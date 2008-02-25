Тимошенко заспокоїла країну, у середу заспокоїть Ющенка?

Зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА і прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, під час якої глава уряду має доповісти про антиінфляційні заходи, розроблені Кабміном, очікується в середу, 27 лютого.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомила журналістам на брифінгу керівник інформаційного управління Секретаріату Президента України Лариса МУДРАК.

Наразі ж в Секретаріаті критикують план антиінфляційних заходів, одержаний від уряду тиждень тому. Про це на брифінгу повідомив керівник Головної служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента Роман ЖУКОВСЬКИЙ.

Він також зазначив, що комплекс антиінфляційних заходів, прийнятий за основу на засіданні Кабміну 22 лютого, Секретаріат Президента від уряду ще не одержував.

Як повідомляв УНІАН, 19 лютого Р.ЖУКОВСЬКИЙ повідомив, що в антиінфляційних заходах, переданих до Секретаріату Президента урядом, є ряд «неузгоджень внутрішньої філософії». Зокрема, за його словами, уряд для боротьби з інфляцією має намір застосовувати адміністративні заходи і чекає на більш жорстку монетарну політику НБУ.

«На наш погляд, адміністративні заходи не є виходом і, фактично, є продовженням політики уряду Віктора ЯНУКОВИЧА. Ви пам`ятаєте, що ми критикували його за ухвалення постанови про введення декларування продавцем (цін на продукцію – УНІАН)… Зараз ці тенденції розвиваються», - зазначив Р.ЖУКОВСЬКИЙ.

Він також зазначив, що більш жорстка монетарна політика може призвести до зриву економічного зростання в результаті обмеження доступу до фінансів українських підприємств.

22 лютого Кабінет міністрів прийняв за основу комплекс антиінфляційних заходів і доручив його доопрацювати.

Перед розглядом цього питання Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що перелік антиінфляційних заходів розроблено відповідними міністерствами спільно з Нацбанком. “І, наскільки я знаю, певним чином, як у нас передбачено регламентом, (перелік заходів) узгоджено з Президентом”, - сказала вона.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, перелік цих заходів дозволить “спокійно, без істерик і суєти, без зайвого піару стримувати інфляцію”. “Країна може бути спокійна. Наш уряд впорається з інфляцією, що залишилася у спадок від колишньої урядової команди”, - заявила вона.

Президент В.ЮЩЕНКО висловив стурбованість високими темпами інфляції в січні (2,9%). За такими темпами, за даними Нацбанку, річне зростання інфляції може становити 19,4%.

Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що інфляція в січні є результатом 17% інфляційного зростання за підсумками 2007 року.

Довідка УНІАН. Бюджет-2008 розрахований з урахуванням таких макропоказників: номінальний ВВП - 889,4 млрд. грн.; зростання ВВП – 6,8%; інфляція – 9,6%; дефіцит бюджету - 20,1 млрд. грн. (2,26% від ВВП).

13 лютого Кабмін збільшив прогнозний показник ВВП на 2008 рік до 921 млрд. грн., зберігши прогноз зростання інфляції в 9,6%.