Черновецький пообіцяв опублікувати прізвища неплатників

Анатолій Голубченко

Підсумкове засідання комісії КМДА щодо перевірки обгрунтованості житлово-комунальних тарифів, яке відбулося цієї середи в київській мерії було сповнене певної урочистості. Ще б пак: цей захід повинен був стати ще однією віхою в рамках легітимізації збільшення в 3,4 раза плати за послуги ЖКГ. І найскладніша місія в цій справі дісталася заступнику міського голови Анатолію Голубченку, який головував на засіданні. Спершу він поінформував присутніх про існування книги Жан-Жака Руссо «Сповідь», де є такі слова: «Присягаюся говорити правду, правду, і лише правду». Пафосний заступник мера сказав, що керуватиметься цими словами.

А за день до цієї події опозиціонери, тобто ті, хто виступає проти тарифів Черновецького, заявили про свій вихід з гри, оскільки було зрозуміло, що комісія підтримає мера. З незгодних на засіданні був присутній тільки співголова комісії Олександр Клюс, вся функція якого у цей день зводилася до критики влади. Він, зокрема, заявив, що сьогоднішні тарифи не узгоджені і не зареєстровані в Антимонопольному комітеті. Назагал складалося враження, що Голубченко і Клюс робили одну справу. Тільки один з них був злим слідчим, який стверджував, що збільшені в 3,4 раза тарифи, - саме те, що потрібно киянам для щастя. Інший, добрий, слідчий стверджував, що ціни треба підняти тільки в 1,7 раза.

Промова Голубченка бриніла оптимізмом, її сенс зводився до наступних тез: нові ціни ЖКГ - хороші, і люди у нас теж хороші, оскільки справно платять за ними. За тарифами Черновецького за грудень 2006-го розплатилося вже 53% жителів (що викликає певні сумніви), станом на 15 січня, надійшло 83,6 млн. гривень за новими рахунками, а також 20,7 млн. гривень за лічильниками. Звичайно, є ще проблеми, але «говорити, що існує крах платежів - брехня!» - тріумфально заявляв Голубченко. При цьому, за словами заступника, отримано тільки десять квитанцій оплат за старими тарифами, всі інші - за новими.

Анатолій Голубченко

Таким чином Голубченко намагався спростувати основну тезу опозиції проти нових розцінок, суть якої полягає в тому, що головними противниками тарифів Черновецького виявляться самі кияни. Нагадаємо, противники київського мера усюди заявляють про катастрофічно низькі оплати, які ніби в цілому не перевищують двадцяти відсотків. При цьому згадався англійський каламбур: «Ви кажете, що мої факти - це статистика, а ваша статистика - це факти?» Ще Голубченко запевнив: якщо виявиться, що нові тарифи не відповідають реаліям, то все буде враховано, не бійтеся, грошики не пропадуть. Віддамо, ми - чесні.

За годину після початку засідання до залу увійшов Леонід Черновецький. Він був задумливий і ліричний, з нагрудної кишені його піджака виглядала носова хустинка в горошок. Мова його була дивна і витіювата, зі сказаного якимось дивним чином виходило, що він якраз знижує плату за комунальні послуги, а не підвищує її.

Леонід Черновецький

Після свого короткого виступу мер рушив до виходу і вже в коридорі КМДА дав невелику прес-конференцію. Леонід Михайлович насамперед почав критикувати опозицію. «Наговорити гидоти - це будь ласка. А як тільки йде режим публічний, негайно втекти і залишити одного Клюса. Я не знаю, хто він за фахом, математик чи фізик, але аж ніяк не комунальник. Зовні виглядає так, серйозний дядько, можливо, з цієї точки зору хтось його так і сприймає», - буквально говорив він про своїх опонентів. Ще Леонід Михайлович сказав, що прізвища неплатників будуть опубліковані. «І, якщо тільки дохід у них високий, то почнеться претензійна робота. І скоро ви про таких людей дізнаєтеся», - заявив мер.

Тим часом комісія вирішила провести аудит обгрунтованості нових тарифів. Чи варто говорити, що більшість її членів підтримали нововведення. Тепер - слово за сесією Київради. Можна не сумніватися, вона теж підтримає нові тарифи.

Антон Зікора