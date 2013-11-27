На Майдані Незалежності студентам видають "довідки" для деканатів

Як передає кореспондент УНІАН, біля монументу Незалежності перебуває близько 4 тисяч осіб, більшість з яких - студенти.

Студенти тримають плакати: “Чорні брови, карі очі, я до Путіна не хочу”, “Європейське кіно - ми до тебе їдемо”, “Банду - геть!”, “Євромайдан або чемодан”, “Ми - не СРСР, ми - ЄС”.

На тему: До акції на Майдані Незалежності приєдналася п’ятитисячна колона студентів

Студентська спільнота ще не висунула конкретних вимог, крім підписання Президентом України Віктором Януковичем Угоди про асоціацію з Європейським Союзом на саміті у Вільнюсі. Текст спільної заяви студентів українських вишів навчальних закладів ще формується і незабаром буде озвучений.

Також на майдані Незалежності громадська організація видає студентам «довідки», в яких зазначено, що студенти «не брали участі в навчальному процесі 27 листопада 2013 року у зв'язку із тим, що виконували свій громадянський обов'язок, захищали європейський вибір України на Євромайдані в Києві». Довідка видана для пред'явлення в деканат навчального закладу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 листопада, близько 14.00 багатотисячна колона студентів прийшла на Майдан Незалежності, де триває акції на підтримку євроінтеграції України. У акції беруть участь, зокрема, студенти Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного педагогічного університету імені Драгоманова, Лінгвістичного університету та інших вишів Києва. Вони пройшли маршем від пам’ятника Тарасові Шевченку, вулицею Хрещатик, на Майдан Незалежності. Із 25 листопада на Майдані перебувають студенти Києво-Могилянської академії.