Українці душать вовків руками, перепливають Ла-Манш і вишивають ротом

У п`ятницю в театрі імені Івана Франко підбивали підсумки премії «Гордість країни-2006», яка вручається людям Вчинку з великої літери. Шанували героїв, чиї вчинки викликають захоплення і пошану.

У номінації «Видатні приклади відваги» переможцем став Віктор Гунько.

Шістнадцятирічний житель селища Чулаковка Херсонської області врятував дев`ятирічну дівчинку Свєту, яка мало не потонула в зрошувальному каналі. Він витягнув її з води і зробив штучне дихання. Цікаво, що рік тому той же Вітя Гунько, безстрашний хлопець із зовнішністю шахіста, витягнув з-під криги свого друга. А сам герой розповів про свій порятунок Свєти, як справжній герой, скромно: «Просто я тоді перелякався, думав, що вона помре».

Не гіршими виявилися й земляки Віктора Сергій Стрілець та його 15-річний син Віталій.

Їх село Нововознесенське потерпало від справжнього терору: у окрузі з`явився скажений вовк, що напав уже на десятьох чоловік. Але сірий хижак зробив помилку, кинувшись на батька і сина, коли ті поверталися з сільського клубу. Спочатку вовк напав на хлопця, потім на Стрільця-старшого. Тварина роздряпала йому лапою щоку і повалила на землю. Стрільці вбили сірого. Скромний сільський вчитель історії тримав хижака обома руками за горло, син тягнув його за задні лапи. «Нам здавалося, що це якийсь безсмертний вовк, - сказав Сергій, згадуючи той випадок. – Але ми все таки перемогли».

Або ось вам приклад «Гордості країни».

27-річна волинянка Неоніла Гага разом з своїм 13-річним двоюрідним братом Льонею Стрільчуком врятувала з палаючого будинку десятьох дітей - своїх племінників і племінниць. Причиною спалаху стала кульова блискавка, що влетіла до житла Стрільчуків, розташованого на околиці міста Ковель. Неоніла з холоднокровністю «парня какого-то лет двадцати» з вірша Сергія Міхалкова вивела дітей на вулицю.

А ось павлоградський бізнесмен Ян Крюков зловив трирічного хлопчика Данила, який падав з третього поверху.

Крюков вечеряв з дружиною на кухні і раптом побачив дитину, яка повислу за балконною огорожею. Це бачили й інші люди, але вони подумали, що не встигнуть, а Крюков нічого не думав, він просто кинувся на допомогу. «Все вийшло автоматично», - каже бізнесмен. Тепер в Павлограді кажуть: хто швидко бігає, той може стати «Гордістю країни-2006» в номінації «Кращий сусід».

31-річний киянин Ігор Ненько став не тільки першим українцем, а й першим представником СНД, який переплив Ла-Манш. Проливши завширшки в 30 кілометрів він здолав за десять з половиною годин і за це був висунутий в номінації «Рекорд року». «Це був дуже важкий заплив. Кілька разів мозок казав мені, що треба здатися, але я продовжував свій шлях. І коли відчув під собою французький берег - дізнався, що таке щастя», - сказав спортсмен в інтерв`ю УНІАН.

Киянка Рівіль Кофман створила єврейський ляльковий театр і тепер допомагає онкохворим дітям своїми виставами. Лікарі пророкували їй життя в інвалідній колясці, а вона стала на ноги і навчає цього інших. Рівіль прагне змінити світосприймання хворої дитини, налаштувати її на бій з хворобою, на перемогу мов над казковим злим персонажем. “Не можна говорити "смертельно хворий", не можна бути лікарем, не вірячи в одужання", - вважає вона. Рівіль потрапила в номінацію «Почуття обов`язку».

Дніпропетрівчанин Ігор Бойко потрапив до номінації «Рідкісний талант». У чому ж полягає його талант? Ортопед-травматолог Бойко, співробітник Інституту медико-соціальних проблем інвалідності, нарощує своїм пацієнтам кістки за методом Ілізарова. “У хірурга є тільки один вихід з операційної – переможцем. Тих пацієнтів, яких не вдалося вилікувати, де була невдача, а такі є у кожного лікаря - ну ось їх я пам`ятаю по пальцях”, - каже він. Що ж, справді талант, справді рідкісний.

Але «Лікарем року», за версією «Гордості країни», став не він, а Михайло Макаренко, працівник київського пологового будинку №5. Характерно, що береться він тільки за найскладніші випадки, народити здорового малюка він допомагає тим, кому інші медики категорично забороняють материнство. “Я приймаю пологи у жінок з вадами серця і іншими тяжкими захворюваннями», - каже він.

У номінації «Сила духу» переміг Сергій Єрмаков, власник ательє "от кутюр". Він, до речі, саме готується зараз виставлятися в Парижі. Найдешевші сукні у Єрмакова коштують від 5 тисяч доларів. «А в чому ж сила духу?» - запитаєте ви. Річ у тому, що модельєр вже одинадцять років хворіє на цукровий діабет, переніс вісім невдалих операцій на очі. Він майже сліпий і працює на дотик.

Не меншу силу духу виявила й Наталя Ніколаєнко, дівчина з діагнозом артгрипоз. Її ноги зрощені за спиною, а руки практично безпорадні. Дітей з таким жахливим діагнозом мало не тільки в Україні, а й у світі, батьки воліють залишати таких у пологових будинках. Самі хворі нагадують при цьому рослини. Все це не про Наталю. Ця дівчина створює візерунки на тканині, тримаючи голку... в роті. Наталя вишиває хрестиком, володіє Петриківським розписом. При цьому сама вигадує композиції, добирає фарби. Це не просто хобі для неї, а спосіб існування в прямому розумінні. «Якщо я знову ляжу на диван, то мені ні для чого буде жити», - каже вона.

Учора всіх цих героїв знайшли нагороди: їм вручали золоті статуетки, подарунки, їх ставили в приклад іншим людям, які зневірилися і не хочуть боротися. Водночас вже стартувала акція "Гордість країни-2007". Будьте уважні й відважні: ви теж можете потрапити до номінантів. Адже місце подвигові, як відомо, є завжди.

Антон Зікора Фото Нового каналу

Довідка. В Україні премію “Гордість країни” організовують ЗАТ “Новий канал”, всеукраїнська газета “Факты” і Фонд Віктора Пінчука. Ініціативу підтримують відомі й авторитетні особи, які ввійшли до складу Громадської Ради премії "Гордість країни": Олександр Швець, Ніна Матвієнко, Андрій Курков, Ірина Лісенко, Богдан Ступка, Віктор Пінчук, Семен Глузман, Сергій Бубка, Юрій Башмет, Мирослав Попович.