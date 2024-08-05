Федір Зінченко вважає, що для скоєння цього вбивства потрібно було якесь підґрунтя.

Федір Зінченко, батько підозрюваного у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон, не вірить в те, що його 18-річний син В’ячеслав міг скоїти цей злочин. Про це він сказав журналістам після засідання апеляційного суду у Львові, який залишив хлопця під вартою.

На запитання, чи зміг син вчинити злочин, чоловік сказав: "Вважаю, ні. Він виховувався по-іншому. У нас з дружиною педагогічна освіта. Дружина в школі працює вже багато років, я маю освіту тренера, викладача. На жаль, не працюю зараз. Він займався футболом, хотів стати футболістом. Не вийшло – з огляду на деякі речі. Щоб скоїти таке – мало б бути якесь підґрунтя".

Коментуючи рішення суду, який вирішив не відпускати В’ячеслава під домашній арешт, Зінченко заявив, що очікував цього.

Відео дня

"Я очікував, що воно так буде, бо ми не зі Львова, на жаль. Була така можливість і ми її використали", - заявив чоловік.

Також він додав, що йому не дозволили побачитися з сином.

"Сказали, що за цією статтею не дозволено побачення на цій стадії розслідування", - пояснив батько підозрюваного.

За його словами, син утримується у львівському СІЗО.

"Адвокат сказав, що умови – пристойні", - розповів Зінченко.

Вбивство Ірини Фаріон - подробиці

19 липня у Львові стріляли у відому мовознавицю та громадську діячку Ірину Фаріон. Вона отримала поранення голови й померла в лікарні.

25 липня стало відомо про затримання у Дніпрі 18-річного хлопця, який може бути причетним до вбивства.

Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві та обрали запобіжний захід у вигляді двох місяців перебування під вартою без права внесення застави.

Хлопець не визнає себе винним. Він відмовився надавати свідчення.

Адвокат підозрюваного вважає, що доказів причетності його підзахисного до вбивства Фаріон немає. Він подав апеляційну скаргу на обраний запобіжний захід. Однак суд її не задовольнив.

Вас також можуть зацікавити новини: