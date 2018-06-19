Уряд Тимошенко збирається закидати інфляцію шапками?

Отже, в середу очікується широко анонсована зустріч Віктора Ющенка з Юлією Тимошенко, на якій прем`єр-міністр має доповісти главі держави про розроблені Кабміном і Нацбанком антиінфляційні заходи.

Хочеться відразу ж зазначити, що потужний ажіотаж навколо урядового пакету заходів щодо боротьби з інфляцією, в створенні якого своїми гучними заявамибрала активну участь і сама Тимошенко («Країна може бути спокійна. Наш уряд впорається з інфляцією...» ), може принести певні дивіденди в ситуації з динамікою цін. Зокрема, співвітчизники побачать, що влада має намір серйозно узятися за вирішення даної проблеми, і це дасть змогу частково знизити психологічну складову інфляційного тиску.

Проте, з іншого боку, теперішня підвищена увага до інфляції і до процедур її приборкання завдасть в недалекому майбутньому, швидше за все, чималої шкоди нинішньому уряду, і безпосередньо репутації Юлії Володимирівни. Оскільки перспектив відчутних успіхів у справі боротьби з інфляцією для української влади в 2008 році не видно.

На жаль, судячи з численних заяв Юлії Тимошенко, Віктора Пинзеника та інших членів Кабміну, вони - з незрозумілих причин - почуваються занадто самовпевнено, і збираються (таке враження) мало не шапками закидати інфляцію. Можливо, прем`єр-міністр і глава Мінфіну сподіваються на повторення ситуації 2005 року, коли вони посідали такі самі посади, що і зараз, і коли споживчі ціни за рік підвищилися лише на 10,3%? Хоча від попередників (це було теж уряд Януковича) їм у спадок дісталася інфляція за 2004 рік у 12,3%?

Так, ситуація тоді і зараз багато в чому дійсно схожа. У 2008 році уряд має намір дуже істотно (на 40-50%) підвищити соціальні стандарти в Україні – зарплати, пенсії, соціальну допомогу і т.д. Як це було і в 2005 році. Нагадаємо, що, наприклад, середня зарплата в грудні 2005 (1020 грн.) в порівнянні з груднем 2004 (704 грн.) виросла на 44,9%. А, для порівняння, в грудні 2007 року її зростання складало 131,2%, в грудні 2006 – 125,2%, в грудні 2004 – 127,8%.

До речі, можна почути думку деяких політиків, що підвищення доходів населення не приводить до інфляції. Це - неправда. Наведені вище індекси зарплат набагато перевищують темпи зростання продуктивності праці у відповідні роки (зростання виробництва в натуральних показниках). Отже, збільшення зарплат тягне за собою підвищення собівартості вироблюваних товарів і, відповідно, зростання цін на них. Наприклад, частка зарплати в операційних витратах з реалізованої продукції промисловості в січні-вересні 2007 року складає 9,1%, відрахувань до соціальних фондів (пропорційних зарплаті) – 3,5%. Якщо зарплата збільшується на 40% без зростання продуктивності праці, то собівартість промислових товарів підвищиться більш ніж на 5%. До цього ще своє «додадуть» оптова і роздрібна торгівля. У будівництві, транспорті, зв`язку, комунальних послугах і інших сферах економіки частка зарплат у собівартості ще вища, ніж в промисловості.

Також досить схожою може виявитися ситуація і зі зростанням цін на нафтопродукти. У 2005 році бензин і дизпаливо дуже подорожчали (як, втім, і в 2004 році), а в нинішньому році, цілком імовірно, спостерігатиметься такий самий процес.

Ще один зближуючий момент для двох вказаних періодів полягає в тому, що індекс цін виробника (ІЦВ) напередодні цих років набагато перевищував індекс споживчих цін, що створювало несприятливі інфляційні передумови. Так, в 2004 році ІЦВ дорівнював 124,1%, а в 2007 – 123,3%. Тоді як в 2006 році цей показник складав 114,1%, а в 2005 – всього 109,5%.

На цьому збіги, мабуть, і закінчуються. Але є дві дуже великі відмінності в ситуаціях 2005 і 2008 років, які в плані інфляційних очікувань йдуть не на користь сьогоднішньому дню.

У 2005 році в порівнянні з 2004 не було подорожчання імпортного газу. У 2008 в порівнянні з 2007 природний газ на російсько-українському кордоні зріс у ціні на 38% - з 130 до 179,5 дол. за 1 тис. куб. м. А це дуже потужний інфляційний важіль, адже газ є складовою собівартості при виробництві більшості видів вітчизняної продукції. Крім того, подорожчання газу обов`язково призведе до збільшення тарифів на житлово-комунальні послуги – що мало місце в 2006 і 2007 роках, коли ціна на імпортний газ також підвищувалася.

Ще один чинник має зараз набагато більшу інфляційну дію, ніж навіть таке сильне подорожчання газу. Йдеться про різке зростання цін в Україні на продукти харчування, викликане значною мірою торішнім неврожаєм через посуху. Сильний вплив подорожчання продуктів харчування на зростання загального індексу споживчих цін викликаний тим, що вони (продукти харчування) складають дуже велику частку споживчої корзини українців – 55% (разом з безалкогольними напоями).

Про вкрай несприятливу ситуацію з перспективами зростання цін на продукти харчування в 2008 році можна судити з конкретних цифр Держкомстату. Так, індекс цін реалізації сільськогосподарської продукції минулого року досяг 138%, зокрема, по продукції тваринництва – 115,8%, по продукції рослинництва – 157,7%. Це набагато перевищує відповідні показники минулих років: індекс цін реалізації сільськогосподарської продукції в 2006 році – 102,4%, в 2005 – 108,1%, в 2004 – 105,7%. І, як нещодавно стало відомо, в січні цього року цей показник встановив нечуваний рекорд – 152,0%, зокрема, індекс цін продукції тваринництва – 138,7%, продукції рослинництва – 187,7%.

Причини такого зростання цін на сільськогосподарську продукцію об`єктивні – в 2007 році значно скоротився валовий збір основних сільськогосподарських культур. Зокрема, якщо в 2006 році урожай зернових і зернобобових культур склав 34 258,3 тис. т., то в 2007 – 29 287,6 тис. т. (мінус 14,6%). Цукрового буряка зібрали минулого року на 23,9% менше, насіння соняшнику – на 21,6%, овочів – на 15,2%. Тільки урожай картоплі виявився трохи вищим – на 1,9%.

Ситуація в тваринництві уявляється зараз у частині цінових перспектив також вельми тривожною. Станом на 1 лютого нинішнього року в порівнянні з 1 лютого минулого року на сільськогосподарських підприємствах і у населення трохи збільшилося поголів`я лише овець і кіз – на 3,8%, а також птиці – на 0,4%. Але набагато сильніше знизилося поголів`я великої рогатої худоби – на 10,8%, і свиней – на 15,0%.

Розраховувати на те, що до України надійдуть цього року дешевші продукти харчування по імпорту – не варто. Істотне зростання цін на продовольство спостерігається зараз у всьому світі, що пов`язане як з торішнім неврожаєм у більшості країн Європи, так і з використанням все більшої кількості світових сільськогосподарських угідь під вирощування культур для виробництва біопалива. Крім того, попит на продукти харчування в світі різко підвищився останнім часом у зв`язку зі збільшенням населення в Китаї, Індії і швидким зростанням доходів громадян цих країн.

З урахуванням усіх перерахованих обставин, бадьорі заяви членів Кабміну про подолання інфляції уявляються досить дивними. Думається, що для уряду було би правильніше по-іншому розставити акценти. Звичайно, з інфляцією потрібно боротися, використовуючи поєднання стандартних економічних (зокрема, монетарних) і адміністративних заходів. Але якихось магічних способів приборкання інфляції не існує.

В той же час, нинішній уряд не несе відповідальності за інфляційне зростання, викликане підвищенням цін на імпортний газ і торішнім неврожаєм. У таких умовах виглядає незрозумілим бажання повторювати помилки уряду Януковича і, зокрема, обіцяти нереальні показники інфляції. Нагадаємо, члени попереднього Кабміну майже до самих вересневих виборів запевняли народ, що утримають інфляцію в 7,5% річних, тоді як насправді вийшло – 16,6% (за що і одержали відповідну порцію критики).

Напевно, правильніше було б все ж таки доносити до людей об`єктивну картину. Інфляція в 2008 році буде приблизно на рівні торішніх показників, або дещо вищою. Але у зв`язку з випереджаючим зростанням зарплат, пенсій, стипендій та іншої соціальної допомоги добробут громадян не знизиться, а лише збільшиться. Останнє пообіцяти можна і потрібно...

Юрій Глухов