На зустрічі з колегою зі Словаччини Янукович лобіював інтереси Ахметова?

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ під час зустрічі з прем’єр-міністром Словацької Республіки Робертом ФІЦО в Ужгороді обговорив питання енергетичної співпраці і, зокрема, можливість збільшення експорту української електроенергії до Словаччини.

Як передає кореспондент УНІАН, під час зустрічі також йшлося про можливість більшого залучення словацьких компаній до будівництва об’єктів енергетики на території України.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, прем’єри обох країн готові обговорювати ці питання, й Україна може запропонувати програму співробітництва у цій сфері.

Прем’єр-міністр України відзначив зростання обсягів у торгово-економічних відносинах.

Нагадаємо, що сьогодні стало відомо про те, що 39,7% акцій найбільшого українського виробника електроенергетики - «Дніпроенерго» перейшли під контроль «Донбаської паливно-енергетичної компанії» Ріната Ахметова.