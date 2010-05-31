У Києві ліквідували конвертаційний центр з оборотом 300 млн. грн

У Києві викрито організоване злочинне угруповання, яке впродовж кількох років здійснювало переведення грошей у тіньовий сектор.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Державної податкової адміністрації у м. Києві, «тіньовики» сприяли зацікавленим посадовим особам підприємницьких структур ухилятися від сплати податків. Приховані кошти «відмивалися», а потім незаконно переводилися в готівку та конвертувалися. Державі було завдано збитків в особливо великих розмірах.

Діяльність конвертаційного центру здійснювалася під прикриттям кількох звичайних комерційних структур. Організатором була 30-річна киянка. Бухгалтерію вела її 23-річна сестра. За період протиправної діяльності зазначені особи легалізували близько 300 млн. грн.

Головний офіс конвертаційного центру розташовувався в житловому будинку по вулиці Кіото, три інших приміщення – в різних місцях Києва.

Діяльність конвертаційного центру припинено. Рахунки у 5 столичних банках заблоковано. Вилучено готівкою 177 тис. грн., 2 тис. євро, документи фіктивних фірм, 11 печаток та оргтехніку.

Ведеться слідство.