«Мер України» Черновецький: Поки я живий, зоопарк буде на місці

Більшість журналістів, присутніх на брифінгу, присвяченому річниці перебування Леоніда Черновецького на посту столичного мера, пішли із заходу розчарованими. Колегам здалося, що міський голова практично не сказав громадськості нічого нового. Дійсно, нового він практично нічого не повідомив, зате підтвердив багато старого, і в першу чергу, те, що слухати його відповіді ніколи не набридне.

Якщо по порядку, то слід сказати, що перша частина виступу мера була присвячена досягненням нової влади. «Я думаю про киян, а не про революції», - заявив з ходу мер. Далі Черновецький почав перераховувати все, що зробила київська влада для жителів столиці. Він, наприклад, повідомив, що бюджет Києва збільшився на шість з половиною мільярда гривень. «Ми вивели ці гроші з тіні за рахунок того, що боролися з корупційними схемами, - повідомив мер. - Зокрема мною було ухвалено рішення про ліквідацію одної з таких корупційних схем з утримання футбольного клубу, який обходився киянам у сорок мільйонів щорічно». Правда, що це за клуб, столичний голова не повідомив.

Проте про футбол, звичайно ж, сказано було багато. Так, Черновецький повідомив, що на матчі фінальної частини Чемпіонату Європи в 2012 до столиці приїдуть близько 150 тис. футбольних уболівальників. В середньому кожний з фанатів, які приїдуть, проведе в Києві 10 днів, сказав Леонід Михайлович. Так само, за розрахунками мера, кожен уболівальник витрачатиме тут не менше 400 євро в день.

Продовжуючи розмову про досягнення своєї команди, Леонід Михайлович заявив, що в Києві найнижче безробіття - 0,4%, тоді як в середньому по Україні - 2,7%. Середня зарплата по столиці склала в 2007 році 1886 гривень, при тому, що минулого року вона була на 150 гривень менше, а в 2005 взагалі була 1100 гривень.

Також, за словами мера, в Києві у 2006 році замінили 580 ліфтів. «Це, напевно, одна п`ята частина ліфтів по Україні, - сказав Черновецький. І додав: У 2005 році ще триста ліфтів». (Напевно, мер мав на увазі все ж таки 2007 рік.)

Критикуючи стару владу, Черновецький відзначив, як добре в новій мерії працює служба 051, куди кияни можуть подзвонити і розповісти про свої проблеми, вирішити які допомагають більше двохсот чоловік-співробітників КМДА. «Ми одержуємо дві тисячі дзвінків на день, взимку було до трьох тисяч, - сказав мер. - Вирішуємо по сімдесят питань на день. Тоді як стара влада одержувала таку кількість дзвінків на рік». І додав: за старої влади гаряча лінія працювала тільки під час виборів, на дзвінки киян відповідав помічник голови, який був «не завжди тверезий».

Також мер повідомив, що на соціальний захист киян виділено новою владою 1 мільярд 808 мільйонів гривень, а 450 тисяч чоловік у місті одержують другу зарплату. Що це за «друга зарплата», Леонід Михайлович тут же пояснив: «Пенсіонери, які одержують 600-700 гривень на місяць, отримують постійну доплату до ста гривень на місяць - від п`ятдесяти до ста гривень». Отже можете подзвонити по телефону 051 і запитати: чи не надто голосно називати добавку в сто гривень другою зарплатою? Втім, як правильно зазначив мер, «для них ці гроші не зайві».

Після офіційної доповіді почалися запитання журналістів, і тут Черновецький проявив себе у всій красі. Йому ставили одні питання, він відповідав на абсолютно інші. Або навіть не відповідав, а просто висловлювався... Так, на запитання, чому вулицю Гонгадзе знову перейменували на Машинобудівну, він відповів буквально наступне:

«Перейменування буде пов`язано з незручностями. Але якщо - не дай Бог завтра, за те, що ви говорили правду, - вас переслідуватимуть, посадять у в`язницю, так, наприклад, що для журналіста в усіх країнах природньо як би виходить, так, або почнуть убивати, то я визнаю вас героєм. У нас так мало національних героїв, що, я думаю, знайдення будь-якого з них вже перемога. У нас багато вулиць названо іменами вбивць, на чиїх руках знаходиться кров... сотень тисяч мільйонів людей».

Потім Леонід Михайлович, дивлячись у стелю, почав розмірковувати, крок за кроком він добалакався до того, що в столиці з’явилося більше сміття. Чому? «Люди живуть краще - вони більше смітять», - відповів сам собі мер. І такими перлами був пересипаний весь його виступ, і що далі то більше. Представники ЗМІ зрозуміли, що ставити підготовлені запитання практично не має сенсу.

Правда, запитання про те, як він ставиться до статистики, що свідчить про різке зниження його рейтингу, яку привів Центр демократичних ініціатив, повернуло мера до реальності:

- Я не хочу вислуховувати цифри, які мною не перевірені, - сказав він. - Я виграв вибори тільки тому, що Центр демократичних ініціатив та інші центри взагалі не брали мене до уваги як майбутнього мера України (саме так! - Авт.). І чим більше брехатимуть різні центри, тим більше шансів у мене як політика».

Про себе Леонід Михайлович сказав: «Я приходжу додому, думаючи про Київ, лягаю спати і прокидаюся і думаю тільки про те, щоб поліпшити київське міське господарство. Я живу в гармонії з самим собою, а час покаже, хто за кого, але це не факт».

Під сам кінець у нього запитали, яка доля чекає київський зоопарк: багато було чуток про його перенесення. «Поки я живий, зоопарк буде на місці», - відповів Леонід Михайлович і пішов.

Антон Зікора