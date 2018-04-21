Християнську етику вивчатимуть з першого класу

Християнську етику вивчатимуть з першого класу

19:25, 19 лютого 2007
2793

Зі 112 опитаних батьків 97% виявилися готовими «активно підтримати» вивчення «християнської етики», 3% ставляться до цього предмету позитивно...

Цього року Великий піст, що розпочався у понеділок, проходить на тлі проведення у 106 київських школах експерименту щодо вивчення курсу «Християнська етика в українській культурі». Вперше в історії незалежної України підготовлено підручник з християнської етики для першокласників, а Київський міський педагогічний університет імені Грінченка вже готує підручники для 2–4-х класів. З Еллою Бєлкіною, проректором з наукової роботи Київського педуніверситету, одним з укладачів цих посібників, ми розмовляємо в перший день посту. 

Які нормативні документи сьогодні є основою для процесу, в якому ви берете активну участь?

– По-перше, існує безліч міжнародних нормативно-правових актів, підписаних Україною. Це Конвенція у боротьбі з дискримінацією у сфері освіти Організації Об`єднаних націй, ряд рекомендацій ПАРЄ. По-друге, існують нормативно-правові акти України: Закон України про свободу совісті і релігійні організації, Указ Президента «Про остаточне подолання негативних наслідків тоталітарної політики колишнього Союзу РСР у сфері релігії». Ну і, по-третє, існують спеціальні нормативно-правові документи для столиці. Всі ці документи передбачають введення подібного курсу.

З якого класу краще починати християнське виховання?

– Існує думка, що заняття християнського виховання необхідно починати з п`ятого класу. А якщо з п`ятого класу вже пізно? Якщо у п`ятому дитина курить, випиває і лається матом?.. На мій погляд, викладання потрібно починати з першого класу.

Чому саме Ваш університет став розробником і програми, і підручника з предмету «Християнська етика»?

– Ми отримали розпорядження забезпечити супровід, підготовку кадрів і видання підручника для першокласників відповідно до наказу головного управління освіти КМДА про організацію експерименту у вивченні курсу «Християнська етика в українській культурі». І це не випадково.

Справа в тому, що ми  накопичили значний досвід у розробці підручників з найрізноманітніших дисциплін. Ми одержали «Гран-прі»  на форумі «Світ книги-2004» за кращий підручник 2004 року, наші підручники знають у Європі. Один з них представили Єврокомісії з освіти, то там не повірили, що в Україні можуть створювати такі підручники.

Чи є ті, хто виступає проти «християнської етики»?

– Ми проводили анкетування в одному з районів Києва. І отримали дивовижні результати. З 112 опитаних батьків  97% виявилися готовими «активно підтримати» вивчення християнської етики, 3% ставляться до цього предмету позитивно. Жоден не висловився проти.

Християнську етику викладатимуть священики?

– Ні, це повинні робити викладачі. У молодших класах, як відомо, більшість занять веде один педагог. У 5-6 класах викладається предмет етика, цей самий вчитель, після відповідної підготовки, може викладати і предмет «Християнська етика». І таку підготовку проводимо ми у вигляді щомісячних семінарів.

На Ваш погляд, скільки років потрібно викладати християнського виховання?

– Це має бути наскрізний курс. Не можна почати виховний процес з першого класу і  кинути, скажімо, в п`ятому або шостому. Тільки системне навчання  дає результат.

Яка ситуація з християнським вихованням загалом у країні?

– У Києві КМДА підтримує і фінансує наш проект. У багатьох областях – Львівській, Донецькій, Тернопільській, Закарпатській – у школах також викладають подібні курси. Правда, викладають без підручників і програм. Минулого року таких шкіл було близько тисячі. Сьогодні це десятки тисяч шкіл. Процес невідворотний і розвивається сам собою.

Антон Зікора

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter