Чи замінить Регламент Кабміну заборонений експорт пшениці?

Регламент Кабінету міністрів, затверджений тиждень тому, здатен зачарувати посольства європейських країн у Києві. У ньому цілий (хоча і лаконічний) розділ присвячено процедурі встановлення відповідності проектів постанов Кабміну законодавству Європейського Союзу, відомому правникам та євроінтеграторам як acquis communautaire. Іншими словами, якщо на стіл чиновникові Кабміну лягає проект постанови про розподіл державних капітальних субвенцій серед місцевих бюджетів, у якому дві третини коштів спрямовуються на три відомо які області, він мав би його відхилити як невідповідний канонам європейського законодавства, які опираються на принцип неупередженості та пропорційності розподілу фінансової допомоги з центру на регіони.

Хоча для цього випадку та десятків інших передбачено пункт 2 статті 52 Регламенту Кабміну, у якому проектантам достатньо "обґрунтувати необхідність недоцільності (саме так у тексті) урахування положень джерел acquis communautaire", щоб запалити перед документом, котрий суперечить європейському законодавству або не узгоджується з ним, зелене світло.

Однак повернімося до європейських дипломатів у Києві, які, відзвітувавши вранці у свої столиці про європейську спрямованість Регламенту українського Кабміну, поспішають, скажімо, на ланч зі своїми бізнесменами. Та ще не встигли подати апетайзери, як підприємці починають скаржитися дипломатам на вакханалію з відшкодуванням ПДВ в Україні...

Проте, коли дипломати чемно й поштиво переадресовують ті закиди українським посадовцям, ті у відповідь знизують плечима і завчено відповідають: "В Україні проблема простроченого невідшкодованого ПДВ давно й успішно розв’язана!" Цю фразу можна почути з вуст першого віце-прем’єра, голови ДПА, клерків Мінфіну та Мінекономіки. Неголослівність заяви підтверджується офіційною статистикою, у якій у графі "прострочені заявки на відшкодування ПДВ" гоноровито стоїть повний нуль. Цей нуль і демонструють європейським дипломатам, натякаючи їм на те, що їх, м’яко кажучи, дезінформують за ланчами.

Інструментарій, яким українська влада "порішала" проблему "невідшкодованого ПДВ", має бути зданий на довічне зберігання у всесвітній Музей податкового адміністрування. Для того, щоб заявка вважалася "простроченою", має бути хоч якийсь критерій цієї "простроченості" – скажімо, 30 днів від часу її подання, як це було раніше для експортерів.

Українська влада просто змінила редакцію статті 7.7.1 Закону про ПДВ, прибравши звідти зобов’язання держави відшкодовувати ПДВ через місяць після надання декларації (для неекспортерів цей період становив 90 днів). Після недотримання цього терміну заявка вважалася простроченою і боргом держави перед платником податку. Заради справедливості треба відзначити, що ця "редакційна правка" набула чинності 25 березня 2005 року, однак найбільш творчо та безапеляційно скористався нею теперішній уряд, для якого вона виявилася просто подарунком.

Допекло навіть Секретаріат Президента, який на днях вустами керівника служби соціально-економічного розвитку Володимира Матвійчука визнав, що "інформацію про стан відшкодування ПДВ переведено в ранг державної таємниці".

Acquis communautaire передбачають безумовну фіскальну прозорість та чітку систему адміністрування ПДВ, одним з наріжних каменів якої є нульова ставка ПДВ на експорт і, у разі від’ємного сальдо, відшкодування сплаченого ПДВ чи його частини експортерові. Зайве уточнювати, що ця інформація має бути докладною та публічною.

Ми вже не експортуємо пшеницю (заборонено Кабміном), однак компенсували цю втрачену експортну статтю новим продуктом – Регламентом Кабміну. Схоже, його теж розроблено на експорт, для Брюсселя та європейських посольств, аби їм на хвильку стало приємно від згадки про acquis communautaire.

Станіслав Голубенко