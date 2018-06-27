Російська економіка наближається до краху?

В ці дні російські ЗМІ бурхливо обговорюють резонансні заяви деяких визначних політиків і експертів про вельми сумні перспективи економіки Російської Федерації вже в найближче майбутнє.

Зокрема, глава РАТ «ЄЕС Росії» Анатолій Чубайс в інтерв`ю журналу The New Times висловив думку, що Росії слід готуватися до радикального погіршення торгового балансу. Скорочення позитивного сальдо зовнішньої торгівлі і зниження припливу капіталу, які можна спостерігати останнім часом, означає, як вважає Чубайс, що країна стоїть на порозі фінансової кризи.

Він попередив, що Росія зіткнеться з посиленою втечею капіталу з причини світових фінансових проблем. Тому країні потрібно готуватися до радикального погіршення торгового балансу.

Анатолій Чубайс вважає можливим, що економіка РФ зіткнеться з нульовим торговим балансом вже через два-три роки, внаслідок чого через торгівлю до країни перестане надходити валюта, яку викупляє російський Центробанк, емітуючи рублі.

Головний енергетик Росії також наголосив, що на Заході бояться російських грошей. На доказ такого висновку він нагадав, що у зв`язку з розростанням світової кредитної кризи минулого року західні банки почали шукати кошти в Китаї, Сінгапурі, на Близькому Сході - але не в Росії.

Причина такого ставлення до Москви, на думку Чубайса, політична. Він нагадав про недавній політичний скандал навколо Британської ради в Росії і висловив упевненість, що за звинуваченнями Кремля на адресу Заходу в усіх фінансових проблемах слід чекати закриття російської економіки від інших країн, що приведе до катастрофи. За словами Чубайса, під загрозою можуть опинитися «фінансові, а потім і прямі інвестиції», далі йтиме погіршення економічної ситуації.

Виразною ознакою катастрофи, що наближається, Анатолій Чубайс також вважає дуже високу інфляцію в Росії. Нагадаємо, в 2007 році споживчі ціни виросли в РФ на 11,9%, а в січні нинішнього року інфляція склала 2,3%.

Ще одним приводом для таких похмурих прогнозів російського високопосадовця стала, без сумніву, остання інформація про рух капіталу. Так, за даними глави Мінфіну РФ Кудріна, минулого року приплив іноземного капіталу в російську економіку склав 82 млрд. дол., а всього за один місяць 2008 року відтік капіталу з Росії дорівнював 9 млрд. дол.

З такою точкою зору Анатолія Чубайса не зовсім згодні доктор економічних наук, голова Комісії СПС по малому і середньому бізнесу Андрій Нечаєв. Причому, він не заперечує саму ймовірність швидкої кризи російської економіки, але вважає заяви глави РАТ ЄЕС занадто оптимістичними.

«Вважаю, Чубайс проявив певний оптимізм щодо того, коли ми вийдемо на негативне сальдо торгового балансу. Я думаю, це відбудеться вже наступного року, тому що в минулому році сальдо вже почало скорочуватися вперше за багато років», - повідомив Нечаєв («К2Капитал»), заперечуючи думку Чубайса, що це відбудеться лише через два-три роки.

В той же час Андрій Нечаєв в цілому погодився з аргументами глави РАТ ЄЕС і навіть дещо розвинув їх. Він наголосив, що США - це чверть світової економіки, на яку дуже тісно зав`язані економіка і Китаю, і Японії, і Південної Кореї, і Німеччини, і інших експортно-орієнтованих країн. Тому залежно від глибини рецесії в Америці буде більший або менший спад у світовій економіці. Відповідно, знизяться ціни на основні експортні товари Росії. Впадуть ціни на нафту, потім піде зниження ціни на газ, а також на метали. А це основний експортний потенціал РФ.

Учений розповів, що Росія мала слушний момент: рекордний приплив капіталів. Але в умовах світової фінансової кризи, гроші йдуть з ринків, що розвиваються, зокрема, і з Росії на стабільніші ринки, включаючи і ринок США.

У цій ситуації, пояснив Нечаєв, країна зіткнеться з відттоком капіталу або, принаймні, не буде колишнього масштабного його притоку. Тому в Росії буде не просто негативне сальдо торгового балансу, але і негативне сальдо платіжного балансу, що набагато небезпечніше. Далі все залежатиме від глибини кризи в американській і, як наслідок, у світовій економіці. Якщо світова криза буде глибшою, то золотовалютних резервів (зараз їх у ЦБ РФ близько 450 млрд. дол.) може не вистачити. Це не буде повтор 1998 року, вважає вчений. Але все одно в цій ситуації залишиться єдиний апробований засіб - девальвація рубля.

Отже, вищенаведені оцінки двох авторитетних російських експертів вельми близькі. Різниця полягає лише в термінах переходу знаку сальдо зовнішньої торгівлі Росії з позитивного у негативний. Проте аналіз відкритих для доступу даних федеральної служби державної статистики РФ (Росстат) по зовнішній торгівлі в останні роки схиляє до думки, що має рацію скоріше доктор економічних наук Андрій Нечаєв.

У зведенні Росстату про основні економічні і соціальні показники Росії в 2007 році вказано, що експорт російських товарів склав 316,5 млрд. дол., а імпорт - 198,1 млрд. дол. Проте при цьому повідомляється, що товарний експорт збільшився в порівнянні з 2006 роком всього на 15,4%, тоді як імпорт виріс на 36,7%.

Розрив між темпами зростання російського експорту і імпорту, таким чином, дуже великий. Наприклад, в Україні ситуація в цьому плані не така песимістична - експорт українських товарів в січні-листопаді минулого року збільшився по відношенню до відповідного періоду 2006 року на 27,9%, а імпорт - на 34,2%.

Крім того, несприятлива ситуація з показниками зовнішньої торгівлі Росії минулого року істотно посилилася. У 2006 році до 2005 російський товарний експорт продемонстрував зростання на 25,3%, а імпорт - на 29,9%. Динаміка цих показників вказує на вельми негативну тенденцію.

Нескладно за цими цифрами збудувати лінійну функцію і по ній визначити дату, коли російський експорт і імпорт досягнуть паритету. На 2008 рік слід чекати, що зростання товарного експорту знизиться до показника приблизно в 5%, тоді як імпорт підвищиться на 43%. Експорт складе в нинішньому році приблизно 330 млрд. дол., а імпорт - 280 млрд. дол. А ось порівняються експорт і імпорт - при збереженні цієї лінійної залежності - за наслідками вже першого півріччя 2009 року.

Причому, якщо поглянути на дані Росстату про товарну структуру російського експорту, то стане зрозуміло, що навіть названа дата за несприятливих для Росії обставин на світових ринках може наблизитися.

Так, у 2006 році (даних за 2007 рік поки немає) зі всього російського експорту 65,7% припало на експорт мінеральних продуктів (нафта, газ і т.п.). Експорт металів і коштовних каменів дорівнював 16,4% від усього експорту. Експорт продукції хімічної промисловості - 5,6%. Експорт машин, устаткування і транспортних засобів склав 5,8% всього експорту, а решта позицій експорту за обсягами набагато відстає від наведеної першої четвірки.

З цих цифр стає очевидним, що все економічне благополуччя Росії, що демонструвалося в останні роки, пояснюється лише вдалою кон`юнктурою на світових ринках - світові ціни на нафту і сталь почали зростати особливо швидкими темпами, починаючи з 2003-2004 років. А зараз, у зв`язку зі світовою кризою, яку викликала загроза рецесії в США і зниження темпів економічного зростання в країнах Європи, світові ціни на нафту, метали та інше можуть різко піти вниз. Зокрема, світові ціни на нафту в порівнянні з показниками перших днів 2008 року вже опускалися більш ніж на 10%.

Продовження таких світових тенденцій і спричинить економічну кризу в Росії, надзвичайно залежній від сировинного експорту. Саме про це зараз - у зв`язку зі стрімким відтоком капіталу з РФ, що набув обрисів, - і заговорили російські експерти, називаючи лише різні терміни години «Х» для економіки Росії...

Михайло Маркелов