Андрій Пальчевський: здайте слину - ми розповімо і про вас, і про ваших прабатьків

З погляду біохімії, ми з вами – ферментні машини... Одного хворого потрібно лікувати трьома пігулками двічі на день, іншого - двома пігулками тричі на день, а ще когось взагалі лікувати не потрібно... Фонд Eurolab створений мною і ще кількома людьми після того, як я "вийшов" з онкології. Побувавши там, я зрозумів, що життя дуже швидко закінчується...

Засновник і президент фонду Eurolab, керівник штабу «Кияни проти грипу» Андрій ПАЛЬЧЕВСЬКИЙ дав інтерв’ю УНІАН.

Андрію Івановичу, Ваша клініка, єдина в Україні медичних установ, яка називає себе "Клініка персоналізованої медицини". Що означає сам термін "персоналізована медицина"?

Сучасну медицину не можна сьогодні уявити без персонального підходу. Про персоналізовану, або превентивну прикладну медицину заговорили у світі лише 5 років тому. Це новий, максимально індивідуальний підхід до пацієнта, на відміну від доказової, недоказової та інших медицин.

Принцип цієї медицини в тому, що пацієнта діагностують і лікують на геномному рівні. Адже геном - це інструкція з відтворення людини. І унікальність кожної людини закладена в унікальності його генів.

З погляду біохімії, ми з вами - ферментні машини (в нас - понад сто ферментів), і залежно від того, як працюють наші білки, ми з вами відрізняємося. Хтось захворює на грип, хтось ні, хтось захворює на рак або схильний до діабету, а хтось ні. Одного хворого потрібно лікувати трьома пігулками двічі на день, іншого - двома пігулками тричі на день, а ще когось взагалі лікувати не потрібно.

Тобто принцип "однакові ліки для усіх" йде у минуле?

Звичайно. Відомо, що таміфлю (препарат, що сьогодні у всіх) ефективний для 80% хворих на свинячий грип, а для 20% пацієнтів він марний і аж ніяк не допоможе. Або приклад з онкології. Чи відомо вам, що ефективність лікарських препаратів актуальна лише для 10% онкохворих, а для 90% протиракові препарати просто неефективні? Або чи варто проходити онкохворому хіміотерапію, якщо знаємо апріорі, що людині буде тільки гірше.

Сьогодні існують спеціальні геномні тести, що визначають чи може людина сприйняти дані ліки. Це вже питання фармакогенетики – чи вам потрібно пропити 12 пігулок, чи вас врятують 4. Це і є персоналізована медицина.

Багато хто й не підозрює, але майбутнє вже настало. Геномні тести у Eurolab - це будні.

Розкажіть, будь ласка, докладніше про геномний тест. Наскільки він важливий і чим може допомогти людині?

За допомогою геномних тестів, сучасна персоналізована медицина генотипує вас і виявляє понад сто хвороб, до яких ви можете бути схильні, які проблеми зі здоров`ям на вас чекають через 5 або 20 років. Таким чином, у вас є час запобігти їхньому розвиткові.

В ідеалі, звичайно, потрібно знати весь геном людини, а це - 3 мільярди пар нуклеотидів. Робота над інтерпретацією даних генома ще у початковій стадії. І все ж, те що відомо вченим вже зараз, відкриває нові шляхи до успіхів у медицині та біотехнологіях. Наприклад, геномні тести можуть точно передбачити схильність людини до розвитку раку, особливо раку молочної залози, до проблем зі згущуванням крові, захворювань печінки, до хвороби Альцгеймера.

Існує десятки тисяч молекулярних тестів. Вони у нас мало поширені. Навіть такий важливий тест щодо схильності конкретної жінки до раку молочної залози. Хоча, повторюся, в Eurolab ми це робимо, але їх ніхто не замовляє.

Можливо, тому що вони дорогі?

Так, вони дорогі - від 400-1000 доларів і вище. Наприклад, є досить важливий тест, який визначає ступінь агресивності пухлини. Проте, з іншого боку, у нас люди будинки продають і їдуть лікуватися невідомо до кого, а потім помирають, тому, що, ймовірно, методи лікування не були ефективними або хвороба була невірно діагностована.

Лише один приклад, але досить показовий для наших реалій. Нещодавно фонд Eurolab спонсорував лікування за кордоном хлопчика, якому у нас видалили нирку. Прості люди приїхали кажуть: "Ось ми хату свою продали, хату батьків продали..." А німецькі лікарі, обстеживши дитину, були в шоці - "А нирку ж навіщо видалили? Нічого там не було - дитина була здорова"... Або звернулася до нас по допомогу жінка, їй зробили резекцію шлунка (через онкологію), а ми нічого не знайшли. Дістати ж гістологічний зразок, який підтверджує онкологічне захворювання у хворого, в нашій країні - значна проблема. Онкологи бояться, а раптом хтось доведе, що раку не було. Адже гроші вже одержані, а людський орган видалений.

Андрію Івановичу, Ви заснували фонд Eurolab і стали його президентом. Як виникла ця ідея?

Ми створили фонд у вересні цього року. Організований він мною і ще кількома людьми після того, як я "вийшов" з онкології. Побувавши там, я зрозумів, що життя дуже швидко закінчується. Для тих, хто не знає, треба побувати в онколікарні пару днів. І до цього можна ставитися по-різному, але без жодного трагізму. У будь-який екзистенціальний період життя - складна хвороба, смерть, війна - починаєш оцінювати все, що відбувається навколо тебе і свою роль у цьому. Особисто я для себе зрозумів, що мені насправді подобається щось робити для людей. Я, кажучи це, далекий від пафосу, і упевнений, що не маю до цієї риси свого характеру жодного відношення, як людина. Має значення лише моя генетика, тому, що популяційно - чи то у людей, чи то у мавп - є 10% особин, які страждають на альтруїзм. У популяції є свій природний відбір. Щоб вона існувала, потрібно, аби хтось міг кинутися на дзот, хтось міг випробувати на собі ліки або, ризикуючи життям, сказати правду.

Фонд максимально надає безкоштовну допомогу. Це стосується і консультацій, і діагностики (зокрема на наявність вірусу грипу, рентгенологічні дослідження). Ми часто просто інформуємо людей, де їм лікуватися.

До вас не кинулася купа охочих одержати таку, тепер вже нереальну, безкоштовну медичну допомогу?

Ні, наш досвід довів, що люди не зловживають цією можливістю. Ми дуже часто картаємо себе, що, мовляв, ми - шаровики. Насправді ж, якщо у людини є гроші, вона обов`язково заплатить. А медики нашої клініки перші показали, що в епідемію потрібно працювати безкоштовно.

Ви заявили, що ваша клініка готова перейти з комерційної форми власності в некомерційну. Це - перший подібний досвід для України...

Ми з приватної форми власності хочемо перейти в суспільну. Зараз готуємо для цього всі документи. Йдеться про так звані "неприбуткові шпиталі" (мені здається, це поняття дуже добре виражає саме українська мова). І, хоч заклад не є "прибутковим", він, водночас, існуватиме за рахунок благодійних внесків - як це працює в Америці. Там 62% госпіталів - неприбуткові, особливо в педіатрії. В американських госпіталях часто можна побачити на ліжках, медобладнанні, таблички з прізвищами на згадку про тих, хто їх придбав. Ми виходимо з подібною, новою для України, культурою. Але найперше, що ми повинні зробити - це завоювати довіру людей. Тому що, коли в Україні говорять про прибутковість або неприбутковість, люди відразу ж починають думати, що це якась схема, відкат, а головна мета керівників - уникнути податків. І, якщо цього не зробить хтось, своїм особистим прикладом, цього у нас не буде ніколи. Офіційна медицина на це не здатна.

Знаю, що вже найближчим часом, ваші фахівці запускають новий цікавий проект, пов`язаний з геномним паспортом людини.

Ми назвали його "Eurolab-23" (23 - це кількість хромосомних пар людини). Присвячений він аналізу генотипу людини. Завдяки йому, кожен охочий, за зразком слини, може одержати масу інформації про себе, своє здоров`я. Зокрема, й додаткові дані щодо своєї середньої тривалості життя, на якому континенті планети найчастіше зустрічаються люди з подібним генотипом, де жили ваші прабатьки. Але, найперше, це необхідно для того, щоб людина знала до яких хвороб вона схильна. У неї з`являється реальна можливість для ранньої профілактики, як найефективнішого методу лікування.

Наталія Максименко