Захисник юнака вважає, що слідчі органи підганяють всі докази під підозрюваного.

Поліція не шукає справжнього вбивцю мовознавиці Ірини Фаріон. Таку думку висловив Ігор Сулима – адвокат підозрюваного у вбивстві В’ячеслава Зінченка, повідомляє "Апостроф".

За словами адвоката, незважаючи на те, що його підзахисний заперечує свою провину, не знайдено зброю, з якої зроблено смертельний постріл, навіть мотиви невідомі, з його клієнта цілеспрямовано роблять обвинуваченого у вбивстві. Поліція не шукає справжнього вбивцю, вважає адвокат.

"Сьогодні складається така ситуація – є підозрювана особа. За його затримання отримані премії, підвищення, і ніхто не буде шукати справжнього вбивцю. Тому слідчі органи всі докази підганяють під підозрюваного", - сказав Сулима.

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Він зазначає, що навіть історія із пістолетом "Форт-12", знайденим в рамках розслідування у менеджера "Дніпромлин" у Дніпрі, дуже заплутана.

На думку Сулими, він не має жодного стосунку до справи, й інформація про те, що пістолет знайшли в будинку у нібито сестри Зінченка, не відповідає дійсності, оскільки у хлопця немає сестри. Також незрозуміло, яке відношення ця жінка має до підозрюваного. Хоча правоохоронні органи намагаються прив'язати цю травматичну зброю до справи, додає Сулима.

"Його ДНК зараз будуть "ліпити" де можна і де не можна. Це звичайна практика. Ось, наприклад, історія з червоними рукавичками, схожими на ті, що були на вбивці Фаріон і які фігурують у справі. Людина, яка вчиняє злочин, не буде таке зберігати. Викинути дорогий пістолет, але залишити дешеві рукавички – це зі світу казок. Напрошуються висновки про те, що це все постановка", - підкреслює адвокат.

Він вважає, що його підзахисний потрапив у цю історію тільки тому, що зовні схожий на описуваного вбивцю, і на його місці міг опинитися будь-хто.

"В'ячеслав готовий довести свою невинуватість, навіть незважаючи на те, що йому доведеться просидіти в СІЗО не один місяць, а то й рік. Йому не змінять запобіжний захід після 60 днів, це навіть не обговорюється. Інша справа, що на його адресу надходили серйозні погрози. І це при тому, що його провина не доведена. З мотивом теж не все зрозуміло", - заявив Сулима.

Вбивство Ірини Фаріон у Львові

19 липня у Львові стріляли у відому мовознавицю та громадську діячку Ірину Фаріон. Вона отримала поранення голови й померла в лікарні.

25 липня стало відомо про затримання у Дніпрі 18-річного В’ячеслава Зінченка, який може бути причетним до вбивства.

Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві та обрали запобіжний захід у вигляді двох місяців перебування під вартою без права внесення застави.

Хлопець не визнає себе винним. Він відмовився надавати свідчення.

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