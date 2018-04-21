Чорний піар крокує по Хрещатику

Днями на Хрещатику з`явилося декілька рекламних щитів, м`яко кажучи, дивного змісту. Судіть самі: на сітілайтах зображений малоприємний суб`єкт у темному костюмі з розмитим обличчям, на піджаку героя красується синьо-жовтий значок. Все це можна було б прийняти за ворожий шарж на якогось антинародного депутата, коли б не напис, що красується поряд: «Норвежці! Поважайте українські закони!» Необізнаний громадянин з ходу вирішить, що таким чином подають один одному таємні знаки масони. Але ми відразу зрозуміли: так чи інакше йдеться про довгу суперечку між норвезькою компанією «Теленор» і російською «Альтімо» - власниками українського «Київстару». А поява таких плакатів, швидше за все, пов`язана з битвою за володіння акціями телеоператора.

Щоб прояснити ситуацію, ми спочатку ми подзвонили у фірму «Українська реклама», яка виготовила цю продукцію. Єдине, що нас там повідомили, це те, що замовником сітілайтів була така-собі компанія «Янус». При цьому сама «Українська реклама» попереджала своїх клієнтів, що дану продукцію споживачі можуть зрозуміти по-своєму, але їх це не збентежило. Ми почали шукати «Януса», але нам вдалося знайти тільки агентство нерухомості з такою назвою. Ольга Рожкова, директор вказаного ТОВ, сказала, що не має до цієї реклами ніякого відношення.

Тоді ми зв`язалися з Олексієм Фурманом, головним редактором Інтернет-порталу «Рекламастер». Ось що він сказав:

- Всі знають, хто замовник цієї реклами, але я називати його, звичайно, не буду. Безумовно, мова тут може йти про чорний піар. І фірма «Янус», про яку ви говорите, може бути компанією-одноденкою, яка спеціально була створена для такої мети.

- Так, але що ж мали на увазі піарники, які створювали такі плакати?

- Можливо, це так званий тізер, тобто замануха. Ті, хто це робив, кидає запитання. Відгадка може з`явитися потім. А взагалі я не виключаю, що нам слід чекати нових хвиль чорного піару.

У свою чергу, Артем Біденко, голова координаційної ради Асоціації зовнішньої реклами України сказав:

- Цю рекламу встановлено на Хрещатику, і немає сумнівів, що вона орієнтована на бізнес-еліту, політиків, мера і його оточення. Розміщені ці щити на рекламних площах компанії, яка є досить самостійною і близькою деяким політичним колам в Україні. Можна пригадати, що на цих самих площах після Помаранчевої революції висіли плакати на підтримку «Динамо», виконані тією ж компанією. І ми можемо побачити, що до неї звертаються абсолютно різні структури, враховуючи її професіоналізм.

- Компанію Ви не називаєте, тоді назву її я. Це «Українська реклама», як вказано на самих сітілайтах. Що ж означає поява такої продукції?

- Ми можемо заявити, що реклама в Україні використовується для формування громадської думки. Взагалі реклама, і зовнішня зокрема, використовується конкурентами як метод боротьби один з одним. І це метод цивілізованіший, ніж рейдерство, суди або лобіювання інтересів в органах влади.

- Хто ж був головним замовником?

- Це несиметрична відповідь росіян на недавню заяву норвежців про те, що Київстар може оголосити себе банкротом, нездатним відповідати за свої зобов`язання у зв`язку з діями російської сторони, яка намагається заблокувати акції норвежців.

- Хто, на Ваш погляд, має рацію, хто винен у цій ситуації?

- За європейським законодавством, правда на боці норвежців, згідно українського - на боці росіян. І вони зараз проводять розвідку. Замовники думають: чи не покарають їх, чи не вдарять по руках? Як тільки побачать, що все йде гладко, можливо, з`явиться агресивніша реклама.

- Чи порушує поява такої реклами українські закони?

- Ні. Це ніяк не виходить за межі правового поля.

Ми зв`язалися з одним із тих, кому адресований заклик не порушувати українські закони. Це Тронд Мое, глава представництва «Теленора» в Україні:

- Вважаю, що законів України повинні дотримувати всі - і українці, і росіяни, і норвежці, - прокоментував він ситуацію, що склалася. - Проте я не знаю норвежців, які б не дотримувалися законів України. А взагалі це справа норвезького посольства - розбиратися, хто з моїх співгромадян порушує, а хто не порушує українське законодавство.

- Хто ж був замовником цієї реклами?

- Про це можна тільки здогадуватися.

- Кажуть, людина, зображена на рекламних щитах, схожа на Вас.

- Я б так не сказав, важко сказати, на кого він схожий. Взагалі-то він схожий на росіянина.

Додзвонилися ми і росіянам. Керівник медіа-центру компанії «Альтімо» навідріз відмовилася відповідати на будь-які запитання. Цікаво те, що спочатку вона назвала своє прізвище, а потім попросила не вказувати його. Що ж, ми дотримали свого слова, а тим, хто хоче дізнатися, як її звуть і отримати відповіді на інші запитання, повідомляємо телефон компанії «Альтімо»: 10-8-7-495-981-4488.

- Чого ж нам чекати далі, як далі розвиватиметься конфлікт? - таке запитання ми поставили Артему Біденку.

- Норвежцям тепер теж доведеться вибирати, як відповідати на це - симетрично чи несиметрично.

- Що буде симетричним, а що ні?

- Симетричною відповіддю може стати розміщення аналогічної реклами - стежте уважно. Але може бути також відповідь несиметрична, тобто агресивніша, коли акцент може бути зроблений на тому, що неприємності з Київстаром можуть значно вплинути на імідж української економіки в очах іноземних інвесторів. Цей конфлікт не на руку Україні, і норвежці можуть якимось чином почати мусувати цей факт.

Відзначимо, що зараз у ЗМІ ведуться активні бойові дії між «Альтімо» і «Теленором». До інформаційної війни приєднуються найрізноманітніші сили, включаючи «Братство», що також звернулося днями до парламенту Норвегії з вимогами, щоб її громадяни дотримувалися українських законів. Зі всього сказаного можна зробити лише один висновок: протистояння триватиме, і ми можемо бути цьому свідками.

Довідка УНІАН. У компанії "Київстар" 56,5% акцій належить компанії "Теленор", 43,5% - компанії "Сторм" (100-процентним власником цієї компанії є російська "Альфа-групп" через компанію групи Altimo).

Антон Зікора

Фото Дмитра Стаховського