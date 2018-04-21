Українські дівчата показували розмальовані груди (фоторепортаж)
Одною із родзинок виставки “InterCHARM Україна 2007” став чемпіонат з боді-арту, на який важко було протиснутися. Майстри вирізнялися оригінальністю, а моделі – розкутістю...
Одною із родзинок виставки “InterCHARM Україна 2007” став чемпіонат з боді-арту, на який важко було протиснутися. Розмальованих моделей було небагато – ставили не на кількість, а на якість. І не можна було не відзначити – майстри вирізнялися оригінальністю, а моделі – розкутістю.
|Шість годин підготовки, кілька хвилин хвилювання і – на подіум
|Жіночий манікюр у поєднанні з малюнком на тілі – страшна зброя
|Моделей не лякали навіть кілька десятків фотоспалахів
|після подіума –
|...кілька приватних фотосесій
|Скільки чоловіка не фарбуй... він все одно туди дивиться...
|Боді-арт надає крила!
|Головне – не дивитися, аби не видати себе, думав Штірліц
Фото Дмитра Стаховського
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