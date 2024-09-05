В’ячеслав Зінченко не думає про суїцид та голодування, каже його адвокат.

Підозрюваний у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон Вʼячеслав Зінченко не збирається вчиняти самогубство або голодувати. Про це в інтерв’ю Українським новинам заявив його адвокат Ігор Сулима.

Відповідаючи на запитання про те, чи не казав йому його підзахисний, що може вчинити самогубство чи покалічити себе на знак протесту проти висунутої йому підозри, захисник відповів: "Він навпаки написав, що "якщо зі мною щось станеться, то майте на увазі, я цього не робив". Він займався спортом, футбол – це командна гра, яка дисциплінує".

Також, за його словами, Зінченко не збирається голодувати в ізоляторі. Однак його обмежували в певних продуктах харчування.

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"Але питання швидко вирішувались", - додав Сулима.

Адвокат зазначив, що підозрюваний не має доступу до газет, інтернету та телебачення.

"Телебачення заборонено. Це ізолятор тимчасового тримання, де зовсім інші інструкції. З точки зору ТБ, радіо та газет, то тут нічого такого не проходить. Ізолятор тимчасового тримання тому і називається тимчасовий", - пояснив захисник.

Сулима розповів, що Зінченко багато часу проводить за читанням книг. Його цікавить історична література та психологія.

Загалом підозрюваний не скаржиться на умови тримання, поінформував захисник.

"У нього нормальні умови тримання там. Це краще, ніж слідчий ізолятор. Там і чистіше, і умови кращі. Тільки ти там обмежений простором… Час від часу підселяють якихось "невдах", щоб вони в нього щось розпитали. Це підсадні люди", - сказав він.

Адвокат Зінченка впевнений, що його будуть тримати під вартою принаймні до того, поки справа не дійде до суду.

Вбивство Ірини Фаріон

19 липня у Львові стріляли у відому мовознавицю та громадську діячку Ірину Фаріон. Вона отримала поранення голови й померла в лікарні.

25 липня у Дніпрі затримали 18-річного В’ячеслава Зінченка, який може бути причетним до вбивства.

Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві та обрали запобіжний захід у вигляді двох місяців перебування під вартою без права внесення застави. Хлопець не визнає себе винним. Він відмовився надавати свідчення.

Адвокат підозрюваного вважає, що доказів причетності його підзахисного до вбивства Фаріон немає. Він подав апеляційну скаргу на обраний запобіжний захід. Однак суд її не задовольнив.

Окрім того, захисник Зінченка через суд домагався відкриття справи проти доньки Фаріон у зв’язку з нібито її погрозами на адресу його клієнта під час одного з судових засідань. Його клопотання також не задовольнили.

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