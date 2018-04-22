Київські двірники отримують від $400 до 1000$
Київ - місто контрастів. Одні прибиральники вулиць їздять на роботу більш ніж сто кілометрів заради семисот гривень на місяць. Інші підмітають фактично свої двори, отримуючи за це від чотирьохсот доларів...
Дізнавшись, що київським двірникам підвищили зарплату до двох тисяч гривень, багато людей відчули те, що можна без перебільшення назвати заздрістю. А відповідне розпорядження навесні цього року підписав київський мер Леонід Черновецький. Правда, невдовзі після цього з`явилися повідомлення про те, що обіцянки владя виявилися дутими, і ніхто з двірників обіцяних грошей не одержав. УНІАН вирішив провести власне розслідування з цього приводу.
|Задоволені двірники Черновецького
У головному управлінні комунального господарства КМДА мені заявили, що видача нових зарплат йде повним ходом, і про подробиці можна дізнатися в будь-якому жеку. Це, звичайно, виявилося художньою правдою: комунальники - найобережніші люди у світі, і тому недивно, що начальник жеку №601 сказала нам:
- Прошу вас, не ставте ніяких запитань. Мені і так постійно дістається за мою роботу.
- А правда, що всі ваші двірники одержали по дві тисячі гривень у липні?
- Не скажу.
Схоже, чутки про невиплати підтверджуються, подумав я, і вирушив на Хрещатик, де зустрів жінку, яка назвалася Раєю. Рая разом з іншими шістьма двірниками приїжджає до Києва наводити чистоту на Майдані аж з Ніжина. А це сто двадцять п`ять кілометрів, якщо не враховувати пересування самими містами.
- Сьогодні метемо день, завтра ніч, потім міняємося - і два дні вдома, - говорить Рая про свій графік роботи. - Всю ніч прибираємо Майдан і ще вісім вулиць.
- І отримуєте за це дві тисячі гривень?
- Які дві тисячі гривень? Стільки одержують тільки двірники Черновецького, а їх взагалі ніколи на роботі не побачиш, - відповідає співбесідниця. - Нам платить Дорожня служба Шевченківського району. Гривень шістсот-сімсот виходить. І на тому спасибі.
- Дві тисячі гривень? Ми про це тільки мріємо, - говорить в.о. начальника жеку у Троєщині Тетяна Барченко. - Ми відносимося до Жилрембудсервісу, а це не та контора, що платитиме такі гроші. Наші двірники стежать за чистотою у приватному секторі на Троєщині і одержують до тисячі гривень. Шукайте двірників Черновецького.
У КП «ЖЕК «Центральний» якраз трудяться ті самі «двірники Черновецького». Віктор Ковальчук, головний інженер підприємства, сказав:
- «Брудна» зарплата наших двірників, а їх налічується близько шістдесяти чоловік, складає приблизно три тисяч гривень, «чиста» - дві п`ятсот.
- Перший заступник голови КМДА Денис Басс сказав, що з тих пір, як відповідне розпорядження Черновецького набуло чинності, штат двірників поповнився на 130 чоловік. Чи йдуть до вас люди?
- До нас за цей час прийшла влаштовуватися на роботу тільки одна людина.
Що стосується щасливих чотирьохсотдоларових двірників, то нам вдалося знайти їх у жеку №1001. Одна з них, Валентина Миронець, розповіла про себе:
- Працюю двірником вже дванадцять років. Раніше працювала в іншому жеку. Він виділив мені однокімнатну квартиру в центрі Києва. Сьогодні нам додали грошей, і це новий стимул, щоб працювати далі.
Подруга Валентини Миронець Світлана Мартинюк сказала, що вона теж одержала однокімнатну квартиру в Києві, причому в самому центрі.
- Я працюю тут вже одинадцять років. Мені подобається бути двірником, а з квітня - ще більше.
- Чому саме з квітня?
- Нашим співробітникам підвищили зарплату саме з квітня, - говорить заступник начальника жеку №1001 Володимир Зарубенко. - Причому це як результат роботи міської влади, так і результат зусиль глави Шевченківської райради Віктора Пилипишина, який зважився на реорганізацію системи ЖКГ.
У жеку №1001 говорять, що роботи у місцевих двірників останнім часом додалося. Якщо багато хто з них пам`ятає, що колись площа, закріплена за кожним працівником, складала 2800 квадратних метрів, то потім вона збільшилася до 3800. Сьогодні вона складає чотири тисячі квадратних метрів, і тому багато прибиральників одержують сьогодні по 2013 гривень. В цілому зарплата для працівників першого розряду збільшилася на 1013 гривень, для другого - на 1126 гривень. Відбулося це ще в квітні, за що жеківці дякують все тому ж Пилипишину.
Важливий момент: багато в чому матеріальний добробут двірників залежить від того, чи сплатять місцеві мешканці комунальні послуги. Якщо оплата складає 70%, то жеківці одержують 90% від премії. Якщо виходить більше 70%, то, відповідно, більше.
Володимир Зарубенко також сказав, що для двірників у Шевченківському районі до цих пір існує черга на квартири. Інша справа, сьогодні стає все важчим одержувати квартири саме в центрі міста.
|Незадоволений двірник Льоня
- Вчора у мене на ділянці смітили якісь хлопчаки. Я їм зробив зауваження, вони відповіли мені, що за дві тисячі гривень я можу на них трохи горба погнути. А які там дві тисячі? Тисяча сто - максимум. Приходить до мене перевірка: тут сміття, там сміття. Вираховують нещадно. Ось у Шевченківському районі нормально платять. Знаю, там зарплата доходить і до п`яти тисяч.
Ми вирішили розшукати двірника, зарплата якого склала п`ять тисяч гривень - тисячу доларів. Шлях привів нас все в той же Шевченківський район, у комунальне підприємство «ЖЕК «Златоустовський», колишній №1009. На жаль, начальника підприємства Бориса Іванова нам застати на робочому місці не вдалося, а інші співробітники відмовилися офіційно коментувати ситуацію. Зате одна співробітниця прокоментувала її неофіційно:
- Так, у нас тут один двірник одержав п`ять тисяч двісті гривень. Справа в тому, що він узяв дві ділянки, на яких працювала вся його сім`я. Так зі всіма накрутками і вийшло.
УНІАН розшукує двірника, який одержав тисячу доларів на місяць. А поки, щоб заспокоїти наших читачів, повідомляємо, що він є. Подробиці будуть пізніше.
Антон Зікора