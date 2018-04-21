Бережись евакуатора, але не біля Верховної Ради

Збоку може здатися, що сьогодні весь центр української столиці наповнений евакуаторами, які відвозять на штрафмайданчик автомобілі. Як відомо, згідно однієї ухвали, таким радикальним способом київські власті вирішують проблему машин, що заважають руху транспорту і пішоходів. Нерідко трапляється так, що людина приходить на місце, де вона залишила свого чотириколісного друга, а його вже заарештував чотириколісний друг КМДА.

Евакуатор – друг КМДА і ворог водіїв: кожна така машина повинна заробити 3 тисячі гривень в день на тих, хто неправильно припаркувався.

Тарифи на евакуацію автомобілів залежать від їх «крутизни». З власників машин, віднесених до першої категорії (це в першу чергу авто вітчизняного виробництва), тариф на евакуацію становить 100 гривень плюс 8 гривень за кілометр руху евакуатора. За «арешт» автомобілів найвищої – шостої категорії, платиться штраф 400 гривень і 30 грн. за 1 км руху евакуатора.

Кореспонденти УНІАН як законопослушні громадяни, що співпрацюють з властями, вирішили допомогти місту і КП «Київдорсервіс», що займається примусовою евакуацією. Ми пішли туди, де від автомобілів четвертої (200 гривень вантаження– вивантаження, 14 грн. за 1 км руху евакуатора), п`ятої (відповідно, 240 гривень і 18 грн. за 1 км) і шостої категорії просто рябить в очах. Головне, що всі ці машини стоять в недозволеному місці, і, «заарештувавши» декількох таких «тачок», можна з легкістю виконати денний план. Так, ми відправилися до Верховної Ради.

Спочатку прогулялися по вулиці Садовій, біля будівлі, де розташовуються профільні комітети найвищого законодавчого органу країни. Тут є стоянка, але вона явно тісна. А тому багато машин виявляється за її межею, якраз під знаком «Стоянка заборонена». Коли ми сюди прийшли, тут стояв «Фольксваген», два «Міцубісі» і «Мерседес».

Звернувши на Грушевського, майже навпроти самої Верховної Ради, ми знайшли близько двадцяти «тачок» під знаками «Стоянка заборонена», з них було штуки три різних «Лексусів», “Крайслер 300-з”, третя «Мазда», «Тойота Лендкрузер» і ін. Багато авто були з депутатськими номерами, в кабінах деяких спали водії. Серед цього достатку якось тужливо виглядала старенька «Таврія».

Ми взялися дзвонити на штрафмайданчик за номером: 248–12–96. Спочатку телефон був зайнятий, потім ніхто не відповідав, через п`ятнадцять хвилин старанності нам вдалося все ж таки почути в трубці голос.

- Алло, штрафмайданчик?

- Так.

- У нас тут під вікнами машини припарковані з порушенням правил. Можете забрати?

- Кажіть адресу.

- Грушевського 22–24. У районі Верховної Ради.

- Спасибі за інформацію, – трубку на тому кінці поклали.

Сказане ми сприйняли як знак того, що сигнал одержаний, скоро будуть вжиті заходи, і пішли пити каву. Повернувшись до Верховної Ради через півгодини, ми помітили ще більше «крутих» «тачок», і всі стояли в недозволених місцях. «Переможців парламентських виборів не судять», – вирішили ми, і побрели геть. В цей час до «Таврії» підходив її господар. Ми запитали у нього:

- Вибачте, ви водій депутата? Хто ж це у нас катається на «Таврії»?

- Та ні, я в центр приїхав у справах, припаркуватися ніде, ось і вирішив – біля Ради. Тут найбезпечніше місце, щоб залишати машину.

- Як же ви при такій винахідливості ще не водій депутата…

Після цього ми грішною справою подумали, що «круті» авто в Києві взагалі не по зубах евакуаторам, але наші домисли спростував Вадим Володарський. Він адвокат, що спеціалізується на справах, пов`язаних з ДТП і проблемах транспортних засобів:

- Говорити про те, що не забирають дорогі авто, не можна. Я сам особисто бачив на евакуаторах «Лексуси» і навіть «Бентлі».

- Наскільки взагалі законна примусова евакуація?

- Такий захід не передбачений жодним законодавчим актом України, тому не може застосовуватися. Також заборона експлуатації транспортних засобів шляхом переміщення їх на штрафмайданчик не передбачена Законом про дорожній рух, і є грубим порушенням прав власника транспортного засобу. А згідно статті 8 і 19 Конституції України підзаконні акти не можуть встановлювати обов`язок громадян.

- Це свавілля?

- Фактично – так. Крім того, Кримінальний кодекс України передбачає покарання за незаконне заволодіння транспортним засобом, незалежно від мети.

- Такі дії можна кваліфікувати як угон?

- Зараз поняття «угон» в КК України немає. Це – заволодіння транспортним засобом. Тому у власників евакуйованих автомобілів є всі підстави для звернення в прокуратуру з метою порушення кримінальної справи у разі подібної евакуації.

- Хтось звертався?

- Заяви подавалися, але поки конкретний результат мені невідомий. Слід врахувати, що примусова евакуація вважається послугою, яку водії не замовляють. А це суперечить як Закону про захист прав споживача, так і антимонопольному законодавству.

- Наскільки відомо, примусова евакуація є і в регіонах.

- Окремі прояви були в регіонах, але широкого розповсюдження це не одержало.

- Як це питання розв`язується в інших країнах?

- Щось подібне було в Москві. І, до речі, там одного разу стався випадок, коли людина померла на місці, не знайшовши свого автомобіля, який був евакуйований. Зараз там питання евакуації привели в якісь більш-менш цивілізовані рамки. Практика примусової евакуації зберігається там, але без оплати.

- Проте на Заході це практикується досить широко...

- Так, але тут треба розуміти, що у нас, на відміну від Заходу, відношення власника до свого автомобіля зовсім інше. Якщо там це залізяка, яку можна викинути, і навіть у разі угону люди не дуже переживають, то у нас людина на цю машину все життя працює і відноситься до неї як до члена сім`ї.

- Чи можлива відміна ухвали про примусову евакуацію?

- В даний момент позов одного з автовласників по цій справі розглядається в апеляційному суді, причому суд першої інстанції – Шевченківський, став на сторону водіїв. А що буде далі, сказати важко, але не виключено, що скоро це відмінять.

Почекаємо, подивимося. Поки ж київські власті не збираються відмовлятися від примусової евакуації, більш того, в їхніх планах закупівля ще тридцяти евакуаторів (поки їх двадцять шість). Ці машини продовжують виходити на велику дорогу.

Антон Зікора