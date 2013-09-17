Названа причина пожежі на Крюківському вагонобудівному заводі

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю УМВС України в Полтавській області.

"16 вересня до Крюківського райвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що на території ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» сталося загорання в одному із цехів. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, рятувальники та швидка медична допомога. Потерпілих від пожежі немає. Попередня причина пожежі - коротке замикання електропроводки. Проводиться перевірка", - зазначається у повідомленні ВЗГ.

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Як повідомляв УНІАН, 16 вересня на території Крюківського вагонобудівного заводу сталося займання в одноповерховій будівлі цеху з виготовлення колісних пар. Вогнем знищено крівлю цеху на площі близько 800 м кв. Жертв і постраждалих немає.

22 лютого 2012 року на Крюківському вагонобудівному заводі горів малярний цех.

Довідка УНІАН. ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типа, піввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку.