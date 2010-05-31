У Луганську сьогодні відбудеться третій нічний фестиваль кіно

У ніч з 31 травня на 1 червня у Луганську у Сквері пам`яті відбудеться третій нічний фестиваль соціальних юнацьких фільмів "Тридцять друге травня", присвячений Міжнародному дню захисту дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, організатор фестивалю - Луганський дискусійний клуб інтелектуального кіно за підтримки правозахисного центру "Поступ".

На фестивалі покажуть фільми "Місто загублених дітей" (Марк КАРО, Жан-П’єр ЖЕНЕ), "Поховайте мене за плінтусом" (Сергій СНЄЖКІН), "Вплив гамма-променів на ріст маргариток" (Пол НЬЮМЕН), "Злодій" (Павло ЧУХРАЙ), "Батько мій, пастир мій" (Паоло ТАВІАНІ, Вітторіо ТАВІАНІ), а також короткометражки "Не так як уперше" (Йонас ОДЕЛЛ), "Одна сота секунди" (Сьюзен ДЖЕЙКОБСОН).