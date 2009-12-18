На гірськолижних "канатках" знайшли 55 порушень щодо безпеки

У Закарпатті виявили 55 порушень при перевірці дотримання законодавства щодо експлуатації гірськолижних витягів канатних доріг.

Про це УНІАН повідомив головний державний інспектор Територіального управління Держгірпромнагляду по Закарпатській області Василь ВАСИЛИНЧУК.

За його словами, спеціалісти Територіального управління Держгірпромнагляду по Закарпатській області провели планові перевірки утримання пасажирських підвісних канатних доріг та буксирних витягів. За їхніми результатами виявлено 55 порушень.

Найбільш поширеними з виявлених порушень є відсутність у окремих суб’єктів господарювання дозволів на роботи та експлуатацію обладнання з підвищеної небезпеки, служб з охорони праці, наказів про призначення осіб, відповідальних за безпечну експлуатацію витягів буксирних канатних.

Виявлено також, за інформацією В.ВАСИЛИНЧУКА, що кілька об’єктів не мають засобів електрозахисту, на ще кількох не виконані чергові експлуатаційні випробування захисних засобів та не проведені чергові виміри опору ізоляції електрообладнання, кабелів, проводів та опору захисного контуру заземлення. «Будь-яке з цих порушень може обернутися серйозною загрозою для здоров’я і життя шанувальників зимових розваг», - уточнив інспектор.

Він також додав, що питання «Про стан безпеки на гірськолижних трасах» розглянуто на комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Закарпатській облдержадміністрації. Відтак створено обласну робочу комісію з перевірки гірськолижних витягів та зобов’язано створити відповідні комісії на рівні райдержадміністрацій.

Довідка УНІАН. На території Закарпаття станом на сьогодні розміщено 69 витягів, з них 4 - крісельного, 48 бугельного та 14 якірного типу. 7 витягів наразі не працюють.