Поради донецьким: де і як купити горілку в умовах антиконституційної заборони Черновецького

Маски скинуто! Київська влада остаточно показала свою антинародну і нелюдяну сутність: у центральних магазинах столиці заборонили продавати алкоголь! Ініціатор репресивних заходів, звичайно ж, київський голова Черновецький. 3 квітня мер підписав доручення голові Печерської райадміністрації, зобов`язавши його «вжити термінових заходів щодо заборони реалізації алкогольних напоїв». Репресії на горілочку діють на час проведення масових заходів, на яких передбачається велика кількість киян (?) і, що найголовніше, – гостей міста.

Відтепер «пальне» заборонено продавати в місцях проведення масових заходів і на прилеглих вулицях. Наглядати за недопущенням реалізації алкогольних напоїв в центрі міста Черновецький призначив особисто начальника ГУ МВС у Києві Олексія Крикуна.

Тепер у столиці повне беззаконня. Так, у гастрономі за адресою Хрещатик, 13 висить не тільки напис «Штопора немає», але й «Алкоголь не продається!»

На прилавках повно коньяку, горілки, вина, але, як мовиться, бачать очі, та ба! В алкогольному відділі можна купити тільки мінеральну воду. Кіоск, що торгує міцними напоями в переході на Майдані, не просто закритий, його прилавки завішені клейонкою, через яку вгадуться звабливі силуети пляшок із заповітною рідиною.

Подібну картину можна спостерігати в магазині «Злагода» на тому ж Хрещатику. Тільки тут полиці з дешевим алкоголем завішені білими листами, а ось на горілку «Гетьман» за 94 гривні або на лікер «Бейліс» за 178 гривень дивитися не забороняється. Цікаво, чому, якщо продавщиці нас все одно запевнили, що продавати нікому нічого не будуть, коли дізналися, що ми журналісти? При цьому асортиментний перелік продукції в цьому магазині передбачає реалізацію не тільки цукру і рослинного масла, але й пива, вина, шампанського, горілки, коньяку, горілчаних виробів.

«Алкогольні напої тимчасово не реалізуються!» – таке оголошення висить в магазині «Дари літа» на вулиці Орлика. У гастрономі за адресою вулиця Шовковична, 13/2 ми налічили аж сімнадцять оголошень про заборону на продаж спиртного. У продуктовому магазині на Лютеранській, 21/12, що зовсім поряд з Секретаріатом Президента, копія доручення Черновецького висить прямо на прилавках з горілкою і коньяком. Повністю закриті алкогольні відділи в двох магазинах з назвою «Чумацький шлях», один з яких знаходиться на вулиці Інститутській, інший – напроти Верховної Ради, на Грушевського.

Продавщиця Ірина з маркету на Інститутській на наше запитання, чи можна все ж таки у неї отоваритися, відправила нас до Черновецького. І взагалі, треба сказати, реалізатори алкоголю не дуже тепло сприйняли це явно антиконституційне доручення мера.

– Хай він тоді віддасть нам гроші за ліцензію на торгівлю алкоголем, – заявила продавщиця з магазина на Лютеранській. – Нам кажуть, що заборона діє на час проведення масових акцій, але скільки тут будуть донецькі стовбичити, ніхто не знає. Може, місяць, а може, рік.

Словом, ситуація склалася катастрофічна. Уявіть, що про столицю можуть подумати провінціали, які прибули на акції протесту? Самі поставте себе на їх місце: ви приїжджаєте в якесь місто, а випити вам там не дають! Але, як говорили діди, не все так погано в нашій хаті. По-перше, на повну котушку працюють цілих три(!) генделики в переході на Майдані, де продають алкоголь на розлив і до яких не дотяглися руки Черновецького. Це так звана «шайба», круглий компактний заклад. На жаль, працює вона тільки до десятої вечора, а у п`ятницю закривається ще раніше. Отже якщо вам не вдалося хильнути тут, не втрачайте надію, а сміливо рухайтеся тунелем до розливайки «Апельсин», яка працює до 23.00. Ви не знаєте, де це? Добрі мешканці «труби» завжди вкажуть подорожньому дорогу до цього караван-сараю.

Тут є ще одна «шайба», яка також працює до одинадцятої. У денний час краще всього остограмитися в Будинку профспілок, що знаходиться на самому Майдані. Тут головне не комплексувати: заходите всередину і питаєте, де тут знаходиться буфет? Покаже будь-хто.

Так само є непогана «розливайка» прямо на Бессарабському ринку – це в іншому боці Хрещатика. Тут також є непоганий магазинчик, у якому продають алкоголь. На наше запитання, чому прямо на Бесарабському ринку продають спиртне, продавщиці цього закладу відповіли: «Нас доручення мера не стосується». – «?» – «Ми знаходимося не в центрі».

Це ж треба, буквально через дорогу розташована «Злагода», і це ще центр, а ось Бессарабка, схоже, вже околиця. Так чи інак, поряд з Бессарабським ринком знаходиться «Рюмочная», яка працює до 23.00. Випивка тут недорога, і заклад душевний, але є єдина вада: тут продають тільки одну марку горілки – «Неміров».

Тепер найголовніше. Хай вас не бентежать написи про заборону на продаж алкоголю в тих чи інших магазинах, адже контроль за цим покладений на київську міліцію, а про те, як вона працює, зайвий раз говорити не треба. Словом, нам вільно вдалося придбати чвертку в одній з таких торгових точок. В іншій нам сказали, що готові продати алкоголь, якщо ми братимемо його багато. «А якщо не багато?» – «Теж продамо», – відповіли нам на касі. Отже питайте, не соромтеся.

Але якщо вас все ж таки спіткає невдача, то ось вам порада: сідайте на Майдані в метро – і їдьте до найближчого супермаркету, де багатий вибір алкоголю, і, головне, працюють подібні заклади цілодобово.

А взагалі, якщо ви хочете випити, але вам не дають, вірте в свої сили, сміливо йдіть до своєї мети, і вам пощастить. Тільки не кажіть, що Київ не гостинне місто. Черновецькі приходять і підуть, а горілочка залишається.

Антон Зікора

Фото Дмитра Стаховського