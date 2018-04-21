Українські дівчата показували розмальовані груди (фоторепортаж)

Українські дівчата показували розмальовані груди (фоторепортаж)

23:21, 10 лютого 2007
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Одною із родзинок виставки “InterCHARM Україна 2007” став чемпіонат з боді-арту, на який важко було протиснутися. Майстри вирізнялися оригінальністю, а моделі – розкутістю...

Одною із родзинок виставки “InterCHARM Україна 2007” став чемпіонат з боді-арту, на який важко було протиснутися. Розмальованих моделей було небагато – ставили не на кількість, а на якість. І не можна було не відзначити – майстри вирізнялися оригінальністю, а моделі – розкутістю.

Шість годин підготовки, кілька хвилин хвилювання і – на подіум
Жіночий манікюр у поєднанні з малюнком на тілі – страшна зброя
Моделей не лякали навіть кілька десятків фотоспалахів
після подіума –
...кілька приватних фотосесій
Скільки чоловіка не фарбуй... він все одно туди дивиться...

Боді-арт надає крила!
Головне – не дивитися, аби не видати себе, думав Штірліц

Фото Дмитра Стаховського

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