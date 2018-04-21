Фондовий ринок в Україні росте найшвидше у світі

Фондовий ринок України поки що перебуває в тіні інших секторів економіки. Пересічні громадяни сьогодні охочіше вкладають свої кошти в банки, аніж у цінні папери. Однак фахівці прогнозують, що вже найближчим часом фондовий ринок піде “в ріст”. Що дає підстави для таких висновків? Чим може привабити сьогодні фондовий ринок України потенційних інвесторів? Про це розмова з президентом однієї з найбільших на цьому ринку компаній - КІНТО - Сергієм Оксаничем.

- Пане Сергію, як швидко зростав останнім часом наш фондовий ринок, і чи стане для нас звичною, як в інших країнах, картина, коли люди починають свій день з перегляду котирувань акцій у ділових виданнях? - Гадаю, стане, хоча й не так швидко, як хотілося б. Судіть самі, за перших два місяці цього року основний показник вітчизняного фондового ринку – індекс ПФТС – виріс більше, ніж на 50 відсотків. Такий ріст є найкращим для фондових ринків у світі. Можна сказати, що зростання фондового ринку, яке відбулося у перші два місяці цього року, вже перевищило всі, так би мовити, “нормативи” на рік. Приміром, інтенсивність контактів між фізичними особами та компанією КІНТО зростає щомісяця приблизно на 20 відсотків. Тобто, вже сформувався певний постійний “потік” наших інвесторів, і є всі підстави розраховувати, що він буде зростати. Я вважаю, що у 2007 році зростання обсягів вкладення населенням грошей саме у цінні папери стане однією з найвиразніших тенденцій.

- Що дає підстави розраховувати на це?

- Обсяги інвестування фізичними особами росли вже протягом кількох років, і, на мою думку, у 2007 році ця тенденція продовжить набирати оберти. Є ряд обставин, які дозволяють очікувати протягом року подальшого зростання. По- перше, на український ринок прийшли нові серйозні гравці – як міжнародні інвестиційні фонди, так і російський капітал. По-друге, відомо про плани Кабінету міністрів України щодо широкої приватизації. Безумовно, при втіленні в життя таких планів це буде підігрівати наш фондовий ринок.

Крім того, досвід і Росії та Польщі засвідчує, що при зниженні банківської депозитної ставки нижче рівня у 10 відсотків відбувається різке зростання – на порядок чи два порядки – активності фізичних осіб щодо інвестування в інвестиційні фонди. Я впевнений у тому, що ставки за депозитами в Україні встановляться нижче такої позначки в цьому році або максимум – в наступному році. В такому випадку інтерес до інвестиційних фондів, як до серйозної альтернативи депозитних вкладів виросте не в рази, а в порядки.

- Ви вважаєте, що вкладення грошей фізичними особами у цінні папери більш вигідне, ніж банківський депозит? - Поки що в Україні банківський депозит виконує непритаманну йому функцію – функцію накопичення, тоді як у всьому світі функція депозиту – це збереження грошей. Поки є можливість вкладати гроші під 15-16, навіть під 14 відсотків, переважна більшість людей буде діяти саме так, але через досить короткий час банки мають знизити депозитні ставки. Те, що сьогодні розпродаються українські банки, є прологом того, що міжнародним банкам буде невигідно брати гроші у населення під 15 відсотків, коли є можливість брати гроші на міжнародному фінансовому ринку під 7 або 8 відсотків і пропонувати кредити вже під 15 відсотків - це і дешевше й простіше у всіх відношеннях. Тому депозит, як і всюди, стане виконувати лише свою, притаманну йому функцію. А це вже підштовхне людей до пошуку альтернатив. Серйозної ж альтернативи інвестиційним фондам просто не існує, оскільки як свідчить практика останніх років, середньорічна дохідність інвестиційних фондів знаходиться на значно вищому рівні.

- Наскільки може сприяти розвитку українського фондового ринку відкриття фондових магазинів, зокрема, в регіонах. Відомо, що компанія КІНТО стала одним з ініціаторів проекту створення регіональної мережі таких магазинів. Що це дасть? - Багато. Сама ідея створення мережі фондових магазинів виникла з того, що поки що переважна більшість акцій та паїв інвестиційних фондів працюють у столиці, в регіонах же інвестування в цінні папери мало поширене. За нашими оцінками, частка всіх регіонів разом становить не більше 20 відсотків усіх продажів цінних паперів. Тому ми вважаємо, що треба йти в регіони, доносити інформацію туди, спрощувати процедуру купівлі акцій у регіонах. На сьогодні десь близько третини наших найбільших клієнтів – люди саме з регіонів. Вони приїжджають до Києва з усієї України, щоб купити акції. Можливо, при першому придбанні – з емоційної точки зору – це й виправдано, це можна зрозуміти. Але надалі їх потреби змінюються, тому треба йти назустріч цим людям, дати їм можливість нормально вкладати гроші.

- Сьогодні на фондовому ринку найцікавішими вважаються цінні папери трьох галузей – банків, енергетики та трубопрокатних підприємств. Чи ростимуть вони і в 2007 році? З`являться нові лідери? - Мені здається, з точки зору інвестиційної привабливості українські банки вже дещо “втомилися”. До того ж, інвесторів цікавлять не будь-які банки, а певні конкретні банки. Тому, на мій погляд, такого росту банків, як минулого року, не буде. Стосовно “трубників” важко давати прогнози, оскільки ця галузь є чи не найбільш непередбачуваною, на неї впливають дуже багато факторів. А енергетики, думаю, як і минулого року, продовжать зростання. Що ж до нових можливих лідерів, все вказує, що чекає свого часу машинобудування. В минулому році галузь, можна сказати, відпочивала, але в галузі є цілий ряд цікавих об‘єктів, на які повинні звернути увагу інвестори.

- А як позначилась на українському фондовому ринку криза в Китаї?

- Варто зауважити, що всі учасники вітчизняного фондового ринку відзначали, що український фондовий ринок був суттєво “перегрітий” і зростав надто стрімко. Тому перша ж значна міжнародна подія – у даному випадку це справді була криза на фондовому ринку Китаю – суттєво вплинула як на міжнародні фондові ринки, так і на фондовий ринок України. В останні тижні він почав знижуватися. Ми маємо звикати до того, що чим більше ми будемо інтегруватись у світові ринки, тим вищими є шанси змін в Україні в резонанс з ними. Але це приносить як проблеми, так і незаперечні переваги.

Що ж до прогнозів, поки що важко передбачити, наскільки глибокою буде корекція у зв’язку з останніми світовими подіями на нашому фондовому ринку. Але можна констатувати, що не зважаючи на зниження на вітчизняному фондовому ринку, дохідність пайового інвестиційного фонду “Класичний” під управлінням компанії КІНТО з початку року склала 22,65 відсотків. Тож є всі підстави розраховувати, що позитивні тенденції зміцняться.