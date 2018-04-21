Найбільше в Україні суші суміщало сало і тунець

Ми спочатку ставили собі питання: що ж це таке – ролл? Тим більше найбільший ролл в Україні, та ще з претензією на звання найбільшого роллу у світі. Враховуючи, що захід, на якому мало народитися на світ це диво, проходив в суші-барі «Пушистий», ми вирішили, що мова піде про кухню Країни Сонця, що сходить. І не промазали: дійсно, ролл – це така японська ковбаска, начинена рибою, рисом і водоростями. Її потім розрізають на частини – виходять суші.

Отже, 19 лютого, напередодні китайського Нового року уродженець Казахстану кореєць Чон, очолив групу українських майстрів, щоби спорудити найбільший в країні, а може, і мирі шматок японського суші. Щоби зафіксувати рекорд, до суші-бару «Пушистий» (цікаво, хто придумує назви суші-барам?) спеціально прибув керівник проекту "Книга рекордів України" Ігор Підчибій.

Українська команда суші-майстрів вирішила пооригінальничати. По-перше, у страву додали сало в кількості чотирьох кілограмів – японці цього продукту навіть не знають. По-друге, ролл виконувався в українських національних барвах. Японці використовують білий рис, наші ж для національного колориту додали в рис спеціальні фарбники, та ще приправили цю страву солоними помідорами. Були тут і традиційні інгредієнти: водорості, ікра летючої риби, морський окунь, лосось.

Оскільки тут відбувалася безпрецедентна подія, виробники серйозно нервували, всі думали, чи вийде у них. Найбільший ролл в Україні – це ні що інше, як ролл, що складається з безлічі маленьких роллів (їх почали готувати за добу до урочистого заходу), існувала вірогідність, що страва може просто розвалитися. Боялися майстри, хвилювалися – їсти не могли! – відвідувачі бару, за роботою кухарів уважно стежили десятки камер. Стійка бару виявилася дуже тісною для ролла-рекордсмена, тому спочатку виникла думка спорудити страву на підлозі, але потім все ж таки умістили на стійці. За двадцять хвилин роботи все було готово. З боку гігантський ролл був схожий на кілька димових шашок, покладених одна на одну. Підбічий зафіксував рекорд:

– Перед нами найбільший в Україні ролл: його ширина 19 сантиметрів, висота 16, довжина 93 сантиметрів!

Порахували: ролл потягнув на десять тисяч гривень. Зважили блюдо: виявилося - двадцять чотири з половиною кілограми. Організатори свята повідомили, що роллом можна буде нагодувати двісті чоловік. Разом, виходило по сто двадцять грамів на ніс. Організатори дотримали слово: гігантським суші від душі пригостили журналістів.

Скажемо чесно: було дуже смачно. Головне, що, поїдаючи суші, ми вже не розбирали, де там був тунець, де окунь, де ікра, а де сало.

Ігор Підчибій сказав:

– Те, що це найбільший ролл в Україні, сумнівів не викликає, тим більше що ніхто не робив спроб створити щось подібне. Ми зараз працюємо над тим, щоб він був визнаний найбільшим в світі. Вже зробили запити в організації подібні до нашої, а їх близько сорока у всьому світі. Частково інформація вже прийшла: поки наша страва - найбільша. Чекаємо подальших вістей.

Майстер Чон сказав, що для того, щоби готувати суші як слід, майстер має нести в собі східну кров. У Японії треба вчитися три роки, щоб ти став помічником майстра, у нас вже готують за три місяці. Але – таке життя. На питання УНІАН, чи не вважає майстер Чон дещо неетичним готувати таку страву в перший день православного посту, він неабияк зніяковів, осікся і відповів:

– Ми нікого не хотіли образити. Я і сам християнин.

Гаразд, і ми не хотіли нікого підколювати. Просто подумалося. Врешті-решт, для справжнього витвору мистецтва, яким і був мега-ролл, можна зробити виключення. Тільки добре б наступного разу глянути не тільки у Східний, але й у православний календар при виготовленні подібних страв.