Київські двірники отримують від $400 до 1000$

Дізнавшись, що київським двірникам підвищили зарплату до двох тисяч гривень, багато людей відчули те, що можна без перебільшення назвати заздрістю. А відповідне розпорядження навесні цього року підписав київський мер Леонід Черновецький. Правда, невдовзі після цього з`явилися повідомлення про те, що обіцянки владя виявилися дутими, і ніхто з двірників обіцяних грошей не одержав. УНІАН вирішив провести власне розслідування з цього приводу.

У головному управлінні комунального господарства КМДА мені заявили, що видача нових зарплат йде повним ходом, і про подробиці можна дізнатися в будь-якому жеку. Це, звичайно, виявилося художньою правдою: комунальники - найобережніші люди у світі, і тому недивно, що начальник жеку №601 сказала нам:

- Прошу вас, не ставте ніяких запитань. Мені і так постійно дістається за мою роботу.

- А правда, що всі ваші двірники одержали по дві тисячі гривень у липні?

- Не скажу.

Схоже, чутки про невиплати підтверджуються, подумав я, і вирушив на Хрещатик, де зустрів жінку, яка назвалася Раєю. Рая разом з іншими шістьма двірниками приїжджає до Києва наводити чистоту на Майдані аж з Ніжина. А це сто двадцять п`ять кілометрів, якщо не враховувати пересування самими містами.

- Сьогодні метемо день, завтра ніч, потім міняємося - і два дні вдома, - говорить Рая про свій графік роботи. - Всю ніч прибираємо Майдан і ще вісім вулиць.

- І отримуєте за це дві тисячі гривень?

- Які дві тисячі гривень? Стільки одержують тільки двірники Черновецького, а їх взагалі ніколи на роботі не побачиш, - відповідає співбесідниця. - Нам платить Дорожня служба Шевченківського району. Гривень шістсот-сімсот виходить. І на тому спасибі.

- Дві тисячі гривень? Ми про це тільки мріємо, - говорить в.о. начальника жеку у Троєщині Тетяна Барченко. - Ми відносимося до Жилрембудсервісу, а це не та контора, що платитиме такі гроші. Наші двірники стежать за чистотою у приватному секторі на Троєщині і одержують до тисячі гривень. Шукайте двірників Черновецького.

У КП «ЖЕК «Центральний» якраз трудяться ті самі «двірники Черновецького». Віктор Ковальчук, головний інженер підприємства, сказав:

- «Брудна» зарплата наших двірників, а їх налічується близько шістдесяти чоловік, складає приблизно три тисяч гривень, «чиста» - дві п`ятсот.

- Перший заступник голови КМДА Денис Басс сказав, що з тих пір, як відповідне розпорядження Черновецького набуло чинності, штат двірників поповнився на 130 чоловік. Чи йдуть до вас люди?

- До нас за цей час прийшла влаштовуватися на роботу тільки одна людина.

Що стосується щасливих чотирьохсотдоларових двірників, то нам вдалося знайти їх у жеку №1001. Одна з них, Валентина Миронець, розповіла про себе:

- Працюю двірником вже дванадцять років. Раніше працювала в іншому жеку. Він виділив мені однокімнатну квартиру в центрі Києва. Сьогодні нам додали грошей, і це новий стимул, щоб працювати далі.

Подруга Валентини Миронець Світлана Мартинюк сказала, що вона теж одержала однокімнатну квартиру в Києві, причому в самому центрі.

- Я працюю тут вже одинадцять років. Мені подобається бути двірником, а з квітня - ще більше.

- Чому саме з квітня?

- Нашим співробітникам підвищили зарплату саме з квітня, - говорить заступник начальника жеку №1001 Володимир Зарубенко. - Причому це як результат роботи міської влади, так і результат зусиль глави Шевченківської райради Віктора Пилипишина, який зважився на реорганізацію системи ЖКГ.

У жеку №1001 говорять, що роботи у місцевих двірників останнім часом додалося. Якщо багато хто з них пам`ятає, що колись площа, закріплена за кожним працівником, складала 2800 квадратних метрів, то потім вона збільшилася до 3800. Сьогодні вона складає чотири тисячі квадратних метрів, і тому багато прибиральників одержують сьогодні по 2013 гривень. В цілому зарплата для працівників першого розряду збільшилася на 1013 гривень, для другого - на 1126 гривень. Відбулося це ще в квітні, за що жеківці дякують все тому ж Пилипишину.

Важливий момент: багато в чому матеріальний добробут двірників залежить від того, чи сплатять місцеві мешканці комунальні послуги. Якщо оплата складає 70%, то жеківці одержують 90% від премії. Якщо виходить більше 70%, то, відповідно, більше.

Володимир Зарубенко також сказав, що для двірників у Шевченківському районі до цих пір існує черга на квартири. Інша справа, сьогодні стає все важчим одержувати квартири саме в центрі міста.

Втім, не всім посміхається щастя. Двірник Льоня, якого зустрів автор цих рядків на Оболоні, сказав:

- Вчора у мене на ділянці смітили якісь хлопчаки. Я їм зробив зауваження, вони відповіли мені, що за дві тисячі гривень я можу на них трохи горба погнути. А які там дві тисячі? Тисяча сто - максимум. Приходить до мене перевірка: тут сміття, там сміття. Вираховують нещадно. Ось у Шевченківському районі нормально платять. Знаю, там зарплата доходить і до п`яти тисяч.

Ми вирішили розшукати двірника, зарплата якого склала п`ять тисяч гривень - тисячу доларів. Шлях привів нас все в той же Шевченківський район, у комунальне підприємство «ЖЕК «Златоустовський», колишній №1009. На жаль, начальника підприємства Бориса Іванова нам застати на робочому місці не вдалося, а інші співробітники відмовилися офіційно коментувати ситуацію. Зате одна співробітниця прокоментувала її неофіційно:

- Так, у нас тут один двірник одержав п`ять тисяч двісті гривень. Справа в тому, що він узяв дві ділянки, на яких працювала вся його сім`я. Так зі всіма накрутками і вийшло.

УНІАН розшукує двірника, який одержав тисячу доларів на місяць. А поки, щоб заспокоїти наших читачів, повідомляємо, що він є. Подробиці будуть пізніше.

Антон Зікора