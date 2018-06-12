Організатор «Живого Ланцюга Соборності»: Жоден розкол Україні не загрожує!

В містах по всій країні методом самоорганізації відбуваються урочисті заходи з нагоди свята. У Києві вже шостий рік поспіль на мосту Патона відбувається «Живий ланцюг Соборності», яким кияни об'єднують два береги Дніпра. Ініціаторами відомої акції є громадська організація Братство козацького бойового звичаю «Спас» (організатор та співорганізатор фестивалів «Гайдамака» та «Козак-Квест»), і безпосередньо 30-річний киянин Вадим Васильчук.

Вадиме, як пройшла сьогоднішня акція? Людей було не дуже багато…

Чудово, як завжди. Трохи завадила ожеледиця - я, наприклад, не зміг взяти з собою через це маленького сина, хоча дружина дуже хотіла піти. Ну, і людей сьогодні було дещо менше, ніж минулого року, тому що цього разу святкуємо у будній день і не всі встигають потрапити на міст до початку робочого дня. Але якщо вважати, що акція цього разу відбувається не тільки у інших українських місцях, а й закордоном, то людей у нашому «Живому Ланцюгу Соборності» тільки більшає.

Як взагалі виникла ідея святкування Дня Соборності на мосту Патона?

2008 року ми з товариством спілкувалися після різдвяних свят, обговорювали Водохреща і заговорили про 22 січня – День Соборності. Ми прагнули знайти альтернативне святкування, щоб воно відрізнялося від офіційних, які є невиразними. Ми хотіли продемонструвати, що в цій країні є адекватні люди, які розуміють цінності Соборності, єдності, і можуть їх продемонструвати – яскраво, красиво, цікаво. Одна з ідей, що виникли – робити «живий» ланцюг. Обирали де – зупинилися на мосту Патона, як такому, що проходить саме через Дніпро і сполучає береги України. Далі вже обговорювали деталі. До ідеї залучили наших друзів із «Скіфів». Їм ідея сподобалася, вони її підтримали і першу акцію ми проводили двома активами організацій, ну, і кількома охочими , які долучилися. Фотозвіт першої акції можна побачити на сайті. А оскільки я це вигадав, тож і взяв на себе відповідальність за втілення ідеї.

Яка з акцій за шість років запам’яталась найбільше і чому?

Друга акція, 2009 року, коли ми підтвердили її традиційність і відсвяткували першу річницю, незважаючи на дуже ранній час та морозну погоду.

Виникали коли-небудь проблеми з дозволом від київської влади?

Ні, на щастя, КМДА завжди прихильно ставилася до проведення нашого святкування. Хоча минулого року мали нездорове нагнітання ситуація навколо святкування політиками, але це не завадило нам відсвяткувати Соборність українських земель.

Скільки людей допомагає вам проводити акцію?

В нас є команда, що змінюється в залежності від завдань, які ми собі ставимо. Кожного року ми намагаємося робити якусь родзинку, створювати щось новеньке, щоб завжди бути цікавими. Особливістю цього року будуть акції проведені не лише в Києві, а й в інших містах України, а також акції в Німеччині, Прибалтиці і Канаді. Родзинкою акції стане 30-метровий державний прапор, який утворять учасники. Також ми традиційно проведемо конкурс найкращих малюнків на обличчі та спільне фотографування. Звісно, заспіваємо разом гімн. Ввечері за допомогою наших друзів та партнерів відбудеться святковий концерт та пригощання кулішем і гарячим глінтвейном. Схожі програми святкування відбудуться і в інших містах та країнах.

Хто, за вашими спостереженнями, ті люди, що приходять о восьмій ранку на міст створити «живий» ланцюг?

На акцію приходять люди різного віку, єдність поколінь спостерігається щороку. Але звичайно, що оскільки молодь є активнішою, то її присутність на акції більша, звісно. Завжди багато студентів. Приємно, що до нас приходять люди з абсолютно усіх регіонів країни – і з Заходу, і зі Сходу. До речі, наприклад, в Донецьку теж створюють свій «живий» ланцюг Соборності.

Хтось з політиків коли-небудь пропонував вам допомогу, у тому числі й фінансову, у відзначенні свята?

Нажаль, політики ніколи не пропонували нам жодної допомоги. Як правило, ми мали лише випадки, коли вони намагалися очолити процес і змінити його під свої вподобання. Через це бували неприємні ситуації, але загалом нам вдається зберегти акцію такою, як ми її задумали – аполітичною, без жодної політичної символіки. Щоправда були приємні випадки, коли політики долучалися до акції на громадських засадах і долучалися до «Живого Ланцюга Соборності». Ми фінансуємо акцію самі, коштами наших громадських організацій.

Провокації мали місце коли-небудь?

Нажаль, так. Одного року нам перекрили пішохідну сторону, на якій ми завжди робили акцію і поставили загородження з позначкою ремонту буквально за кілька годин до акції. Але ми не розгубилися і зробили акції з іншого боку мосту. Минулого року невідомі особи викинули з авто «їжаків» під машини, що проїжджали повз нас під час акції, щоб спровокувати аварії, але наші активісти вибігли на проїжджу частину і забрали їх. Не знаю, чи можна називати провокаціями спроби розмити наше святкування проведенням акцій з відзначення свята у той же час, але це відбувається постійно. Більш масштабних провокацій нам вдається уникати.

Що для вас особисто означає це свято і ваша акція на його честь?

Особисто для мене наш захід став наріжним каменем у поширенні ідеї Соборності в суспільстві. Мені подобається, що ми можемо провадити яскраве свято, яке нас єднає, яке нагадує нам, що ми, українці, єдині, у якій би частині нашої країни ми не жили.

Сподіваюся, що ця гарна традиція житиме і розвиватиметься, що ми зможемо її поширювати і нести українцям, нагадуючи таким чином, що вони є соборні і єдині, не зважаючи ні на владу, ні на політичні вподобання, ні на провокації, які є, я переконаний, тимчасовим явищем. А Соборність – вона постійна, вічна, бо вона в наших серцях!

Ви балотувалися у народні депутати України, скажіть як політичний діяч – Україні загрожує розкол?

Україні нічого не загрожує, ми завжди були, є і будемо. Я в цьому залізобетонно переконаний і не допускаю інших думок. А проблеми внутрішні є в кожній країні, не тільки в нашій. Тому все буде добре. Немає жодних сумнівів. Зі святом всіх!

Анастасія Береза