Батьки юнака вважають, що доказів вини їхнього сина у вбивстві немає.

Батьки 18-річного В’ячеслава Зінченка, підозрюваного у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон, вкотре наголосили на непричетності їхнього сина до скоєння злочину. Про це вони сказали в інтерв’ю 11 каналу.

"Мій син не здатен, він цього не робив. Він приїхав зустрітися з друзями, погуляти по Львову і все. Повернувся додому і далі вів нормальне, звичайне життя. А це – інша справа і треба шукати справжніх вбивць та замовників. Це ніяк не пов’язано з моїм сином. Доказів дійсно немає", - заначила матір підозрюваного Олена Зінченко.

Також його батько Федір висловився з приводу нібито знайденої поліцією у їхній квартирі записки сина, у якій він написав, що "приховував це від батьків заради їхньої безпеки".

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"Слідство не розповідало про існування цього листа і тим більше про його вміст. Я був на допиті, і слідчий нічого такого не казав. Також не показав мені, що він листувався з якимись ультраправими рухами. Цього нема в клопотанні про обрання запобіжного заходу. Тому взагалі з доказовою базою все дуже сумно", - вважає Зінченко.

Також він стверджує, що син навіть не знав, хто така Фаріон.

"У нас в родині ніхто не знав цього прізвища… Славко до української мови ставився з повагою. Він багато читав, дуже цікавився українським націоналізмом – Степаном Бандерою, Романом Шухевичем, Євгеном Коновальцем. Тому у них з Фаріон, скоріше за все, спільне ставлення до української мови, - сказав Федір Зінченко.

Вбивство Ірини Фаріон у Львові

19 липня у Львові стріляли у відому мовознавицю та громадську діячку Ірину Фаріон. Вона отримала поранення голови й померла в лікарні.

25 липня у Дніпрі затримали 18-річного хлопця, який може бути причетним до вбивства.

Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві та арештували до 22 вересня. Підозрюваний – В’ячеслав Зінченко. Він не визнає себе винним та відмовляється надавати свідчення.

5 серпня апеляційний суд не погодився відпустити Зінченка під домашній арешт. Його батьки не вірять, що син міг вбити Фаріон.

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