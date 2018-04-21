Черновецький пообіцяв опублікувати прізвища неплатників
Заступник мера присягався на книзі Жан-Жака Руссо і сипав сумнівними цифрами, а Черновецький був задумливий і ліричний, з правої кишені мера виглядала носова хустинка в горошок...
|Анатолій Голубченко
А за день до цієї події опозиціонери, тобто ті, хто виступає проти тарифів Черновецького, заявили про свій вихід з гри, оскільки було зрозуміло, що комісія підтримає мера. З незгодних на засіданні був присутній тільки співголова комісії Олександр Клюс, вся функція якого у цей день зводилася до критики влади. Він, зокрема, заявив, що сьогоднішні тарифи не узгоджені і не зареєстровані в Антимонопольному комітеті. Назагал складалося враження, що Голубченко і Клюс робили одну справу. Тільки один з них був злим слідчим, який стверджував, що збільшені в 3,4 раза тарифи, - саме те, що потрібно киянам для щастя. Інший, добрий, слідчий стверджував, що ціни треба підняти тільки в 1,7 раза.
Промова Голубченка бриніла оптимізмом, її сенс зводився до наступних тез: нові ціни ЖКГ - хороші, і люди у нас теж хороші, оскільки справно платять за ними. За тарифами Черновецького за грудень 2006-го розплатилося вже 53% жителів (що викликає певні сумніви), станом на 15 січня, надійшло 83,6 млн. гривень за новими рахунками, а також 20,7 млн. гривень за лічильниками. Звичайно, є ще проблеми, але «говорити, що існує крах платежів - брехня!» - тріумфально заявляв Голубченко. При цьому, за словами заступника, отримано тільки десять квитанцій оплат за старими тарифами, всі інші - за новими.
|Анатолій Голубченко
За годину після початку засідання до залу увійшов Леонід Черновецький. Він був задумливий і ліричний, з нагрудної кишені його піджака виглядала носова хустинка в горошок. Мова його була дивна і витіювата, зі сказаного якимось дивним чином виходило, що він якраз знижує плату за комунальні послуги, а не підвищує її.
|Леонід Черновецький
Тим часом комісія вирішила провести аудит обгрунтованості нових тарифів. Чи варто говорити, що більшість її членів підтримали нововведення. Тепер - слово за сесією Київради. Можна не сумніватися, вона теж підтримає нові тарифи.
Антон Зікора