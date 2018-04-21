Українські дівчата показували розмальовані груди (фоторепортаж)

Одною із родзинок виставки “InterCHARM Україна 2007” став чемпіонат з боді-арту, на який важко було протиснутися. Розмальованих моделей було небагато – ставили не на кількість, а на якість. І не можна було не відзначити – майстри вирізнялися оригінальністю, а моделі – розкутістю.

Шість годин підготовки, кілька хвилин хвилювання і – на подіум

Жіночий манікюр у поєднанні з малюнком на тілі – страшна зброя

Моделей не лякали навіть кілька десятків фотоспалахів

після подіума –

...кілька приватних фотосесій

Скільки чоловіка не фарбуй... він все одно туди дивиться...

Боді-арт надає крила!

Головне – не дивитися, аби не видати себе, думав Штірліц

Фото Дмитра Стаховського