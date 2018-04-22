Незаконні забудови у Києві: де чекати нових побоїщ?

Минулої суботи в Києві з`явився ще один цілодобовий пікет. Жителі чотирьох будинків по вулиці Прирічній вийшли, щоб зупинити чергове будівництво. Проте боротьба проти 22-поверхового будинку триває тут вже шість років.

А у понеділок мешканці перегородили бетономішалкам в`їзд на територію будівництва, поява якого, на їх думку, тут незаконна. Це привело до конфлікту, проте до рукоприкладства, слава богу, не дійшло. На місце вчасно прибув наряд міліції і депутат Оболонської райради Євген Чечель, який пообіцяв зробити все, щоб відмінити будівництво.

Те, що відбувається навело нас на думку об`їздити всі подібні пікети в столиці. На тій же Прирічній є ще одна точка, де жителі висловлюють обурення незаконними забудовами.

Протестують люди на вулиці Красикова, продовжує протестувати проти зведення церкви Поділ.

Не пішли люди з тієї ж Березняківської, 12, де побили пікетувальників – так і сидять у дворі, злі і побиті.

Прикмета часу: у Києві з`явилася громадська посада – сигнальник. Це людина, яка чергує вночі в містечку пікетувальників і, у разі початку яких-небудь дій з боку будівельників, бігає попід будинками з мегафоном, повідомляючи про небезпеку...

Об`їхати всі містечка протестуючих не вдалося. Нас відрадив від цього Віталій Черняховський, лідер громадянської кампанії «Форум порятунку Києва».

– Змучитеся все об`їжджати, – говорить активіст. – На даний момент в столиці налічується близько двадцяти постійно діючих пікетів.

– А може, Ви самі щось нам покажете?

– У Києві можна куди завгодно кинути оком – потрапиш на незаконну забудову. Та хоч би ось, полюбуйтеся.

Лідер форуму показує на невеликий майданчик, залитий бетоном, який знаходиться в скверику по вулиці Закревського на Троєщині, де ми зустрілися.

– Що це?

– Тут збираються будувати церкву. Звичайно, незаконно.

– Ваша організація виступає також проти будівництва храмів?

– Ми виступаємо проти будь-якого ущільнення в столиці. І неважливо, буде це театр, церква або просто «свічка». Адже існує генплан, і все будівництво потрібно проводити згідно з ним, інакше навіщо він потрібен? Ми взагалі виступаємо за ухвалення мораторію на забудови на три роки. Наша позиція така: ніяких нових забудов, поки не розберемося зі старими. А це означає, що потрібно відміняти договори оренди і інші акти відносно існуючих землевідведень.

Скільки ж взагалі налічується незаконних землевідведень по Києву?

– З 2002 року було ухвалено рішення про п`ять тисяч землевідведень.

– І що, всі незаконні?

– Геть усі. Адже підпис мера або рішення депутатів ще не узаконюють їх. І будь-яка така забудова порушує близько шести-семи законів України, включаючи, наприклад, положення про порядок використання повітряного простору, який забороняє будувати об`єкти вище п`ятидесяти метрів без висновку Укравіаслужби. Порушується також водний кодекс, адже будинки зводять поблизу водойм. Крім того, перш ніж збудувати будь-яку новобудову, в ЗМІ повинні з`явитися чотири публікації про цей захід. Нічого подібного ми не спостерігали ні в цих випадках, ні в інших. Всі будівельники є, по суті, злочинцями, оскільки вони здійснюють незаконне будівництво. Вся практика зводиться до того, що знаходиться будь-який дитячий або спортивний майданчик, сквер, палісадник і забудовується. Собівартість квадратного метра житла в столиці складає приблизно чотириста доларів, а бариги продають його приблизно за дві вісімсот. Таким чином, ці будинки приносять по 50–100 мільйонів доларів прибутку.

– Але ж тепер кожен прагне переїхати в столицю, і нічого з цим не поробиш.

– Так. Населення України зменшилося з дев`яностого року на п`ять з половиною мільйона чоловік. Тобто слід розуміти, що населення Києва не повинне рости, проте реально тут проживає 5,2 мільйона чоловік. Тобто практично одна дев`ята населення України. Всі збираються до Києва, в цю душогубку. А регіони при цьому не розвиваються. І те будівництво, що тут ведеться, не вирішує квартирне питання киян. Якби воно мотивувалося забезпеченням житлом черговиків, як це відбувалося за радянських часів, ще було б зрозуміло. Але ця система не працює. Значить, ми бачимо тільки голий комерційний інтерес бариг.

– Ви боролися проти Омельченка, сьогодні говорите, що незаконні забудови продовжує Черновецький. Хто ж із них гірший?

– Напевно, Омельченко був гіршим. Представники нової влади хоч чогось бояться, ті не боялися нічого.

– Де можна чекати нового побоїща, подібного тому, що відбулося на Березняках?

– В принципі, де завгодно, адже ми маємо справу з окупаційним режимом в особі незаконних забудовників. Проте, думаю, недавнє побиття мешканців на Березняках ми сприйматимемо як Сталінград, як переломний момент у війні з окупаційним режимом. Це межа, далі за яку вони вже не зможуть піти, і незабаром почнеться контрнаступ сил світла. І ми незабаром перейдемо до цивілізованих відносин. Суспільство вже готове до цього.

Антон Зікора

Фото автора