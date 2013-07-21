На Волині розслідують перешкоджання професійній діяльності журналістки

Волинські правоохоронці проводять досудове розслідування за фактом побиття та перешкоджання професійній діяльності журналіста нововолинської міської щотижневої газети «Наше місто».

Про це повідомляє офіційний сайт Міністерства внутрішніх справ України з посиланням на сектор зв’язків з громадськістю управління МВС України у Волинській області.

Як зазначається в повідомленні, у місті Нововолинськ, на площі біля Вічного вогню та пам’ятника воїну-прикордоннику, виник конфлікт між журналістом Наталією Камишниковою та керівником ПП «МП Сантехмонтаж», працівники якого проводили демонтажні роботи.

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У міліції нагадали, що для проведення демонтажу з обласного та міського бюджетів було виділено понад 500 тисяч гривень, однак частина депутатів Нововолинської міської ради вважає, що ці гроші доцільніше використати на ремонт дорожнього покриття однієї з вулиць міста. Коли працівник ЗМІ спробувала завадити робітникам демонтувати плити, керівник підприємства, за словами Камишникової, кілька разів штовхнув та нецензурно висловлювався на її адресу.

За даним фактом розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження), ч. 1 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналіста) Кримінального кодексу України.

У міліції також зауважують, що журналіст відмовилася від проведення судово-медичної експертизи для встановлення ступеню тяжкості завданих тілесних ушкоджень.