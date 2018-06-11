Чи пам`ятає Тимошенко, на які граблі вона ставала 2005 року?

Тенденції в українській промисловості, що діяли протягом практично всього 2007 року, не зазнали змін і в грудні: у країні тривало зниження темпів зростання промислового виробництва.

Прирост промислового виробництва в грудні 2007 роки проти грудня 2006 року склав лише 5,5%. За рахунок вищих відповідних показників в попередні місяці величина зростання промислового виробництва за весь минулий рік виявилася все ж таки вельми значною - 110,2%. Хоча, для порівняння, зростання промвиробництва в січні 2007 року до січня 2006 було 115,8%.

Як сьогодні повідомив Держкомстат України, приріст валового внутрішнього продукту за минулий рік склав 7,3%. Це стільки ж, скільки було і 2006 року проти 2005-го. І отже, зниження показника щодо промислового виробництва в грудні не призвело до зменшення темпу зростання ВВП за дванадцять місяців порівняно з даними за січень-листопад 2007 року. Можливо, дещо поліпшився стан речей у сільському господарстві.

Але ця цифра зростання ВВП все одно набагато менша, ніж була на початку 2007 року. Нагадаємо, в січні минулого року приріст ВВП дорівнював 9,3% (за що Микола Азаров на прес-конференції вимагав від журналістів оплесків).

У перші місяці нинішнього року може за інерцією зберегтися нисхідний економічний тренд, і показники зростання промислового виробництва, а також ВВП будуть відносно низькими. У лютому стануть відомі дані за січень, і приріст промисловості і ВВП може виявитися проти січня 2007 року у розмірі десь 4-6%.

Опоненти уряду Юлії Тимошенко, поза сумнівом, з невимовною радістю почнуть одразу сурмити срізь, що, мовляв, дивіться – тільки-но Тимошенко очолила Кабмін, як показники промисловості і всієї економіці різко поповзли вниз! А за уряду Януковича, зокрема, за 2007 рік промислове виробництво збільшилося більш ніж на 10%, а ВВП – більш ніж на 7%.

Опозиціонери обов`язково пригадають і про те, що в період першого прем`єрства Юлії Тимошенко (у 2005 році) було таке саме «неподобство». У 2005 році приріст ВВП досяг всього 2,6%, а в 2004 – за Віктора Федоровича – були рекордні за всю історію України 12,1%.

Усе правда. Це не вигадані цифри - Держкомстат надавав саме такі показники. Але, може так статися, що у Тимошенко знайдеться в рукаві прихований туз і на цей випадок.

Після того, як Держкомстат оприлюднить очікувані низькі цифри щодо промисловості і ВВП за січень, голова уряду може оголосити й інші (скориговані), вищі січневі показники. Пославшись на свіжі дані перевірки, проведеної, скажімо, спільно МВС, ДПАУ, Мінекономіки і того ж Держкомстату – тобто, статистичне відомство підтвердить їх справедливість.

Звідки ж можуть узятися збільшені цифри? Усе дуже просто. Фіскальні органи проведуть термінову перевірку даних щодо зовнішньоекономічної діяльності в Україні за минулий рік і повідомлять, наприклад, що в січні 2007 року товарний експорт склав не $3,2 млрд., як повідомляв Держкомстат раніше, а лише $2,5 млрд. (або $2 млрд.) На якусь величину виявився завищеним і експорт послуг. Оскільки на відповідні суми знайдеться фіктивний експорт по схемах незаконного відшкодування ПДВ.

Отже, пояснять в уряді, реальний ВВП в січні минулого року менший, ніж він був зафіксований в колишніх звітах Держкомстату. А якщо так, приріст ВВП в січні 2008 року до уточненого ВВП в січні минулого року став на 3 (або 4-5) процентних пункти вище. Фактичне ж зростання ВВП в січні 2007 року було не 109%, а лише 106% (105%, 104%).

Річ у тому, що уряд Тимошенко, швидше за все, пригадає свою помилку, зроблену 2005 року, і не повторить її тепер. Тоді і сама Юлія Володимирівна, і інші міністри (зокрема, Луценко) повідомили громадськості про виявлені перевірками за 2004 рік факти незаконного відшкодування ПДВ за схемами фіктивного експорту на величезну суму - близько 5 млрд. грн. Проте далі оголошення цих відомостей уряд тоді не пішов, про що пізніше Юлія Тимошенко напевно дуже шкодувала (якщо, звичайно, така інформація відповідає дійсності). Адже потрібно було, щоб Мінекономіки разом з Держкомстатом перерахували показники по промисловості і ВВП за 2004 рік – згідно з матеріалами згаданих ревізій МВС і ДПАУ.

Для тих, хто не дуже добре уявляє, як відбивається незаконне відшкодування ПДВ на збільшенні показника зростання ВВП, нагадаємо, наприклад, про один такий випадок у 2004 році, виявлений ДПАУ. Один з горілчаних виробників експортував до Литви оптичне скло, пристрої для сушки деревини та інші недорогі товари, а декларував цю продукцію за казковими (багато разів завищеним) цінами. Потім відшкодував собі з бюджету ПДВ на суму в 140 млн. грн.

Інші відправляли за кордон іржавий металобрухт, але по документах це були дорогі верстати з ЧПУ. Треті, можливо, відправляли на експорт під виглядом цінного товару будівельні відходи тощо. А Віктор Пинзеник розповідав, що йому відомі випадки використання взагалі безтоварних експортних методик незаконного відшкодування ПДВ, коли експортувався просто «кілограм макулатури».

І справді, якщо відкрити на сайті Держкомстату розділ «Географічна структура експорту-імпорту послуг», то з`явиться просто «чудова» картина. Експорт послуг в РФ за січень-вересень 2007 року на $2,3 млрд. особливих здивувань не викликає – зрозуміло, що це оплата тарифів за транзит російського газу і нафти територією України до європейських країн. Але дуже складно здогадатися, які такі послуги надали українські компанії за дев`ять місяців минулого року, наприклад, Віргінським Британським островам – на $77,6 млн., Естонії – на $109,9 млн., Кіпрові – на $295,6 млн., Об`єднаному Королівству – на $384,0 млн., Швейцарії – на $359,3 млн. і деяким іншим державам (і все це – приріст ВВП)? Чи не так, дивні справи? А український експорт товарів набагато перевищує експорт послуг, і там також чимало питань.

Проте в бухгалтерській звітності все це проводилося чітко, і Держкомстат фіксував багатомільйонний експорт, приплюсовувавши відповідні цифри до ВВП. Для «зговірливості» ж податківців їм видавався «відкат» (хабар) в розмірі, як казали, 30% зазначеної суми відшкодування.

Таким чином, виявлена сума незаконного відшкодування ПДВ за 2004 рік в 5 млрд. грн. означає, що фіктивний експорт склав приблизно 25-30 млрд. грн. (з урахуванням того, що ставка ПДВ - 20%). Для порівняння: за даними вітчизняної статистики ВВП в 2004 році – 345 млрд. грн. І якби Держкомстат відняв виявлені приписки, то приріст ВВП в 2004 році виявився б не 12%, а в три-чотири рази нижчим. Відповідно, приріст ВВП в 2005 році за рахунок зменшення порівняльної бази 2004 року був би в кілька разів вищим.

Контраргумент, який наводив колись Микола Азаров у телеефірі, мовляв, такого великого фіктивного експорту не могло бути - бо навіть МВФ визнав показник, оголошений Держкомстатом, щодо ВВП в 2004 році – видається вельми непереконливим. Чиновники МВФ користувалися даними українських міністерств і відомств, а перепровіряти заплутані махінації не входило в їх плани, та їм це і не під силу.

2005 року схеми незаконного відшкодування ПДВ були, як відомо, різко прикриті. Але, починаючи з 2006 року – як заявляли багато політиків і експертів - махінації з ПДВ поновилися. Звісно, в бюджеті почало бракувати грошей на відшкодування ПДВ для чесних експортерів. До речі, уряд Януковича передав Тимошенко «в спадок» заборгованість з відшкодування ПДВ на суму більше 8 млрд. грн. (!), і цікаво, чи не відповідатиме ця цифра виявленому перевірками об`єму незаконного відшкодування податку за 2007 рік.

Тому уряд Тимошенко, безумовно, має право зараз провести відповідні ревізії для виявлення незаконного відшкодування ПДВ минулого року і зобов`язати Держкомстат перерахувати показники зростання ВВП. У разі, безперечно, якщо корупційним схемам незаконного відшкодування податку тепер буде покладений край. Унаслідок чого економічні показники за минулий рік повинні скоротитися, а в 2008-му вони, відповідно, зростуть.

Звичайно, такі статистичні метаморфози не сподобаються не тільки екс-правителям, а й міжнародним організаціям – таким як МВФ. Адже всі минулі економічні розрахунки і прогнози зарубіжних аналітиків щодо Україні підуть тепер котові під хвіст. Але ж, як кажуть, істина дорожча?..

Юрій Глухов