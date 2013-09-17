У Дніпропетровську на заводі обвалився дах і вбив одного робітника та поранив іншого

У понеділок, 16 вересня, на території підприємства «Дніпроважмаш» сталося руйнування даху покрівлі виробничого цеху, у результаті чого загинув робітник, ще одного травмовано.

Про це УНІАН повідомили в прокуратурі м. Дніпропетровська.

У цеху ливарно-механічного виробництва тюбінгів, під час виконання робіт з очищення даху цеху сталося руйнування покрівлі, у результаті чого п'ятеро працівників вказаного підприємства впали з висоти близько 12 метрів.

«Двоє робітників, які не були закріплені страховими поясами, отримали тілесні ушкодження. Внаслідок забійної травми тіла та голови, 38-річний потерпілий цього ж дня помер у реанімаційному відділенні лікарні ім. Мечникова. Інший 29-річний чоловік наразі знаходиться в лікарні із забиттям грудної клітини та переломом лівого передпліччя», - повідомили в прокуратурі.

За фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві, що спричинило загибель людини, розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 КК України. Процесуальне керівництво в кримінальному провадженні здійснює прокуратура Ленінського району Дніпропетровська.