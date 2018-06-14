Паніка в Білорусі: «зайчик» і Лукашенко дострибалися...

У Білорусі в останні дні почалася справжня паніка серед населення. Громадяни країни змітають з полиць магазинів практично будь-які продукти харчування, здатні зберігатися. Хоч і з застереженнями, але цей факт мусили визнати навіть в білоруському уряді.

«Сьогодні вранці моніторинг показав, що в окремих населених пунктах виникли перебої з деякими продуктами, виник ажіотажний попит на сіль», - заявив у четвер заступник прем`єр-міністра Сергій Румас. Також він зазначив, що ажіотажний попит в останні дні мають макаронні вироби і крупи. Але при цьому урядовець, як і годиться за статусом, запевнив громадськість, що уряд контролює ситуацію, і в найближчий день товари з`являться в магазинах.

Проте білоруси, схоже, більше не вірять ні рідному уряду, ні президентові Лукашенку. Раніше з полиць магазинів почали зникати імпортні товари, а тепер виник дефіцит товарів і вітчизняного виробництва. Наприклад, згадана Румасом сіль подорожчала в останні дні в 5 разів - раніше вона коштувала 1 тис. руб., нині - 5 тис. Але і за таку ціну її не можна знайти в роздрібній торговельній мережі.

Причиною ж паніки стала катастрофічна ситуація на валютному ринку Білорусі і, зокрема, щонайтяжчий обвал білоруського рубля щодо твердих валют в минулі середу і четвер. Підвищений попит білорусів на долари і євро спостерігався вже кілька останніх місяців, у зв`язку з чим їх ціна на «чорному» ринку була приблизно на третину вища офіційної. А з 11 травня Національний банк Білорусі відмінив обмеження на готівковому валютному ринку, внаслідок чого курс в обмінних пунктах миттєво зріс з 3 тис. рублів за долар до 4 тис. При цьому іноземної валюти у вільному продажі не з`явилося навіть за новим курсом, що зумовило її подальше подорожчання.

І саме так в останні дні і сталося. Як стало відомо, у четвер за один долар в Білорусі давали вже 7000 рублів, а іноді ціна американської валюти доходила навіть до 10 тисяч. Таким чином, білоруський «зайчик» звалився порівняно з недавнім офіційним курсом практично втричі! Ситуація, звісно, жахлива. Тому білоруська влада робить в останні дні відчайдушні спроби хоч якось врятувати становище на валютному ринку і утримати галопуючу інфляцію. Для чого звернулися по екстрену фінансову допомогу, в першу чергу, до Росії. Але в Москві не сильно поспішають надати підтримку білоруському уряду, попри бадьорі запевнення з цього приводу високопоставлених чиновників з Мінська.

Зокрема, президент Білорусі Олександр Лукашенко ще 17 травня заявив, що домовився з російським колегою Дмитром Медведєвим про надання Мінську цього року кредитів на загальну суму 6 млрд. дол. Проте в Москві пана Лукашенка сильно підкоригували, заявивши, що одержить він тільки 1 млрд. дол., та й то в обмін на повний контроль «Газпрому» над «Білтрансгазом».

За два дні - 19 травня - прем`єр-міністр Білорусі Михайло М`ясникович озвучив вже не таку райдужну перспективу щодо допомоги з Москви. «Умови всі узгоджено, підходи визначені, суми вивірені, - сказав він. - Ми домовилися з Російською Федерацією, що через систему Антикризового фонду ЄврАзЕС вирішуватимемо питання про 3 млрд. дол., навіть, можливо, про 3,5 млрд. дол. протягом трьох років», - заявив, зокрема, він.

А міністр фінансів Росії при цьому не забарився уточнити, що Білорусь в 2011 році може розраховувати на кредит з Антикризового фонду ЄврАзЕС не більше ніж в 1 млрд. дол. А такого обсягу валюти дуже мало для виправлення нинішньої ситуації на валютному ринку Білорусі. На думку, наприклад, екс-голови Нацбанку Білорусі Станіслава Богданкевича, країні тільки в 2011 році буде потрібно не менше 8 млрд. дол.

Тобто, становище для білоруської влади нині складається практично безвихідне. Захід вже давно відмовив у будь-якій підтримці Мінськові, а Москва або не може, або теж не хоче надавати Білорусі допомогу в необхідних розмірах.

До речі, днями із США пролунав «ненав`язливий» заклик до Москви спільно покарати Лукашенка і натиснути на нього. «Зі свого сторони адміністрації Обами слід зробити Білорусь перевіркою для «перезавантаження» відносин з Росією. Москва і Вашингтон повинні домовитися про спільну позицію щодо Білорусі і зажадати від пана Лукашенка, щоб він - під загрозою банкрутства й ізоляції - звільнив політв`язнів і провів справжні політичні й економічні реформи», - йдеться із цього приводу в статті «Шанс завдати удару білоруському диктаторові» американского видання The Washington Post.

Всі зазначені тривожні події в сусідній Білорусі мають, звичайно, як непрямий, так і прямий стосунок до України. Наприклад, у зв`язку з триразовим обвалом білоруського рубля Україна несподівано для себе випередила Білорусь за таким соціально-економічним показником як рівень доходів населення. Якщо зовсім недавно ми були на передостанньому місці в Європі за цим показнику після Молдови, то тепер нас «обігнала» ще й Білорусь.

Як відомо, Лукашенко пообіцяв перед останніми президентськими виборами, що середня зарплата в Білорусі буде не менше 500 доларів. І ця його обіцянка, можна сказати, виконана.

Так, за даними Білстату, середньомісячна номінальна зарплата в країні зросла в першому кварталі ц.р. до відповідного періоду 2010 року на 41% і склала 1463,7 тис. рублів. Якщо порахувати, що валютний курс на початку року дорівнював приблизно 3 тис. рублів за долар, то виходило справді близько 500 доларів.

Але якщо тепер прийняти для розрахунку, що курс долара до білоруського рубля зріс утричі (до 9 тис. рублів), то сьогоднішня середня зарплата білорусів спустилася до лише 170 доларів. Натомість як в Україні середньомісячна зарплата в першому кварталі 2011 року, за даними Держкомстату, дорівнювала 2389 грн., що за нинішнім валютним курсу відповідає близько 300 доларів.

Утім, навряд чи варто сподіватися, що таке наше «щастя» протримається довго. Не можна виключати, що в близькому майбутньому українська гривня піде шляхом білоруського рубля, оскільки ситуація, зокрема, в зовнішньої торгівлі України і Білорусі дуже схожа. Саме різке зростання негативного сальдо зовнішньої торгівлі стало одним з головних поштовхів до обвалу білоруського «зайчика», а в Україні нині практично така сама картина з динамікою зовнішньоторговельного сальдо. Тому, напевно, зовсім не випадково голова Нацбанку України Сергій Арбузов поспішив заявити, що гривня в 2011 році залишиться стабільною щодо долара завдяки доброму платіжному балансу і наявності достатніх золотовалютних резервів. Проте такі самі розміри золотовалютних резервів, як зараз, у нас були і в серпні 2008 року (38 млрд. дол.), що не завадило гривні девальвуватися вдвічі вже в грудні. Причому, екс-глава НБУ Володимир Стельмах також переконував три роки тому громадськість, що гривня у жодному разі не впаде. А президент Білорусі Лукашенко те саме обіцяв щодо білоруського рубля лише кілька місяців тому.

Аркадій Кашуба