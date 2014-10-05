Військова прокуратура хоче повернути в армію гауптвахту

Військова прокуратура ініціюватиме повернення в армію гауптвахти як способу покарання військовослужбовців за порушення дисципліни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на військовому полігоні в Харківській області сказав заступник генерального прокурора України – головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

Він зазначив, що на розгляд верховному головнокомандувачу буде внесено низку необхідних законодавчих змін, зокрема про повернення гауптвахти, які сприятимуть підвищенню обороноздатності України.

«Потрібно невідкладно робити декілька кроків, подавати для законодавчих змін, для приведення до реалій життя. Інститут, який був завжди у Збройних силах - військових гауптвахт, - право командира практичного притягнення до відповідальності військовослужбовця, який не підкоряється наказу, шляхом накладення арешту і переміщення його для перебування на гауптвахті, він був досить дієвий. На даний момент по законодавству його немає, і командири частин і з’єднань терплять велику скруту у можливості застосування будь-яких елементів впливу на військовослужбовців», - сказав Матіос.

Він наголосив, що за останні 4 роки колишніми міністрами оборони України, які зараз перебувають у розшуку та переховуються за межами держави, було внесено 668 змін у нормативні і піднормативні акти, які унеможливили і системно руйнували обороноздатність країни.

Читайте такожСуд відпустив на поруки ще пʼятьох солдат, звинувачених у дезертирстві«Головною військовою прокуратурою розслідується доведення обороноздатності країни до такого жалюгідного на момент початку антитерористичної операції стану. Дається оцінка всім діям міністрів, які підписували подання до відповідних органів законодавчої влади, до тих, хто приймав рішення і таким чином розвалював систему чіткої дисципліни в Збройних силах, підривав обороноздатність, в тому числі шляхом списування у надлишкове майно бойового озброєння, спорядження тощо», - зазначив головний військовий прокурор.