Перший аукціон української фотографії відбудеться в Києві

У червні в Києві буде проведено перший аукціон української фотографії «Foto style».

Як повідомили УНІАН в прес-службі Київського музею російського мистецтва, аукціону передуватиме виставка, яка буде відкрита для відвідувачів у відомому киянам Шоколадному будиночку за адресою вул. Шовковична 17/2. Час роботи виставки з 4 по 18 червня, з 10:00 до 20:00, понеділок вихідний. «Всі охочі зможуть реєструватися для участі в аукціоні на передаукціонній виставці», - зазначили в прес-службі.

На аукціоні будуть представлені роботи кращих українських фотографів різних напрямів і жанрів. Серед них – Олександр МОРДЕРЕР, Ігор ГАЙДАЙ, Сергій БУСЛЕНКО, Тарас МАЛЯРЕВИЧ, Юрій КОСИН та інші.

«Метою аукціону є формування, розвиток і популяризація ринку фотографії в Україні, а також підтримка талановитих фотографів, інтеграція українського фото мистецтва на американський і європейський ринки, створення єдиної системи обліку і тиражування фотографії», - підкреслюється в повідомленні.

В рамках добродійної діяльності аукціонний будинок Foto style збирає кошти на відкриття дитячої школи живопису і фотографії, в якій талановиті діти зможуть безкоштовно відвідувати майстер класи знаменитих сучасних українських фотографів і художників, одержувати необхідні матеріали і устаткування для творчості, організовує і проводить конкурси дитячої фотографії, повідомили в прес-службі.