У Києві треба не тарифи піднімати, а собівартість знижувати

В Кабінеті міністрів України вважають, що альтернативою підвищення у Києві тарифів на житлово-комунальні послуги може бути зменшення їх собівартості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник міністра з питань житлово-комунального господарства, начальник Державної житлово-комунальної інспекції Олександр МАЗУРЧАК на прес-конференції на тему: «Комунальні тарифи для киян: КМУ vs мерія».

За його словами, на сьогодні існує економічна доцільність у підвищенні тарифів. “Вона полягає в тому, що піднялися ціни на енергоносії, і сьогодні відшкодування основних тарифів складають менше половини їх собівартості”, - сказав заступник міністра.

О.МАЗУРЧАК зазначив, що досить вагоме підвищення комунальних тарифів в Києві з 1 червня стало результатом, перш за все, “поганого менеджменту Київської міськдержадміністрації”, адже у той час, коли в інших містах тарифи поступово підвищували, столична влада “загравала з людьми”.

Заступник міністра підкреслив, що існує три шляхи виходу із ситуації, пов’язаної з питанням тарифів на ЖКП у Києві: підвищити тарифи до їх собівартості; якщо це неможливо зробити, то підвищувати їх поступово і компенсувати підприємствам, що надають комунальні послуги, різницю з міського бюджету; або зменшувати собівартість послуг.

“Я би звернув увагу саме на це. Я вважаю, що Київ є унікальним місцем, де, як природні монополії “Київенерго” та Дарницька ТЕЦ, так і “Київводоканал”, мають унікальну можливість тримати найнижчі ціни по своїй собівартості, бо це є велика концентрація. Чим більша концентрація, тим нижча собівартість продукції”, - підкреслив О.МАЗУРЧАК. Водночас він зауважив, що “ніхто нічого не робить для того, щоб цю собівартість зменшувати”.

О.МАЗУРЧАК підкреслив, що з держбюджету на погашення різниці в тарифах уряд минулого року виділив 3,2 млрд. грн., цього року - 2 млрд. грн.

“Тобто це те, що повинен був по закону робити Київ і відшкодовувати кошти з міського бюджету... Сьогодні робляться захисні такі бар’єри, щоб дати можливість міській владі вжити заходів щодо зменшення собівартості цих послуг”, - зазначив О.МАЗУРЧАК.

Тримати “такий пресинг”, за його словами, дуже довго держава не зможе. При цьому він підкреслив, що на сьогодні Україна споживає в 3-4 рази більше енергоносіїв, ніж інші країни.

На переконання О.МАЗУРЧАКА, столична влада зараз має серйозно працювати над заходами з енергозбереження.

Разом з тим він стверджує, що Верховна Рада та Кабінет міністрів через МінЖКГ у попередні два роки виділили 50 млн. грн. на реалізацію заходів з енергозбереження, але Київ відмовився взяти ці кошти. “Просто відмовився без всяких пояснень. Сказали, що ми не можемо освоїти. Кошти виділялися саме на енергозберігаючі заходи і, в першу чергу, на встановлення лічильників та регуляторів”, - зазначив О.МАЗУРЧАК.

На переконання заступника міністра, від підвищення тарифів столичні комунальні підприємства “не виграють”.

“При піднятті тарифів та введенні розпорядження, воно повинно бути відразу підтверджене рішенням сесії Київради про виділення коштів на компенсації підприємствам за пільговиків. На це кошти відповідно ніхто не виділяє. Замість цього на 350-400 тис. людей (пільговиків) виписано, що їм покривається різниця в цих тарифах... Але кошти (компенсації за різницю в тарифах) комунальним підприємствам і тим, хто виробляє комунальні послуги, повертатись не будуть. Розпорядження прийнято до 1 січня 2010 р., тобто на півроку - до виборів. І тому ніхто не збирається ні водоканалу відшкодувати, ні комунальним підприємствам, ні ЖЕКам ніхто нічого відшкодовувати не буде. Розрахунки просто зависнуть. Хтось візьме дивіденди, а хтось не зможе подавати воду”, - сказав О.МАЗУРЧАК.

У свою чергу, присутній на прес-конференції депутат Київради Дмитро АНДРІЄВСЬКИЙ заявив, що столична влада вже опрацьовує питання про нове підвищення з 1 вересня комунальних тарифів.

Він висловив сподівання, що Президент припинить дію “антинародних, антикиївських тарифів” і зробить відповідний висновок “щодо перебування ЧЕРНОВЕЦЬКОГО на цій посаді” (голови КМДА – УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, з 1 червня у Києві, згідно з розпорядженнями КМДА, тарифи на воду й опалення було збільшено приблизно удвічі. Тарифи на послуги за утримання будинків, споруд і прибудинкових територій, які надаються ЖЕО, визначені по кожному будинку окремо.

Кабінет міністрів України призупинив дію трьох розпоряджень КМДА від 29 квітня 2009 року про підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.

Також уряд звернувся до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з пропозицією скасувати розпорядження голови КМДА Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО про підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.

Мер Києва заявив, що Кабмін незаконно зупинив дію розпоряджень столичної адміністрації про підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Він стверджує, що тарифи у Києві встановлено у суворій відповідності до законодавства.