобросовісних киян і лякає, що несплату за компослуги вони вже найближчим часом відчують на собі.

“Не варто піддаватись на заклики деяких засобів масової інформації не сплачувати за спожиті послуги. Адже не сплативши в липні, в серпні ви отримаєте подвоєну платіжку, і ваш бюджет може не витримати такого навантаження. Разом з тим, несплата за отримані послуги може призвести до припинення водопостачання, електропостачання, до зупинення ліфтів та припинення вивозу сміття. Не будьте байдужими! Розрахуйтесь за житлово-комунальні послуги! Збережіть дієздатність житлового господарства та енергетичного комплексу столиці! Адміністрація ЖЕК”, - йдеться в одному з оголошень, приклеєному на подвір’ї житлового будинку.

Тим часом, після підвищення комунальних тарифів у столиці, дохід комунальників не зріс, а суттєво зменшився.

Станом на 23 липня близько 40% киян заплатили за отримані у червні комунальні послуги.

- Якщо в цифрах, то це було 147 млн. грн., зараз – 128 млн. грн. Тобто, на 20 млн. грн. менше, ніж у червні. І це, враховуючи нові тарифи, - підкреслив в.о. директора комунального підприємства “Головний інформаційно-розрахунковий центр” КМДА Станіслав Каплуненко.

Альтернативою підвищення у Києві тарифів на житлово-комунальні послуги у Кабміні вважають зменшення їх собівартості.

Цікаво, що за твердженням першого заступника міністра з питань житлово-комунального господарства, начальника Державної житлово-комунальної інспекції Олександра Мазурчака, Верховна Рада та Кабмін у попередні два роки виділили 50 мільйонів гривень на реалізацію заходів з енергозбереження, але Київ відмовився взяти ці кошти.

- Просто відмовився без всяких пояснень. Сказали, що ми не можемо освоїти. Кошти виділялися саме на енергозберігаючі заходи і, в першу чергу, на встановлення лічильників та регуляторів, - зазначив Мазурчак.

Хто винен? А ніхто… Питання тарифів в столиці вже давно перейшло з площини економічної в політичну. Столична влада весь час “загравала” з потенційним електоратом і не насмілювалася збільшувати тарифи напередодні виборів. Та коли КС прийняв рішення, вигідне Черновецькому, останній вже не став перейматися іміджем “найгуманнішого” мера. І тоді роль адвоката всіх “скривджених” киян напередодні президентських виборів взяла на себе Тимошенко. Чим закінчиться тарифне протистояння мера і прем’єра? Дати прогноз, хто з них кого переграє, напевне, ніхто не наважиться. Єдине в чому мало сумніві, що виграють від цього кияни. Як зауважив один іронічний чоловік, з яким довелось поспілкуватись у жеківських коридорах, “вони придумають, як зробити, аби і Тимошенко була сита, і Черновецький цілий”…

Анна Ященко