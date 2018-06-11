Імпорт кладе експорт на лопатки і шле привіт Кінаху

Ця новина – погана. Як вчора стало відомо, товарний імпорт у листопаді минулого року знову набагато перевищив експорт. Рекорд місячного приросту негативного сальдо торгового балансу встановлено, правда, не було, але надбавка виявилася вельми відчутною – $1,368 млрд. Максимальне ж зростання негативного сальдо спостерігалося на місяць раніше (у жовтні) - $1,527 млрд. Перед тим ні в один з місяців 2007 року величина негативного сальдо жодного разу не дотягувала навіть до одного мільярда доларів.

Здавалося б, експорт ріс досить непогано. Наприклад, за одинадцять місяців минулого року в порівнянні з відповідним періодом 2006 року підвищилися об`єми постачань товарів з України в країни СНД: до Росії – на 48,8%, до Узбекистану – на 64,9%, до Казахстану – на 74,8%, до Грузії – на 65,8%. Та і в деякі інші держави, зовнішньоторговельний оборот з якими у України вельми високий, товарний експорт зріс значно: до Німеччини – на 31,3%, до Угорщини – на 29,9%, до Франції – на 36,9%, в Об`єднані Арабські Емірати – на 41,6%, до Туреччини – на 49,2%.

Проте відповідні відсотки зростання імпорту за цей же період виглядають ще переконливіше. Так, імпорт товарів у січні-листопаді 2007 року збільшився з: Казахстану – на 73,6%, Австрії – на 46,2%, Бельгії – на 52,1%, Німеччини – на 37,9%, Польщі – на 36,5%, Румунії – на 71,9%, Угорщини – на 59,1%, Китаю – на 41,7%, Південної Кореї – на 63,1%, Японії – на 60,5%, США – на 55,5%.

Весь же товарний експорт з України за одинадцять місяців минулого року виріс на 27,9% і склав $44,449 млрд., а імпорт збільшився на 34,2%, досягнувши $54,041 млрд. Негативне сальдо торгового балансу за вказаний період, таким чином, дорівнює $9,592 млрд. І це для України – величезна цифра!

Зрозуміло, що ці «досягнення» в зовнішній торгівлі в 2007 році лежать на совісті уряду Віктора Януковича. Зараз можна лише зі сміхом згадувати розумні промови колишнього міністра економіки Анатолія Кінаха, який навесні-влітку минулого року говорив про численні заходи його відомства щодо поліпшення ситуації в цій сфері. Він тоді озвучував і конкретний прогноз – у 2007 році негативне сальдо торгового балансу, мовляв, буде стараннями уряду Януковича зменшено на 20% - до $5,3 млрд. з $6,6 млрд. в 2006 році.

Тепер уже абсолютно очевидна крайня некомпетентність Кінаха, та і всього колишнього уряду – негативне сальдо за минулий рік не скоротиться на 20%, а збільшиться на 60-70%. Слід чекати, що цей показник досягне за підсумками 2007 року $10,5-11 млрд. Адже Мінекономіки під керівництвом Анатолія Кириловича робило якісь розрахунки, оперувало якимись цифрами?..

Ситуація ж цілком зрозуміла. Імпорт стрімко збільшувався в останні роки внаслідок того, що в Україні мали місце високі темпи підвищення номінальних доходів населення, дуже велика інфляція і фіксований курс гривні до долара.

Експорт не встигав за імпортом також з цілком очевидної причини. Як і раніше, головною часткою в українському товарному експорті все ще є сировинна складова. Частка в усьому експорті за одинадцять місяців 2007 року дорівнювала: продукції хімічної і пов`язаною з нею галузей – 8,2%, мінеральних продуктів (нафтопродукти, руда, цемент, вугілля і інше) – 8,9%, недорогоцінних металів і виробів з них – 42,4% (чорні метали і вироби з них – 40,0%).

Але, якщо в першій половині 2006 року світові ціни на сталь виросли в середньому на 30%, то в 2007 році підвищення хоч і продовжилося, але набагато меншими темпами – приблизно на 15%. Тому, хоча експорт механічного устаткування, машин, механізмів з України досить сильно збільшився – на 48,8%, але його частка у всьому об`ємі експорту поки що дуже невелика – 9,9%. Темпи ж зростання експорту чорних металів і виробів з них у порівнянні з 2006 роком значно знизилися.

Проте найтривожніше полягає в тому, що ці тенденції напевно продовжаться і в 2008 році. Можна лише припустити, яких значень досягне величина негативного сальдо торгового балансу! Якщо продовжити наявну цифрову динаміку за 2006 і 2007 роки із застосуванням арифметичної прогресії, то слід очікувати негативного сальдо в нинішньому році в районі $15 млрд. Але якщо брати геометричну прогресію, то даний показник може досягти $17-18 млрд.

Звичайно, такий дефіцит зовнішньоторговельного балансу несе в собі загрозу стабільності курсу вітчизняної валюти – як чинник, що примушує гривню девальвувати. Оскільки Нацбанк буде змушений почати витрачати свій золотовалютний резерв (на сьогодні він складає близько $32,5 млрд.).

До речі, перший «сигнал» в цьому плані вже пролунав у грудні минулого року. Хай, не збулися прогнози Петра Порошенка, які він зробив перед Новим роком, про зниження валютних резервів у грудні на $700 млн., але вони все ж таки скоротилися минулого місяця за даними НБУ приблизно на $300 млн.

А в 2008 році ці тенденції можуть лише посилитися, оскільки в порівнянні з минулим роком уряд має намір набагато істотніше збільшити зарплати, пенсії і соціальну допомогу. До того ж, в Україні вже почалися виплати громадянам компенсацій за знеціненими внесками в Ощадбанку СРСР, на що в держбюджеті передбачено 6 млрд. грн.

У такій ситуації з показниками зовнішньої торгівлі і різким підвищенням соціальних стандартів в Україні не викликають здивування відповідні оцінки і прогнози зарубіжних експертів на 2008 рік. «Якщо ціни на світовому ринку металів знизяться, темпи зростання дефіциту рахунку зовнішніх операцій можуть прискоритися. У середньостроковій перспективі можливе погіршення умов зовнішньої торгівлі разом з високою інфляцією можуть привести до збільшення тиску на гривню і фактично покласти край режиму фіксованого валютного курсу», - йдеться, зокрема, в недавній заяві міжнародного рейтингового агентства Standard&Poor`s.

Крім того, агентство говорить про збільшення ризиків «перегріву» української економіки через виплат компенсацій вкладникам колишнього Ощадбанку СРСР. «Ухвалення урядом України зобов`язань по виплаті втрачених заощаджень громадян збільшить ризики «перегріву» економіки», - наголошується в повідомленні. S&P вважає популістським підхід уряду у фіскальній і квазіфіскальній політиці, що несе ризик зниження (а не підвищення, як планує уряд) купівельної спроможності громадян, підриву досягнутих економічних результатів і може привести до негативних наслідків для кредитоспроможності українського уряду.

А от у прем`єр-міністра Юлії Тимошенко, як відомо, зовсім інші погляди на сьогоднішнє становище і перспективи української економіки. Вона, зокрема, невпинно заявляє про необхідність в майбутньому вдатися до такого антиінфляційного заходу, як зміцнення гривні. Що, у разі реалізації Нацбанком таких кроків, поза сумнівом, приведе до прискорення темпу зростання негативного сальдо торгового балансу України.

Правда, як стало ясно в останні дні, в уряді є й інше бачення ходу розвитку подій в економіці в 2008 році. Так, вельми цікаву заяву зробив у вівторок новий міністр економіки Богдан Данилишин. Він повідомив, що міністерство економіки України прогнозує в 2008 році інфляцію в Україні на рівні 10,5-12,5%. А ці цифри не відповідають обіцянкам Тимошенко і Турчинова – добитися, щоб зростання споживчих цін цього року не перевищило 10%-го порогу.

Також Данилишин, на відміну від Тимошенко, не став заперечувати внеску в інфляційні процеси виплат компенсацій колишнім вкладникам Ощадбанку СРСР. За його словами, інфляція виросте за рахунок цих виплат на 1-1,5%.

Таким чином, у нинішньому Кабінеті Міністрів є різні погляди на те, що відбувається в економіці і соціальній сфері держави. І це не може не радувати. Оскільки є надія, що новий уряд все-таки правильно оцінить усі сьогоднішні економічні ризики, і не робитиме дуже небезпечних «рухів»...

Михайло Маркелов