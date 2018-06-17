Експерт: МВФ зараз має унікальну можливість впливати на політику України

"Головне підвищити ціни на газ: є тіньові бізнесмени, які купують дешевий газ, а продають втридорога... Азаров розуміє, що вибору немає..."

Після президентських виборів шведський економіст Андерс Ослунд відомий прихильник «шокової терапії» для пострадянських країн, презентував у Києві програму реформ для нової української влади «Пропозиції для України: 2010 рік – час реформ». Програму підготувала очолювана Ослундом і вітчизняним економістом Олександром Пасхавером міжнародна комісія з 23 незалежних експертів, яка працювала з вересня 2009 року і фінансувалася Міністерствами закордонних справ Швеції та Нідерландів, а також Програмою розвитку ООН.

Професор Ослунд зустрівся у своєму вашингтонському офісі Інституту міжнародної економіки імені Петерсона з кореспондентом УНІАН і розповів про головні пункти економічної програми для України, а також, чому новий уряд не має іншого вибору, окрім як проводити непопулярні реформи.

Пане професор, які ключові рекомендації для України ви би виділили? Чи вважаєте ви, що нова українська влада захоче і зможе їх виконувати?

Головних рекомендацій – шість.

По-перше, газова реформа. Потрібно підвищити ціни на газ. Є тіньові бізнесмени, які купують газ за низькими цінами під державним контролем, і потім продають його в три рази дорожче, за нормальною ринковою ціною. Якщо підняти ці ціни, це може додати Україні 3 відсотки валового національного продукту. Звичайні люди повинні одержати компенсації після підвищення цін на газ. Населення все одно мало споживає газу й електрики, головний об`єм іде на промисловість.

По-друге, це низка макроекономічних реформ. Треба скоротити дефіцит бюджету, він не може складати 10% ВВП. Не можна підвищити податки, а тому потрібно скоротити державні витрати. Це слід зробити за трьома пунктами. Перше, як я вже сказав, – це підвищити ціни на газ, друге – скоротити стихійні дотації підприємствам, третє – скоротити пенсійні витрати. Для прикладу, пенсійні витрати в США – це 6% ВВП, у Європі – 8%, в Україні ж – 16%. В Україні здорові люди виходять на пенсію за різними схемами в 40 років, жінки – в 55, чоловіки – в 60 років. Це неправильно. Потрібно щоб дійсно старі люди одержували великі пенсії. А люди, які можуть працювати, повинні працювати.

По-третє, Україна повинна встановити плаваючий валютний курс. Зараз величезна можливість – роблячи це, скоротити інфляцію.

По-четверте, Національний банк повинен стати дійсно самостійним і прозорим. Не повинно бути ніяких розмов про рефінансування банків за відкати і про те, що для прибутку грають із валютним курсом.

П`яте, це – дерегулювання. Треба прибрати тяганину для малих підприємств. В принципі, зараз усі виступають за це. Я впевнений, що Ірина Акімова і Сергій Тігіпко зроблять щось у цьому напрямку.

Шостий пункт – підписати Угоду про асоціацію з ЄС. Думаю, Костянтин Грищенко – дуже досвідчений дипломат, який знає, як це зробити.

Ще треба відновити приватизацію. Є бізнесмени, які хочуть власність, питання тільки: які виставити ціни. Мені здається, що приватизація буде. Треба зняти мораторій на продаж приватної землі. Дуже важливо для сільського господарства те, що можна буде використовувати землю як заставу для кредитів. Я би дуже хотів побачити закон про доступність публічної інформації, щоб усе було доступним і відкритим, як у скандинавських країнах.

Це, наприклад, виключило би ситуацію, коли уряд Тимошенко закрив доступ журналістам до фінансової статистики?

Для цього просто потрібно прийняти закон. У Швеції ще в 1766 році прийняли закон про суспільну інформацію – це найкращий спосіб контролювати корупцію.

Ще треба прийняти безліч нових законів. Це й закон про державні закупівлі, і закон про державну допомогу підприємствам, і закон про підприємства з обмеженою відповідальністю, податковий і митний кодекс. Потрібно викинути господарський кодекс, який належить до радянського часу.

Прем`єр-міністр Микола Азаров заявив, що ні про які реформи не може йтися, поки не буде досягнуто макроекономічної стабілізації. Ви вважаєте, що Азаров – чиновник радянської епохи – дотримуватиметься ваших рекомендацій, якщо це суперечить його методам роботи?

Так... Адже, наприклад, перший пункт – обов`язковий. Це робитиме будь-який уряд. Адже треба підвищити ціни на енергію. Азаров – не слабка людина, і він розуміє, що щодо фінансів вибору немає. За макроекономічними рекомендаціями – є варіанти, але не щодо фінансів. По дерегулюванню – Ірина Акімова це чудово розуміє. Великі бізнесмени не особливо підтримують бюрократів і хочуть доступу до європейських ринків. Серед перших шести реформ, я думаю, багато що робитиметься.

Ви згодні з думкою деяких українських експертів, що уряд Азарова – тимчасовий і довго не протримається?

Це не моя справа, я не знаю. Я знаю, що треба робити Україні. Дефіцит бюджету зараз 10% ВВП. В України зараз не немає жодних можливостей фінансувати цей дефіцит, це може зробити тільки МВФ. МВФ зараз має унікальну можливість впливати на економічну політику України. Азаров це розуміє. Він не виступатиме як популіст проти МВФ. Він розуміє, яка гра йде. І Європейський Союз, і США, і Росія обов`язково підтримають МВФ. Люди з МВФ, які професійно працювали з Україною, заслужили великий авторитет.

Коли відновляться відносини України й МВФ? І хто більше піде на поступки? МВФ чекав, поки новий уряд зможе повноцінно працювати. Потім знадобиться кілька тижнів, щоб домовитися. Криза не настільки гостра, як минулого року, тому МВФ буде більше вимагати від України. І це для України краще. Минулого року в умовах жорсткої кризи МВФ зосередився тільки на основних вимогах, оскільки допомогу треба надавати екстрено. Зрозуміло, що в жорсткій кризі ручного управління не можна було уникнути, але зараз це – зайве.

Зараз МВФ вимагатиме, щоб Україна підвищила ціни на газ, перед тим, як вона отримає гроші. У липні минулого року МВФ дав кредит, коли уряд обіцяв, що підвищить ціни на газ, але потім цього не зробив. Ми розуміємо, цього не можна було зробити перед виборами. Ви ж бачите, хто зараз говорить про закон про соціальні стандарти? Це якось відійшло. Тому що це зовсім нереально, і всі це розуміють.

А як же Янукович виконуватиме свою соціальну програму?

Зараз коштів немає. Сказали, що державний борг України досяг 93,5% ВВП. Це неправда. Це повний зовнішній борг держави і приватного сектора України. Але добре, що влада так говорить – це означає, що вона не в змозі виконати свої обіцянки. Як завжди, нові уряди говорять, що не знали, наскільки погані справи після правління попереднього уряду. І правильно роблять.

Окрім збільшення цін на газ, МВФ вимагав збільшити пенсійний вік для чоловіків і жінок, а також відмінити пенсії працюючим пенсіонерам...

Ні, вони цього не вимагали, це були просто розмови.

Чи вважаєте ви, що це питання піднімуть зараз на переговорах?

Цього я не можу сказати, це вирішить МВФ. Головне все ж таки – це ціни на газ.

Як завжди робить МВФ? Вони говорять: у вас зараз 16% ВВП витрат йде на пенсії, це неможливо. Треба це якось скоротити. Як ви хочете це скоротити?

Можна не підвищувати пенсійний вік. Достатньо скоротити витрати на пенсії через індекс. Дуже дивно, що в Україні пенсії індексовані на зарплати, а не на ціни, як завжди в інших країнах. Просте рішення – поміняти систему індексації пенсій. Друге – відмінити ранні пенсії для різних професійних категорій. Третє – прибрати пенсії і пільги для привілейованих категорій, адже це атавізм радянських часів. Якщо запитати, що я хотів би робити, – я б підвищив пенсійний вік для жінок на півроку в рік і для чоловіків – на три місяці в рік.

Взагалі, українцям треба довше жити. Коли люди йдуть рано на пенсію, вони рано вмирають. Потрібно довше працювати і бути здоровим. Зазвичай в Україні наводять аргумент навпаки: треба, щоб люди одержали пенсії, тому що вони рано вмирають.

Як цього досягти?

Треба менше пити і менше палити – вести здоровий спосіб життя. Необхідно, щоб держава вела пропаганду. Це найдешевший спосіб зменшити алкоголізм, куріння і аварії на дорогах. Це найдешевша державна політика, тому що це тільки інформація, щоб люди розуміли, що вони роблять. Ви бачите, що на Заході освічені люди практично не палять, тому що знають – це безрозсудно. А в Східній Європі люди цьому не навчилися.

Ви то хвалили попередній уряд, то критикували за популізм. Що вас примушувало змінювати думку про Юлію Тимошенко?

У 2005 році не було приватизації, і були дуже високі соціальні витрати. У 2008-му і 2009 року вона пішла від цього. Зараз вона хотіла відновити приватизацію, але Ющенко все зупинив. Вона дуже компетентно займалася фінансовою кризою.

Найгірше поводився Національний банк, який дуже довго наполягав на прив`язці гривні до долара.

Звичайно, Тимошенко не провела необхідні реформи, тому що не мала більшості в парламенті, і президент накладав вето практично на всі її ініціативи. Ані Тимошенко, ані Янукович не сказали про підвищення ціни на газ. Але це речі, які робляться після виборів.

Розмовляла Олена Трегуб