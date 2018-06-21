Маски-шоу й обшуки в Одесі: «Стальканат-Силур» хочуть назвати донецьким?

В Одесі киплять пристрасті навколо ПАТ «Стальканат-Силур». Минулого тижня понад 300 співробітників заводу взяли підприємство в "живе кільце". Як пояснив начальник одного з цехів підприємства Юрій Мальцев, «ми оточили територію заводу, щоб ясно показати: колектив заводу єдиний і протистоятиме до кінця незаконним діям з боку «правоохоронців», які влаштовують нам «маски-шоу» на чиєсь замовлення!».

Акціям протесту передували обшуки в квартирах декількох співробітників підприємства і адвокатів його керівництва. За всіма адресами силовики вривалися одночасно - рівно о 6.30 ранку.

Як «правове беззаконня, що твориться в місті», розцінює ситуацію, що склалася, і більшість лідерів місцевих опозиційних сил, вимагаючи в спільному зверненні на адресу гаранта Конституції - приборкати загарбників чужого майна, що неправомірно використовують у своїх цілях спецпідрозділ «Сокіл», податкову міліцію, бійців МНС. На цьому акцентується увага і в зверненні заводчан до жителів Одеси: «Ми створюємо - вони відбирають! Підтримайте нас у боротьбі проти загарбників рідного для багатьох одеситів підприємства, допоможіть захиститися від злочинної бездіяльності чиновників і рейдерства «бандитів у міліційних погонах», - йдеться в опублікованому документі.

У свою чергу, силовики і прокурське керівництво, чиї лави в останні роки поповнили багато вихідців із Донбасу й Криму, навпаки, намагаються переконати громадськість, що «шоу-маски», які почастішали, і спроби відбирання майнових комплексів у нинішніх власників влаштовуються виключно в інтересах захисту законності, а зовсім не якихось третіх осіб або пов`язаних із владою напівкримінальних структур. Згідно з «просочуванням інформації» з облпрокуратури, проти декількох посадовців ПАТ "Виробниче об`єднання "Стальканат-Силур" уже порушено чотири кримінальні справи.

14 лютого керівництво прокуратури Одеської області і обласної організації партії «Удар» розповсюдили чергові повідомлення, які лише підтверджують різке неспівпадіння позиції силовиків і представників опозиції. З одного боку, прокурорська прес-служба відрапортувала про черговий раунд успішного захисту інтересів держави: шляхом відбирання – цього разу завдяки участі в судових розглядах - на користь третьої особи, ЗАТ «Укрпрофздравниця», майна дочірнього підприємства «Клінічний санаторій ім. Пирогова, раніше відчуженого іншою приватною фірмою.

Того ж дня в оприлюдненій заяві облорганізації партії «Удар» було акцентовано, що «події навколо «Стальканат-Силуру» нагадують паніку» можновладців, які напередодні парламентських виборів «серйозно побоюються за своє майбутнє, відчуваючи, як грунт йде з-під ніг, як вони втрачають підтримку тих, хто ще недавно був їхньою опорою». На думку лідера облорганізації «Удару» Сергія Рахубенка, «заховавши за грати лідерів опозиції, вона (влада – автор) перейшла на рівень регіональних лідерів. Рейдерські атаки на підприємства, очолювані людьми, які не згодні з нинішніми властями - тому підтвердження. Тому зараз так важливі спільні дії», щоб «змусити їх припинити політичні репресії».

Ряд депутатів Одеської облради і Верховної Ради також виступили із заявами протесту, акцентуючи увагу на тому, що під приводом фіскальних перевірок влада прагне руками озброєних силовиків відняти власність у представників опозиції і позбавити її фінансового ресурсу для ведення передвиборчої кампанії. Причому вперше депутат Одеської облради Володимир Немировський, що є одним з акціонерів ПАТ «Стальканат-Силур», прямо заявив в ефірі телеканалу ТВі, що зараз «Одесою управляють напівкримінальні структури».

За словами голови депутатської комісії обласної ради зі свободи слова, «є такий пан, в Одесі його знають як «Іван Іванович». Це людина, у віданні якої знаходиться Одеська область. Він вирішує всі питання: відбирання, контрабанди і інших методів добування коштів, у тому числі й політичних. Якщо вже тобі дали можливість грабувати - значить, будь ласкавий, підтримуй належний порядок у регіоні. Для цього тобі - прокуратура, УБОЗ. Для цього тобі - все інше. У тому числі й МНС, який приїжджає зрізати ворота.»

Яке ж насправді підгрунтя конфліктної ситуації з явно політичним підтекстом, що виникла навколо одного з кількох наразі діючих крупних промислових підприємств Одещини? Згідно з думкою глави наглядової ради ПАТ «ВО «Стальканат-Силур» Немировського, оприлюдненою в ефірі телеканалу ТВі, напруга виникла ще в травні 2011 року, коли була зроблена перша спроба захопити підприємство руками силовиків. "З недавніх пір в Одеській області змінилося керівництво прокуратури. Туди зайшли хлопці – молоді, серйозні, з єнакієво-макіївською пропискою, з конкретною політичною метою", - відзначив підприємець, що очолює одну з опозиційних політсил в Одеському регіоні.

Чому опинився в прицілі саме «Стальканат-Силур»? Немировський пояснив це так: «Через півроку вибори - потрібно зачищати регіон (від опозиції - автор). Наша обласна організація на сьогоднішній день є наймогутнішою опозиційною силою. Ми реально щось робимо. Ми вимагаємо і добиваємося, зокрема, відставки міського голови (Одеси – автор), отримали рішення суду. Причому боремося на всіх напрямах не тільки за себе. Як представники політичної партії ставимо в основу своєї діяльності мету: щоб відоме гасло "почую кожного" не перетворився на "дістану кожного»...

При цьому депутат Одеської облради додав, що тимчасово керівництво знаходитиметься за межами України і повертатися, поки «політичні репресії є формою діалогу» між владою і опозицією, не має наміру.

Яким чином і ким було ініційовано нинішню конфліктну ситуацію, що вже призвела до затримання і звільнення з-під варти 67-річного екс-директора ВАТ «Стальканат» Леоніда Шемякіна, обшуки правоохоронців у квартирах топ-менеджерів «Стальканат-Силуру» і навіть двох адвокатів, які відстоюють у судах правові позиції заводчан? От як це виглядає в документальному вигляді.

...5 травня 2011 заступник начальника Слідчого відділу Хмельницького відділення міліції Малинівського райвідділу УМВС України в Одеській області капітан В.Мартиненко порушив кримінальну справу за фактом використання свідомо підроблених документів за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.358 КК України. Що ж конкретно послужило приводом до того, щоб із часом було призупинено господарську діяльність ПАТ «ВО «Стальканат-Силур» (двох виробничих комплексів в Одеській і Донецькій областях)? Відбулися зриви постачань за зовнішньоекономічними контрактамим, під загрозою зриву опинилося виконання господарських договорів із держпідприємствами України, переважна більшість серед яких – підприємства ПЕК (шахти, ГЗК, підприємства електроенергетики)?

Виявляється, формальною підставою для порушення справи стало те, що один із договорів між заводом і транспортною фірмою «Мегалайн плюс» про надання транспортно-експедиційних послуг на перевезення вантажів із підприємства на суму 24 203 грн. був підписаний не директором ТОВ «Мегалайн плюс», а невстановленою особою. Проте замість того, щоб шукати і встановлювати особу транспортника, який підписав договір із ПАТ «Стальканат-Силур» замість директора ТОВ «Мегалайн плюс», співробітники міліції ініціювали слідчі дії відносно іншої договірної сторони, а саме керівництва «Стальканат-Силур».

І ось 19 травня, уточнили адвокати заводу, в рамках цієї кримінальної справи, до будівлі «Стальканат-Силуру» під`їхала велика група бійців УБОЗу на чолі зі слідчим Малинівського РВВС Одеси Чепелем. Мовчазні хлопці в камуфляжі, з автоматами напохват розосередилися по поверхах адмінбудівлі. Отже на вісім годин десятки співробітників, а це, в основному, жінки, втратили свої громадянські права і посадові повноваження. Когось обшукували, а тим «розумникам», які були проти, і посилалися на Конституцію і КПК, убозівці нагадали про існування буцегарні. Ніхто з прибулих не представлявся, також не відомо було, що конкретно шукають. Лише з протоколу потім стало зрозуміло, що сотні документів вилучили під помилковим приводом: нібито шукали копію того самого договору з транспортною фірмою, який послужив зручним приводом порушення справи. Хоча ніякої потреби в цих пошуках не було: ще за місяць до проведення обшуку і виїмки безлічі інших документів, а саме 14 квітня керівництво «Стальканат-Силуру» добровільно передало копію договору в розпорядження міліції за письмовим запитом заступника начальника УБОЗ.

Також для адвокатів підприємства кілька тижнів залишалося загадкою, на якій правовій підставі були залучені до розслідування справи бійці УБОЗ. Адже законом передбачена можливість участі цього спецпідрозділу при розслідуваннях справ із ознаками розкрадань в особливо великих розмірах - від 340 тис. грн. Втім, коли вилучені документи, зокрема господарські договори зі сторонніми організаціями, що не мали ніякого відношення до справи, що розслідувалася, повернути з міліції відмовилися, у юристів більше не було сумнівів: по суті це був перший з грубих «наїздів» силовиків на виробничий колектив і його керівництво.

Другий приїзд десятків озброєних бійців «Сокола», податківців, співробітників МНС відбувся 30 січня поточного року. Причому, як з`ясувалося, представники Держподатслужби і пожежники прибули нібито з позаплановою перевіркою. Проте пред`явити документи, всупереч вимогам законодавства, навідріз відмовилися. У відповідь робітники й службовці власними тілами заблокували входи в будівлю. Ситуація вирішилася лише о 14:30, коли прибув і слідчий міліції, якому адвокати підприємства висловили протест і вручили копію ухвали Приморського райсуду Одеси від 27 січня 2012 року про заборону проведення слідчих дій. Тільки це змусило автоматників «Сокола» та інших силовиків залишити територію підприємства.

На протизаконне застосування проти заводчан бійців антитерористичного спецпідрозділу «Сокіл» звернули увагу також учасники недавнього брифінгу в Одеській облпрокуратурі. У відповідь на неприємне питання, що прозвучало, кому знадобилося 30 січня залякувати робітників, заступник прокурора області Денис Черних заявив: на момент проведення операції була інформація, що на заводі знаходяться небезпечні особи. Це викликало подив у більшості журналістів, а присутній у залі народний депутат Руслан Князевич уточнив: «Можливо, небезпечною особою правоохоронці вважали мене, оскільки в цей час я проводив депутатський прийом у громадській приймальні на території підприємства?»

Перший заступник голови комітету Верховної Ради у боротьбі з організованою злочинністю і корупцією Геннадій Москаль, який був свідком спроб недопуску ряду журналістів на оголошений брифінг, також розкритикував за це наглядачів за законністю і констатував, що фактично «прокуратура стала інструментом розправи над політичними опонентами керівної партії». Його роздуми вголос привели до того, що заступник прокурора області Черних припинив зустріч із журналістами, яких дійсно намагалися пропускати в будівлю облпрокуратури за списком, до якого спочатку були внесені представники всього дев`яти «обраних» ЗМІ.

Спостерігаючи за скандальною метушнею, яку продовжують владні структури, не зважаючи ані на думку громадськості, ані одного з найбільших виробничих колективів, важко не погодитися з аргументованою думкою досвідченого криміналіста Москаля, яку він висловив на лютневому брифінгу керівництву облпрокуратури. Якщо й насправді були якісь порушення при приватизації підприємства чи входженні в майнові права нинішніх акціонерів одеського «Стальканат-Силуру», що заважало їх виявити у встановлені законом терміни співробітникам правоохоронних органів і органів нагляду за законністю?

«Адже зараз слідчі дії щодо «Стальканат-Силуру», - констатував перший заступник голови комітету ВР у боротьбі з організованою злочинністю і корупцією, - проводяться за декриміналізованою парламентом статтею «доведення до банкрутства», що передбачає всього лише стягнення з винуватця штрафу».

«Від моменту приватизації в 2002 році пройшло 12 амністій - всі терміни закінчилися. Де була прокуратура Одеської області з 2002 року - в підпіллі? Тепер хіба що проти самих себе треба порушувати справи», - резюмував Москаль.

Михайло Аксанюк

Фото УНІАН