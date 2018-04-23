Класика живопису від Порошенка, Табачника, Губського (фоторепортаж)

Класика живопису від Порошенка, Табачника, Губського (фоторепортаж)

11:20, 02 листопада 2007
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5 поверхів Українського дому перетворилися на такий собі Андріївський узвіз... В експозиції - близько сотні шедеврів із приватних колекцій українських багатіїв: Порошенка, Кінаха, Губського, Табачника, Андрієвського, Прутніка, Фельдмана...

Виставка-ярмарок Арт-Київ відкрилася настільки бучно, що не помітити цього було важко.  Серед майже трьох тисяч робіт - близько сотні шедеврів відомих митців із приватних колекцій українських багатіїв:  Петра Порошенка, Анатолія Кінаха, Богдана Губського, Яна Табачника, Дмитра Андрієвського, Едуарда Прутніка, Олександра Фельдмана.

Виставка була потужною – 5 поверхів Українського дому перетворилися на такий собі Андріївський узвіз
Віце-прем’єр разом із колекціонерами відкривали колекцію мистецтва
Один Табачник – акордеон, два Табачника – арт-виставка
На відміну від однофамільця-урядовця, музикант Табачник міг похвалитися колекційними шедеврами
Щойно відвідувачі піднімались на наступний поверх, потрапляли до рук галерейних промоутерів
І часом маркетинг від мистецтва був не гірший за представлений живопис
Вибір стилів і напрямків, представлений численними арт-галереями, просто вражав
Художник Іван Марчук розвіює перед журналістами ореол своєї геніальності
Колекційний живопис: “Поліський лев милується літом”. Колекція Олега Пінчука
“Остання рада на Запоріжжі”. Колекція сім’ї Порошенків

Фельдман любить Каца: Моне-Кац із колекції Олександра Фельдмана

Укрсучмистецтво місцями було надзвичайно відвертим

Дмитро Стаховський

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