Потепління: добре це чи погано?

До України прийшло глобальне потепління, і, як сказав би Остап Бендер, це факт, від якого не можна відмахнутися. Трапляється, правда, тимчасове похолодання. Але, по-перше, ненадовго, по-друге, абсолютно незначне. За попередніми прогнозами, останні дні 2006-го року теж будуть теплими. А снігу на Новий рік, швидше за все, не дочекаємося. Потепління - це позитивне явище чи не дуже? - таке питання ми поставили фахівцям.

Тетяна Адаменко, начальник відділу агрометеорології Гідрометеоцентру, сказала:

- Ну, по-перше, ситуація, яка зараз спостерігається в Україні, не є унікальною. Такі теплі періоди осені і початку зими досить часто зустрічаються в нашому кліматі. Українська гідрометеослужба неодноразово фіксувала подібний температурний фон восени і в грудні. Тепла осінь і початок теплої зими трапляються десь раз на шість років. Щось подібне ми пережили в 2000 році. Тоді був приблизно такий же теплий грудень. А зима прийшла вже в січні 2001-го. Отже морози ще можуть прийти.

Маргарита Барабаш, провідний науковець відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту, не в усьому згодна зі своєю колегою.

- У минулому столітті вважали, що період потепління закінчився, у двадцять першому столітті має прийти похолодання, але виявилось, що потепління тільки розвивається, - говорить вона. - І в Україні процес потепління відчувається дуже активно. Якщо раніше воно спостерігалося тільки взимку і навесні, то зараз – в усі пори року. У кліматичному плані ми стали ближчими до Європи. На початку минулого століття українську зиму вирізняв сибірський антициклон, який приносив люті холоди, і стовпчик термометра опускався до мінус двадцяти, а в деякі дні - до мінус двадцяти п`яти градусів і нижче. На даний час ми таких морозів майже не спостерігаємо.

Учена вважає, що нинішній стан природи позитивно позначається на людині:

- Завдяки теплому клімату ми останні роки маємо стабільні урожаї. Це також дуже сприяє економії палива і енергоресурсів. Уявіть, якби зараз на вулиці було не плюс п`ять градусів, а мінус п`ятнадцять, які колосальні ресурси пішли б на обігрівання.

Крім того, тепло позитивно позначається на здоров`ї. Медики засвідчують, що перепади від тепла до холоду дуже погано впливають на людину, особливо це стосується серцево-судинної системи. У такі дні різко збільшується кількість викликів швидкої допомоги. Крім того, тепла зима зменшує травматизм, пов`язаний з ожеледдю.

Оптимізму Барабаш не поділяє Михайло Курік, директор Українського інституту екології людини:

- В цілому те, що сьогодні відбувається з погодою, - ненормальне явище, викликане нехтуванням екологією. Адже людина зробила все від неї залежне, щоби природа захворіла. І ми спостерігаємо, як з цього року в світі починаються серйозні катаклізми. Нічого хорошого в цьому потеплінні немає, оскільки воно викликане парниковим ефектом, пов`язаним з порушеною екологією. Подивіться, який смог стоїть над Києвом.

Барабаш згодна з тим, що Київ дуже забруднене місто.

- Порушення екології в столиці призводить до того, що температура тут на кілька градусів вище, ніж в області. А через смог кияни практично не бачать сонця. Проте основні забруднювачі атмосфери - це США, Китай, частково Росія - країни, де багато промислових підприємств. Вони і є основною причиною парникового ефекту.

Відомо, що жителі Карпат зараз активно моляться про сніг на Новий рік, інакше туристи не приїдуть на гірськолижні курорти. Добре, якщо їх молитви почують, це добре ще й тому, що різке похолодання без сніжного покриву може призвести до вимерзання частини озимих посівів.

- Щоб рослина нормально зійшла, вона повинна пройти всі етапи гартування, - каже Тетяна Адаменко. - І різкий обвал холоду за умов відсутності снігу призведе до того, що озимі можуть загинути. Зараз група ризику складає близько двадцяти відсотків озимих. Але, думаю, все буде добре.

- Що Вас налаштовує на оптимістичний прогноз?

- Інтуїція і досвід. Проте, крім озимих, є ще плодові культури, зокрема виноград. І для них нинішнє тепло не дуже позитивне, оскільки зараз відбуваються процеси, які повинні проходити в березні або квітні. І у випадку різкого похолодання може загинути частина лози і бруньки плодових. Ідеальні умови для урожаю плодових - поступове зниження температури протягом жовтня-листопада. При цьому сприятливою є погода, коли вдень сонечко з теплом, а вночі - слабкий мінус. Але такого не спостерігалося. Осінь характеризувалася тим, що денні і нічні температури відрізнялися дуже слабо. Тому втрати урожаю плодових будуть. Питання тільки, наскільки великими. Це залежить від того, коли прийде зима і яким чином. Якщо температура знижуватиметься поступово, а з нею піде сніг, то втрати будуть мінімальними. Якщо навпаки - те великими.

Тим часом у Харківському зоопарку не сплять ведмеді, а їх тут шестеро, не сплять і борсуки, а ось бабаки відійшли вже у царство Морфея. Олександра Цеханська, заступник директора з наукових питань Харківського зоопарку, сказала:

- В цілому добре, що зараз немає морозів, інакше нам знадобилося б опалювання, а з цим останнім часом існують серйозні проблеми: місто відмовляється нас фінансувати.

Антон Зікора