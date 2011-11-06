Ревізора обласного КРУ, яка попалася на хабарі, засудили на три роки

Набув чинності вирок Апеляційного суду Дніпропетровської області, який за хабарництво до 3 років позбавлення волі з конфіскацією майна засудив головного контролера-ревізора обласного Контрольно-ревізійного управління . Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області.

37-річна посадовець КРУ в Дніпропетровській області в 2010 р. була затримана на «гарячому» при одержанні хабара в сумі 15 тис. доларів від засновника одного з ТОВ регіону. Кошти держслужбовець вимагала за невідображення в акті зустрічної перевірки виявлених порушень діяльності товариства.

У жовтні Верховний Суд України, розглянувши касаційну скаргу прокуратури Дніпропетровської області, залишив рішення Апеляційного суду Дніпропетровської області без змін.