Назад у 90-ті: у Києві під час «розборки» вбито директора СТО і ще двох чоловіків

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в м.Києві, 1 травня близько 22.00 до чергової частини Святошинського райуправління міліції надійшло повідомлення, що біля кафе, розташованого по вулиці Підлісній, чутно постріли. На місце негайно були направлені наряди міліції. Виїхала слідчо-оперативна група.

Попередньо встановлено, що конфлікт зі стріляниною виник між двома групами громадян, які працюють та обслуговують свої автомобілі на одній з станцій техобслуговування у Святошинському районі. Вдень між директором СТО та одним з працівників стався конфлікт, вирішення якого сторони відклали на вечір та домовилися зустрітися у кафе по вул.Підлісній.

Під час з’ясування стосунків директор СТО та двоє його знайомих отримали вогнепальні поранення, від яких померли. Інші двоє підозрюваних з місця вчиненого злочину зникли. Їхні особи встановлені. Наразі проводяться оперативно-розшукові заходи з їх затримання.

За цим фактом порушено кримінальну справу за статтею 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство). Триває слідство.