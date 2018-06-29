Франція та Україна подарували світу два шедеври – чий кращий?

Ось, кажуть, українці як і весь пострадянський простір, деградують, що немає у нас нічого яскравого, нового і корисного.

Не згоден я. Є речі, які, окрім наших співвітчизників, ніхто в світі не може зробити краще.

На ваш суд два шедеври – закордонний і наш.

Франція, Віадук Мійо

Віадук Мійо (le Viaduc de Millau) – вантовий автодорожній міст, який проходить через долину річки Тарн поблизу міста Мійо (Франція). Це найвищий транспортний міст у світі, одна з його опор має висоту 341 метр – трохи вище за Ейфелеву вежу, і всього на 40 метрів нижче, ніж Empire State Building.

Віадук Мійо складається з восьмипролітного сталевого дорожнього полотна, підтримуваного вісьмома сталевими колонами. Дорожнє полотно важить 36000 тонн, має довжину 2460 метрів, ширину 32 і глибину 4,2 метра. Кожний з шести центральних прольотів має довжину 342 метри, два крайніх – по 204 метри. Дорога має невеликий ухил в 3%, спускаючись з півдня на північ, і кривизну радіусом 20 кілометрів, щоб дати водіям кращий огляд. Рух здійснюється в дві смуги в кожному напрямку. Висота колон варіюється від 77 до 246 метрів, діаметр найдовшої колони – 24,5 метра біля фундаменту і 11 метрів біля дорожнього полотна. Кожна опора складається з 16 секцій, кожна з яких важить 2230 тонн. Секції збиралися на місці з частин масою 60 тонн, 4 метри шириною і 17 – завдовжки. Кожна з опор підтримує пілони заввишки 97 метрів. Спочатку були зібрані колони, разом з тимчасовими опорами, потім частини полотна висувалися через опори за допомогою гідравлічних домкратів, керованих з супутника, на 600 міліметрів кожні 4 хвилини.

Віадук був створений за контрактом французького уряду з «Ейфаж груп» – французькою конструкторською компанією, що побудувала також Ейфелеву вежу, – терміном дії на 75 років. Корпорація стягуватиме мито відповідно до тарифу: ?4,90 – для легких автомобілів, за винятком пікових місяців (?6,60 у липні і серпні) і ?20 – для великих автомобілів. В окремі літні дні мостом проходить більше 50000 машин.

Бюджет – 475 млн. доларів. Побудований за 3 роки. Відкритий 16 грудня 2004 року. Офіційний сайт: http://www.leviaducdemillau.com

1,6-мильний віадук Мійо описують як один з найпрекрасніших мостів у світі. Він одночасно є і витвором мистецтва, й інженерним шедевром. Архітектор моста, сер Норман Фостер, стверджує, що поїздка над долиною річки Тарн на висоті 270 метрів дає незабутнє відчуття «польоту на машині».

Україна, автомобільний міст через Дніпро, Київ Є частиною Дарницького залізнично-автомобільного комплексу. Загальна протяжність моста 1,066 км., 6 смуг руху автомобільного транспорту. Точних характеристик елементів моста немає у відкритому доступі. Але зрозуміло, що палі моста не вищі за Ейфелеву вежу, стандартний проект залізобетонного моста, без технічних і творчих вишуканих деталей.

Бюджет: 840 млн. доларів. Будується 5,5 років, ще не побудований. Офіційного сайту немає (бюджет не дозволяє, напевно).

Це теж шедевр. Наші чиновники проявили неймовірну винахідливість у тому, щоб роздути бюджет моста до космічних розмірів, витягнути ці гроші, успішно списати їх, так і не побудувавши при цьому міст (за офіційними даними міст готовий на 98%). Відомо, наприклад, при середньоринковій вартості заливки одного куба бетону в 2 тисячі гривень деякі підрядчики брали за цю роботу 4 тисячі.

Ви думаєте, це легко? В жодному разі. Ну, коштує міст від сили 300 мільйонів доларів, а ти піди, спробуй його розтягнути до восьмисот сорока. Наші безликі бюрократи-злодії – це еліта, можна відправляти сміливо за кордон на селекцію. Можна було б організувати курси підвищення кваліфікації для зарубіжних чиновників-казнокрадів. Проблема в тому, що в усьому світі вони не можуть працювати – немає умов. Цей вид мешкає тільки у нас, він унікальний (як і унікальна стійкість українських людей до подібних явищ).

Володимир Змаженко