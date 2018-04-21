Янукович: якщо дискусія з Президентом так піде і далі, ми приймемо рішення

Підготовка закону про Президента є предметом відкритої дискусії

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ на прес-конференції в Одесі, відповідаючи на запитання, чи не відмовилася коаліція від намірів щодо підготовки законопроекту про Президента.

«Якщо буде й далі так йти дискусія між урядом і Президентом, рішення буде ухвалене таке, яке відповідатиме інтересам справи», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Разом із тим, прем`єр підкреслив, що зараз в умовах дії політичної реформи необхідно якнайшвидше завершити процес розмежування повноважень. «Це на користь держави. Досить ділити. Пора працювати», - додав він.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що антикризова коаліція й коаліційний уряд зацікавлені в тому, щоб «у Президента були повноваження, і він їх виконував».

Про голів нових міністерств

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що кандидатури на посади міністра регіонального розвитку та будівництва й міністра житлово-комунального господарства будуть визначені на основі конкурсного відбору.

«Це будуть кращі фахівці України в цій галузі. Але хто з них буде визначений на конкурсній основі - покаже час», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр підкреслив, що поки з ним не узгоджувалася жодна з кандидатур на посади міністрів.

Як повідомляв УНІАН, учора, 1 березня, уряд ухвалив рішення створити на базі Міністерства будівництва, архітектури та ЖКГ два міністерства - регіонального розвитку та будівництва й з питань ЖКГ.

Про сценарій на випадок розпуску парламенту

Прем`єр-міністр спростовує інформацію про те, що антикризова коаліція розробила сценарій розвитку подій у разі підписання Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ указу про розпуск парламенту.

«Я вперше про це чую, я ще раз підкреслюю, що законних підстав для розпуску парламенту немає і не буде», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

На його думку, ті політики, які хочуть проведення нових виборів і дестабілізації ситуації в країні, повинні з`ясувати, чи співпадає їхня мета з інтересами українського народу. «Коли я спілкуюся з людьми, вони ставлять одне питання – коли ця камарилья припиниться, і все стабілізується», - аргументував він.

В.ЯНУКОВИЧ вважає, що поява законопроекту про проведення одночасних дострокових парламентських і президентських виборів є реакцією на заяву політиків про необхідність розпуску парламенту. «Ми не боїмося виборів, ми звикли до цієї боротьби, але якщо будуть парламентські, тоді будуть і президентські, хоча нам не потрібні ні ті, ні другі. Хай Президент працює до 2009 року, він глава держави. Але коли говорять про демократію, то давайте говоритимемо, що демократія існує для всіх», - підкреслив він.

При цьому глава уряду зазначив, що коаліційний уряд має намір працювати ефективно і наводити порядок у країні.

Про військові навчання «Сі-Бриз»

Віктор ЯНУКОВИЧ має намір дати доручення Міністерству оборони провести своєчасне інформування населення регіонів, на території яких планується проведення міжнародних військових навчань «Сі-Бриз», про цілі та завдання навчань.

На переконання В.ЯНУКОВИЧА, «інформувати населення тих регіонів, де плануються такі масштабні навчання, потрібно в обов`язковому порядку». «Я попрошу Міністерство оборони і дам доручення, щоб така інформація була підготовлена й опублікована, щоб люди знали, що дають навчання», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, попередню згоду на участь у навчаннях «Сі-Бриз» дали 10 країн, в основному країни Чорноморського басейну.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що навчання «Сі-Бриз» спрямовані на відпрацювання взаємодії країн Чорноморського басейну в забезпеченні безпеки в регіоні й у боротьбі з тероризмом.

«Рішення про міжнародні навчання ухвалюється публічно в парламенті та Президентом», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Про референдум щодо членство України в НАТО

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає недоцільним проведення найближчим часом референдуму про членство України в НАТО.

«Поки що соціологічні дослідження показують, що вступ до НАТО підтримує 15-20% населення. Який сенс його проводити? Ніхто не збирається цього робити, тому що Україна не планує вступати в НАТО зараз», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр ще раз підтвердив про пріоритетність виконання плану співпраці України і НАТО. «Це не таємниця. Співпраця з НАТО спрямована на реформування Збройних сил, на участь України в миротворчих і антитерористичних акціях, а також на створення безпечних умов життя для наших громадян», - пояснив він.

Глава уряду повідомив, що в 2007 році на проведення інформаційної кампанії про НАТО планується виділити близько 5 млн. грн. «Брак інформації завжди породжує чутки», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Про розміщення ПРО США території України

США не проводять офіційних переговорів про розміщення систем ПРО на території України.

«Офіційної співпраці немає. Але я висловлював свою точку зору не раз. Такі рішення, якщо йдеться про створення глобальної системи безпеки, то їх не можна приймати без урахування таких учасників, як США, Росія і ЄС», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

На його думку, прийняття рішення про розміщення ПРО в односторонньому порядку «викликає багато запитань».

«І те, що ми почули обмін «люб`язностями» між Росією і США, – це яскравий приклад, що так не можна робити. Україна теж повинна мати інформацію про це», - додав він.

Глава українського уряду також вважає, що Україна має бути учасником створення глобальної системи безпеки. «Тим паче, що в Україні є такі об`єкти, які здатні виконувати такі функції. Ми не хотіли б бути сторонніми спостерігачами, мати інформацію і бути учасниками цього процесу. Але спочатку має бути переговорний процес», - упевнений В.ЯНУКОВИЧ.

«Мені це не приємно як громадянинові, і як прем`єр-міністрові країни», - резюмував він.

Про приватизацію Одеського припортового заводу

Прем`єр-міністр заявляє, що приватизація Одеського припортового заводу здійснюватиметься відповідно до вимог українського законодавства.

«Одеський припортовий завод включений у програму приватизації. Вона здійснюватиметься на умовах українського законодавства», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр також пообіцяв, що процес приватизації об`єкта здійснюватиметься прозоро і публічно. «Коли це питання буде відпрацьоване, інформація буде опублікована. Таємниці не буде», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна надіслав листа прем`єр-міністру, в якому пропонує виставити на продаж на міжнародних фондових біржах 32,8% акцій ВАТ “Укртелеком” і 34,6% акцій ВАТ “Одеський припортовий завод”. Фонд також пропонує закріпити в держвласності 50% плюс 1 акція «Укртелекому» і «Одеського припортового заводу», а також реалізувати на українських фондових біржах 10% пакет акцій цих ВАТ. ФДМ також пропонує розмістити 5,4% акцій “Одеського припортового заводу” з пільгового продажу.

Заступник голови Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради з питань приватизації, народний депутат України Олександр БОНДАР вважає, що основною метою планів ФДМ щодо “Укртелекому” і «Одеського припортового заводу» є недопущення їх реальної приватизації.

Про контракти з постачання газу

Уряд України прагнутиме укладати найвигідніші контракти з постачання газу.

«Україна має найнижчі ціни на газ серед найближчих сусідів. У взаєморозрахунках з Росією за використаний газ ми не маємо проблем», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр-міністр не став прогнозувати можливість відмови України від посередництва компанії «РосУкрЕнерго» при постачанні газу й можливості збільшення цін. «Щодо перспективи, не хочу навіть загадувати. Ми завжди шукатимемо шляхи отримання найвигідніших контрактів і працюватимемо з будь-якою компанією, яка запропонує нам найнижчі ціни», - пояснив він.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що в даний час Україна має стабільні поставки газу з Росії й оптимальну ціну.

Про зауваження Яценюка на адресу уряду

Віктор ЯНУКОВИЧ вважає безпідставними зауваження першого заступника глави Секретаріату Президента Арсенія ЯЦЕНЮКА на адресу уряду, щодо підвищення розміру мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму.

«Різниця між Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ та урядом полягає у тому, що Арсеній може говорити все, що завгодно, а уряд несе відповідальність. Якби він сказав, що до цих 7 мільярдів він може заробити ще 7, ми були б йому за це вдячні», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Крім того, прем`єр-міністр зазначив, що ситуація із зауваженнями на адресу уряду нагадує йому анекдот про порадника на площі, але сам анекдот він не розповів.