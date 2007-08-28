Ахметов успішно скуповує електроенергетику України

«Донбаська паливно-енергетична компанія» (ДПЕК) Ріната Ахметова сконцентрувала 39,7% акцій найбільшого українського виробника електроенергетики «Дніпроенерго». У обмін на акції підконтрольні ДПЕК підприємства погасять борги «Дніпроенерго» в розмірі близько 1 млрд грн і інвестують ще стільки ж у модернізацію виробничих потужностей, повідомляє Комерсант-Україна. Акціонерам, які не згодні з емісією, запропонували викупити акції «Днепроенерго» за середньою ринковою ціною. Втім, самі міноритарії поки не поспішають позбавлятися цінних паперів: вони чекають, що капіталізація компанії найближчими роками виросте не менше ніж на 30% до $1,9 млрд.

ВАТ «Дніпроенерго» - найбільший виробник електроенергії на сході України. До складу компанії входять Запорізька, Криворізька і Придніпровська теплові електростанції. Оборот «Дніпроенерго» минулого року склав 530 млн. грн, прибуток 12,6 млн. грн. 76,04% акцій компанії до вчорашнього дня належало державі і управлялося НАК «Енергетична компанія України», інші міноритарним акціонерам, найбільшими з яких є корпорація ДПЕК і Альфа-банк. Підприємство було оголошене банкрутом і перебуває в стані фінансового оздоровлення (санації).

Комерсант з посиланням на свої джерела в ДПЕК повідомляє, що вчора більше ніж 98% акціонерів «Дніпроенерго» підтримали план санації компанії, затверджений раніше Господарським судом Запорізької області. Згідно плану, ТОВ «Інвестиційне товариство», засноване кредиторами компанії - «Павлоградвугілля» і шахтою «Комсомолець Донбасу», що входять до ДПЕК Ріната Ахметова, - отримають акції додаткової емісії «Дніпроенерго» на суму 51 млн. грн. При цьому «Інвестиційне товариство» погасить заборгованість компанії у розмірі 950 млн. грн, а також інвестує в модернізацію виробничих потужностей більше 1 млрд грн. Таким чином, за словами аналітика Concorde Capital (міноритарний акціонер «Дніпроенерго») Олександра Паращія, ДПЕК сконцентрує 39,7% акцій найбільшої української генеруючої компанії.