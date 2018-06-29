Франція та Україна подарували світу два шедеври – чий кращий?
Є речі, які, окрім наших співвітчизників, ніхто в світі не може зробити краще. Порівняйте два мости: Віадук Мійо за $475 млн. і Дарницький – за $840 млн...
Ось, кажуть, українці як і весь пострадянський простір, деградують, що немає у нас нічого яскравого, нового і корисного.
Не згоден я. Є речі, які, окрім наших співвітчизників, ніхто в світі не може зробити краще.
На ваш суд два шедеври – закордонний і наш.
Франція, Віадук Мійо
Віадук Мійо (le Viaduc de Millau) – вантовий автодорожній міст, який проходить через долину річки Тарн поблизу міста Мійо (Франція). Це найвищий транспортний міст у світі, одна з його опор має висоту 341 метр – трохи вище за Ейфелеву вежу, і всього на 40 метрів нижче, ніж Empire State Building.
Віадук Мійо складається з восьмипролітного сталевого дорожнього полотна, підтримуваного вісьмома сталевими колонами. Дорожнє полотно важить 36000 тонн, має довжину 2460 метрів, ширину 32 і глибину 4,2 метра. Кожний з шести центральних прольотів має довжину 342 метри, два крайніх – по 204 метри. Дорога має невеликий ухил в 3%, спускаючись з півдня на північ, і кривизну радіусом 20 кілометрів, щоб дати водіям кращий огляд. Рух здійснюється в дві смуги в кожному напрямку. Висота колон варіюється від 77 до 246 метрів, діаметр найдовшої колони – 24,5 метра біля фундаменту і 11 метрів біля дорожнього полотна. Кожна опора складається з 16 секцій, кожна з яких важить 2230 тонн. Секції збиралися на місці з частин масою 60 тонн, 4 метри шириною і 17 – завдовжки. Кожна з опор підтримує пілони заввишки 97 метрів. Спочатку були зібрані колони, разом з тимчасовими опорами, потім частини полотна висувалися через опори за допомогою гідравлічних домкратів, керованих з супутника, на 600 міліметрів кожні 4 хвилини.
Віадук був створений за контрактом французького уряду з «Ейфаж груп» – французькою конструкторською компанією, що побудувала також Ейфелеву вежу, – терміном дії на 75 років. Корпорація стягуватиме мито відповідно до тарифу: ?4,90 – для легких автомобілів, за винятком пікових місяців (?6,60 у липні і серпні) і ?20 – для великих автомобілів. В окремі літні дні мостом проходить більше 50000 машин.
Бюджет – 475 млн. доларів. Побудований за 3 роки. Відкритий 16 грудня 2004 року. Офіційний сайт: http://www.leviaducdemillau.com
1,6-мильний віадук Мійо описують як один з найпрекрасніших мостів у світі. Він одночасно є і витвором мистецтва, й інженерним шедевром. Архітектор моста, сер Норман Фостер, стверджує, що поїздка над долиною річки Тарн на висоті 270 метрів дає незабутнє відчуття «польоту на машині».
Україна, автомобільний міст через Дніпро, КиївЄ частиною Дарницького залізнично-автомобільного комплексу. Загальна протяжність моста 1,066 км., 6 смуг руху автомобільного транспорту. Точних характеристик елементів моста немає у відкритому доступі. Але зрозуміло, що палі моста не вищі за Ейфелеву вежу, стандартний проект залізобетонного моста, без технічних і творчих вишуканих деталей.
Бюджет: 840 млн. доларів. Будується 5,5 років, ще не побудований. Офіційного сайту немає (бюджет не дозволяє, напевно).
Це теж шедевр. Наші чиновники проявили неймовірну винахідливість у тому, щоб роздути бюджет моста до космічних розмірів, витягнути ці гроші, успішно списати їх, так і не побудувавши при цьому міст (за офіційними даними міст готовий на 98%). Відомо, наприклад, при середньоринковій вартості заливки одного куба бетону в 2 тисячі гривень деякі підрядчики брали за цю роботу 4 тисячі.
Ви думаєте, це легко? В жодному разі. Ну, коштує міст від сили 300 мільйонів доларів, а ти піди, спробуй його розтягнути до восьмисот сорока. Наші безликі бюрократи-злодії – це еліта, можна відправляти сміливо за кордон на селекцію. Можна було б організувати курси підвищення кваліфікації для зарубіжних чиновників-казнокрадів. Проблема в тому, що в усьому світі вони не можуть працювати – немає умов. Цей вид мешкає тільки у нас, він унікальний (як і унікальна стійкість українських людей до подібних явищ).
Володимир Змаженко