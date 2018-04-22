Незаконні забудови у Києві: де чекати нових побоїщ?

Незаконні забудови у Києві: де чекати нових побоїщ?

15:55, 11 липня 2007
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У столиці налічується близько двадцяти постійно діючих пікетів проти незаконних забудов. Кийки можуть піти в хід у будь-якому місці. Ми маємо справу з окупаційним режимом в особі незаконних забудовників...

Минулої суботи в Києві з`явився ще один цілодобовий пікет. Жителі чотирьох будинків по вулиці Прирічній вийшли, щоб зупинити чергове будівництво. Проте боротьба проти 22-поверхового будинку триває тут вже шість років.

Сюди не пустили бетономішалки

У Києві близько двадцяти таких пікетів

А у понеділок мешканці перегородили бетономішалкам в`їзд на територію будівництва, поява якого, на їх думку, тут незаконна. Це привело до конфлікту, проте до рукоприкладства, слава богу, не дійшло. На місце вчасно прибув наряд міліції і депутат Оболонської райради Євген Чечель, який пообіцяв зробити все, щоб відмінити будівництво. 

Боротьба за Прирічну

Те, що відбувається навело нас на думку об`їздити всі подібні пікети в столиці. На тій же Прирічній є ще одна точка, де жителі висловлюють обурення незаконними забудовами.

Церкву обіцяють прибрати

«Ми присягаємося на вірність Подолу»

Протестують люди на вулиці Красикова, продовжує протестувати проти зведення церкви Поділ.

Табір на Березняковській

Не пішли люди з тієї ж Березняківської, 12, де побили пікетувальників – так і сидять у дворі, злі і побиті.

Прикмета часу: у Києві з`явилася громадська посада – сигнальник. Це людина, яка чергує вночі в містечку пікетувальників і, у разі початку яких-небудь дій з боку будівельників, бігає попід будинками з мегафоном, повідомляючи про небезпеку...

Віталій Черняховській: «Церкви теж незаконні»

Об`їхати всі містечка протестуючих не вдалося. Нас відрадив від цього Віталій Черняховський, лідер громадянської кампанії «Форум порятунку Києва».

– Змучитеся все об`їжджати, – говорить активіст. – На даний момент в столиці налічується близько двадцяти постійно діючих пікетів.

– А може, Ви самі щось нам покажете?

– У Києві можна куди завгодно кинути оком – потрапиш на незаконну забудову. Та хоч би ось, полюбуйтеся.

Лідер форуму показує на невеликий майданчик, залитий бетоном, який знаходиться в скверику по вулиці Закревського на Троєщині, де ми зустрілися.

– Що це?

– Тут збираються будувати церкву. Звичайно, незаконно.

– Ваша організація виступає також проти  будівництва храмів?

– Ми виступаємо проти будь-якого ущільнення в столиці. І неважливо, буде це театр, церква або просто «свічка». Адже існує генплан, і все будівництво потрібно проводити згідно з ним, інакше навіщо він потрібен? Ми взагалі виступаємо за ухвалення мораторію на забудови на три роки. Наша позиція така: ніяких нових забудов, поки не розберемося зі старими. А це означає, що потрібно відміняти договори оренди і інші акти відносно існуючих землевідведень.

  Скільки ж взагалі налічується незаконних землевідведень по Києву?

– З 2002 року було ухвалено рішення про п`ять тисяч землевідведень.

– І що, всі незаконні?

– Геть усі. Адже підпис мера або рішення депутатів ще не узаконюють їх. І будь-яка така забудова порушує близько шести-семи законів України, включаючи, наприклад, положення про порядок використання повітряного простору, який забороняє будувати об`єкти вище п`ятидесяти метрів без висновку Укравіаслужби. Порушується також водний кодекс, адже будинки зводять поблизу водойм. Крім того, перш ніж збудувати будь-яку новобудову, в ЗМІ повинні з`явитися чотири публікації про цей захід. Нічого подібного ми не спостерігали ні в цих випадках, ні в інших. Всі будівельники є, по суті, злочинцями, оскільки вони здійснюють незаконне будівництво. Вся практика зводиться до того, що знаходиться будь-який дитячий або спортивний майданчик, сквер, палісадник і забудовується. Собівартість квадратного метра житла в столиці складає приблизно чотириста доларів, а бариги продають його приблизно за дві вісімсот. Таким чином, ці будинки приносять по 50–100 мільйонів доларів прибутку.

– Але ж тепер кожен прагне переїхати в столицю, і нічого з цим не поробиш.

– Так. Населення України зменшилося з дев`яностого року на п`ять з половиною мільйона чоловік. Тобто слід розуміти, що населення Києва не повинне рости, проте реально тут проживає 5,2 мільйона чоловік. Тобто практично одна дев`ята населення України. Всі збираються до Києва, в цю душогубку. А регіони при цьому не розвиваються. І те будівництво, що тут ведеться, не вирішує квартирне питання киян. Якби воно мотивувалося забезпеченням житлом черговиків, як це відбувалося за радянських часів, ще було б зрозуміло. Але ця система не працює. Значить, ми бачимо тільки голий комерційний інтерес бариг.

– Ви боролися проти Омельченка, сьогодні говорите, що незаконні забудови продовжує Черновецький. Хто ж із них гірший?

– Напевно, Омельченко був гіршим. Представники нової влади хоч чогось бояться, ті не боялися нічого. 

– Де можна чекати нового побоїща, подібного тому, що відбулося на Березняках?

– В принципі, де завгодно, адже ми маємо справу з окупаційним режимом в особі незаконних забудовників. Проте, думаю, недавнє побиття мешканців на Березняках ми сприйматимемо як Сталінград, як переломний момент у війні з окупаційним режимом. Це межа, далі за яку вони вже не зможуть піти, і незабаром почнеться контрнаступ сил світла. І ми незабаром перейдемо до цивілізованих відносин. Суспільство вже готове до цього.

Антон Зікора

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