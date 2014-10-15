Бойовики на Донбасі вмонтували вибухівку в іграшки та коробки від цукерок - сапери

Сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій знаходить вмонтовані вибухові пристрої в дитячих іграшках на звільнених від бойовиків територіях на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції сказав заступник начальника Управління організації пожежогасіння, піротехнічних робіт та підготовки підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС України Олег Бондарь.

Зокрема, він зазначив, що особливим видом робіт служби є зачищення території та розмінування в межах Донецької і Луганської областей.

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Так, він повідомив, що з 6 липня для нормалізації життєдіяльності та забезпечення безпеки населення проводяться роботи з розмінування територій та об'єктів господарства.

"У ході виконання робіт з розмінування піротехнічними підрозділами виявлено і знешкоджено понад 380 спеціально та цинічно встановлених терористами, особливо небезпечних вибухових пристроїв. Зокрема, замаскованих під предмети побуту та дитячої іграшки", - сказав він.

Бондарь пояснив, що вибухові предмети знаходили в ляльках, залишених на подвір'ях дитячих садочків, коробках від цукерок, залишених в парку.

"На спортмайданчику біля турніка було знайдено пляшку від Coca-Cola, в яку було вмонтовано гранату", - розповів він.

Крім того, він відзначив, що постійно знешкоджуються вибухові пристрої із дистанційним керуванням, боєприпаси на розтяжках у стані, які встановленні на «невилучення», фугаси великої потужності, а також підготовлені до дій протитанкові та протипіхотні міни.

Разом з тим він наголосив, що велика кількість таких боєприпасів вилучалась на подвір'ях шкіл, дитячих садочків, в місцях масового скупчення людей, а саме: біля зупинок громадського транспорту.

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"Що свідчить, в свою чергу, що всі дії направлені терористичними угрупованнями на здійснення загрози для дітей, мирного населення", - відзначив Бондарь.

За його словами, перед початком навчального року перевірено на наявність вибухонебезпечних предметів понад 100 шкіл та дитячих садків, в тому числі 40 закладів в місті Слов'янську Донецької області та 60 в містах Сєвєродонецьк та Лисичанськ Луганської області.