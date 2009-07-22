Тимошенко закликає киян не оплачувати ЖКП за новими тарифами

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО закликає киян не оплачувати послуги житлово-комунального господарства до завершення перерахунків, які повинні провести житлово-комунальні підприємства столиці у зв`язку з відміною урядом рішень київської влади про підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.

«На дану хвилину немає жодних юридичних підстав, жодних рішень місцевої київської влади, які б діяли для того, аби виставляти киянам підвищені тарифи. Ще раз звертаюся до киян – не платіть за новими тарифами, бо вони необгрунтовані і всі перерахунки мають бути проведені для того, аби повернутися до колишніх тарифів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр також повідомила, що уряд ухвалив рішення про створення спеціальної робочої групи для проведення перевірок житлово-комунальних підприємств столиці з перерахунків вартості комунальних послуг. За її словами, до складу робочої групи буде включено представників ключових міністерств, а також контролюючих органів.

«Із завтрашнього дня почнуться перевірки на підприємствах комунальної сфери Києва, і ці перевірки будуть присвячені тому, аби всі незаконні підвищення тарифів були скасовані. Уряд не допустить застосування підвищених тарифів у Києві, оскільки вони є необгрунтованими і незаконними», - уточнила Ю.ТИМОШЕНКО.