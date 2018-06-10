Ющенко по пунктах пояснив Тимошенко, що хоче бачити в бюджеті

Президент України Віктор ЮЩЕНКО просить прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО направити йому до 14 лютого проект змін до Закону «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України», а доопрацьований варіант (з урахуванням пропозицій за результатами аналізу у Секретаріаті Президента) - за два дні до засідання Кабінету міністрів, на якому буде розглянуто зазначений законопроект.

Як повідомляє прес-служба Президента, у листі до прем’єр-міністра стосовно змін до бюджету В.ЮЩЕНКО зазначає, що положення закону про держбюджет-2008 потребують внесення суттєвих змін з огляду на стислість термінів його підготовки Кабміном і необхідність при цьому врахування у бюджеті впливу збільшення ціни на природний газ (понад прогнозований рівень), підготовки необхідних змін до податкового, земельного законодавства, законів соціального спрямування.

Президент просить уряд під час роботи над змінами до державного бюджету на 2008 рік звернути увагу на необхідність врахування таких питань:

1. Здійснення переоцінки за підсумками 2007 року та січня 2008 року прогнозних макропараметрів розвитку економіки на 2008 рік. Жодних сумнівів у повному врахуванні доходів у державному бюджеті не повинно бути.

2. Вирішення проблем, пов’язаних з несвоєчасним відшкодуванням податку на додану вартість з бюджету.

По-перше, зазначає В.ЮЩЕНКО, потребує перегляду виділений бюджетний ресурс на відшкодування податку. За проведеними розрахунками, погашення вже накопичених протермінованих сум та здійснення своєчасного поточного відшкодування податку потребує його збільшення приблизно на 2 млрд. гривень.

По-друге, йдеться у листі, необхідно усунути законодавчі прогалини, які дають змогу вимивати бюджетні кошти за рахунок ПДВ, відповідно до рішення РНБОУ, введеного в дію указом Президента України від 28 грудня 2006 року №1154. Це могло б стати серйозним фактором збільшення надходжень податку до бюджету.

3. Забезпечення балансування фінансових потоків НАК «Нафтогаз України» або за рахунок збільшення фінансування з бюджету, або зміни правил внутрішнього газового ринку. У бюджеті фактично не врегульовано питання економічної збалансованості компанії; лише формально, а не по суті вирішується питання фінансового оздоровлення компанії. Тому першочергового значення набуває передбачення у бюджеті, відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 лютого 2008 року, додатково щонайменше 5 млрд. гривень для покриття збитків НАК «Нафтогаз України» від реалізації природного газу у першому півріччі 2006 року по занижених тарифах, а також від реалізації газу підприємствам теплокомуненерго у IV кварталі 2007 року та у 2008 році, наголошує Президент.

4. Забезпечення потреби у додатковому фінансуванні оборонної сфери. Невідкладного вирішення потребують питання фінансового і матеріально-технічного забезпечення розвитку Збройних Сил України, зокрема, підвищення їх боєздатності, забезпечення переходу до комплектування ЗСУ за контрактом до кінця 2010 року, оснащення модернізованими і новітніми зразками озброєння, у тому числі високоточного, забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців та членів їх сімей, які визначені законодавством. Для цього в держбюджеті на цей рік необхідно передбачити додатково 11,5 млрд. грн., у тому числі:

– на забезпечення боєздатності ЗСУ. За проведеними розрахунками, бюджетний ресурс має бути збільшений не менш ніж на 5,3 млрд. гривень. Насамперед це стосується Об’єднаних сил швидкого реагування. При цьому необхідно враховувати потребу у повноцінному оборонному замовленні підприємствам національного оборонно-промислового комплексу для переоснащення військ сучасними зразками зброї і техніки на суму не менш ніж 2,5 млрд. грн. У повному обсязі має бути врахована потреба у коштах на будівництво військового корабля класу «корвет», ремонт і модернізацію авіатехніки, морської авіації, зенітно-ракетних комплексів С-300, літаків Міг-29, Су-25, переозброєння Сухопутних військ новітньою бронетанковою технікою, розробку і виробництво багатофункціонального ракетного комплексу, а також на створення сучасної автоматизованої системи управління Збройними Силами України;

– на вирішення питання створення належних соціальних умов для військовослужбовців. Фінансових ресурсів, передбачених у держбюджеті-2008 для забезпечення соціальних гарантій, які держава вже визначила для військовослужбовців, явно недостатньо, зауважує Президент. Він вважає, що цього року необхідно збільшити фінансування ЗСУ за цим напрямом хоча б на 6,2 млрд. грн., що дозволить розробити і вжити цілісний комплекс заходів на загальнодержавному рівні щодо підвищення та удосконалення структури грошового забезпечення військовослужбовців і забезпечення їх житлом.

Також, на думку В.ЮЩЕНКА, необхідно змінити підходи до фінансування утилізації боєприпасів. Сьогодні воно передбачено з трьох різних бюджетних програм: відповідальними за цей захід визначено Міноборони, Мінпромполітики і Національне космічне агентство. Як вважає Президент, доцільно передати повноваження щодо здійснення відповідних функцій разом із фінансуванням до Міністерства промислової політики і визначити його як орган державної влади, який має безпосередньо опікуватися зазначеними питаннями, що дасть змогу сконцентрувати бюджетні, організаційні, трудові ресурси та посилити відповідальність за проведення визначених заходів.

5. Доцільність збільшення на 3518 млн. грн. обсягу зобов’язань Державної служби автомобільних доріг України, за якими уряд може надавати державні гарантії, для забезпечення реальної потреби у кредитних коштах на 2008 рік на продовження робіт на об’єктах, розпочатих у 2006-2007 роках.

Це дасть змогу завершити комплекс ремонтно-будівельних робіт і ввести в експлуатацію понад 500 км доріг державного значення за напрямками міжнародних транспортних коридорів, маршрутів, задіяних до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, а також забезпечити виконання протизсувних заходів у Криму.

Крім того, зазначає В.ЮЩЕНКО, закон необхідно доповнити положенням щодо дозволу Укравтодору залучати кредитні ресурси у межах передбаченого обсягу надання державних гарантій за його зобов’язаннями, оскільки, відповідно до пункту 3 статті 21 Бюджетного кодексу, Укравтодор як бюджетна організація матиме право залучити кредит лише у випадку, якщо це передбачено у законі про Держбюджет.

6. Передбачення вже цього року у держбюджеті видатків у сумі 500 млн. грн. для проведення експерименту з будівництва доступного житла в окремих регіонах України, що дозволить центральним і місцевим органам виконавчої влади, місцевого самоврядування та будівельним компаніям набути необхідний досвід такого будівництва та ефективно використати його при реалізації положень Указу Президента України від 8 листопада 2007 року № 1077 «Про заходи щодо будівництва доступного житла в Україні та поліпшення забезпечення громадян житлом».

7. Забезпечення достатнього фінансування заходів щодо розповсюдження телерадіопрограм, вироблених для державних потреб, з відповідним покриттям території України державним телерадіомовленням з метою сприяння утвердженню інформаційної самодостатності держави, реалізації гарантованого конституційного права громадян на свободу слова та отримання інформації, передусім українських загальнонаціональних радіо- і телепередач. Для цього у бюджеті необхідно передбачити додаткові кошти у обсязі 116,5 млн. грн. за бюджетною програмою «Трансляція телерадіопрограм, вироблених для державних потреб».

Крім того, Президент просить звернути увагу на проблему розповсюдження програм українського телерадіомовлення в окремих регіонах, перш за все прикордонних, у тому числі Одеській, Миколаївській, Сумській, Закарпатській областях, у Криму.

Існує нагальна необхідність технічного переоснащення діючих передавальних центрів Концерну РРТ, амортизаційна зношеність яких становить 65%. У зв`язку з цим Президент вважає за доцільне передбачити у держбюджеті додатково 40,6 млн. грн. для філій Концерну РРТ у Сімферополі, Одесі, Миколаєві, Ужгороді і Сумах на передавальні засоби та радіорелейні станції.

8. Необхідність законодавчо встановити норму щодо критеріїв віднесення земельних ділянок до таких, які можуть продаватися на неконкурентних засадах, оскільки непоодинокі випадки, коли земельні ділянки повинні реалізовуватися поза аукціонами (об’єкти соціального призначення, будівництво доступного і соціального житла тощо).

9. Доцільність доповнення переліку суб’єктів господарювання, яким дозволено цього року отримувати в оренду державне та комунальне майно не на конкурсних засадах, суб’єктами підприємницької діяльності, що реалізують продовольчі та непродовольчі товари першої необхідності. При цьому критерії віднесення суб’єктів господарювання до цієї категорії мають бути встановлені рішенням уряду.

11. Розподілення у відповідних додатках до держбюджету України на 2008 рік усіх централізованих видатків на здійснення заходів у регіонах та субвенцій. Насамперед це стосується субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці у тарифах на теплоенергію, послуги з водопостачання і водовідведення, що вироблялися, транспортувалися і постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, та на заходи щодо оплати громадянами електричної і теплової енергії, природного газу, твердого палива, послуг водопостачання і водовідведення, квартирної плати в рахунок часткової компенсації втрат від знецінення грошових заощаджень, обсяг яких становить по 2 млрд. грн.

В.ЮЩЕНКО наголошує, що реформування міжбюджетних відносин є дійсно складним завданням. «Усі мої зустрічі з головами місцевих адміністрацій, представниками органів місцевого самоврядування свідчать про актуальність зазначеного питання. Пропоную вже у поточному році зробити перший крок до кардинального вирішення цієї проблеми – передати до місцевих бюджетів видатки на 10 млрд. грн. і одночасно частину доходів, що сьогодні надходять до державного бюджету. Це може бути частина податку на прибуток, плата за використання природних ресурсів, плата за окремі ліцензії», йдеться у листі Президента.