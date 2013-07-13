Затриманий за побиття журналіста у Броварах визнав свою вину

Про це повідомив народний депутат України від «УДАРу» Павло Різаненко, поінформували УНІАН у прес-службі партії.

«Під час судового засідання у Броварах Сергій Стягов визнав себе винним у жорстокому побитті журналіста Андрія Качора під час акції протесту проти забудови парку у Броварах 25 травня», - сказав Різаненко.

За словами депутата, Стягов визнав свою вину, проте не визнає цивільний позов про відшкодування моральної шкоди у розмірі 8 тис. грн, заявлений журналістом.

«Допитуючи Сергія Стягова, суддя не могла зрозуміти, на фоні чого у нього виникли неприязні відносини з журналістом Андрієм Качором і через що були нанесені йому тілесні ушкодження», - зазначив Різаненко. Водночас Стягов не зміг чітко пояснити, чому виникли «ворожі» відносини, додав депутат.

Він також повідомив, що наступне судове засідання відбудеться 22 серпня о 10.00 у приміщенні Броварського міськрайонного суду.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня у Броварах під час акції протесту проти забудови парку "Перемога" побили журналіста. Невідомий вдарив по обличчю журналіста Качора, від чого той втратив свідомість, отримав струс мозку та черепно-мозкову травму.

Того ж дня увечері правоохоронні органи затримали одного з нападників на журналіста Качора.